PL da Devastação questionado

Carol Kossling é jornalista e pedagoga. Tem especialização em Assessoria de Comunicação pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e MBA em Marketing pela Faculdade CDL. Pautou sua carreira no eixo SP/CE. Fez parte da editoria de Economia e foi editora de Projetos do Grupo de Comunicação O POVO. Atualmente cursa dois MBA em ESG - Trevisan e Faculdade CDL
O Partido Verde acionou o Supremo Tribunal Federal para contestar a derrubada dos vetos presidenciais ao PL da Devastação, alegando que a medida enfraquece a proteção ambiental, fragiliza a governança socioambiental e afronta princípios constitucionais ao flexibilizar o licenciamento no país
Em meados da última semana, o Partido Verde (PV) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), contra a derrubada dos vetos do presidente Lula (PT) ao chamado PL da Devastação. Para a legenda, a retomada dos trechos vetados consolida um modelo de licenciamento ambiental incompatível com o Estado de Direito Ambiental previsto na Constituição.
O PV sustenta que a medida fragiliza a proteção ao meio ambiente e reproduz, em escala nacional, a lógica de flexibilização já rejeitada pelo STF em legislações estaduais. A ação aponta ameaças a biomas sensíveis, como a Mata Atlântica, e critica a exclusão da análise de impactos sobre Povos Indígenas e Comunidades Quilombolas.
Também é questionado o esvaziamento do papel de órgãos federais como ICMBio, Funai e Iphan, além da redução da responsabilidade socioambiental de instituições financeiras e da possibilidade de licenciamento sem outorga de uso da água. Segundo o partido, a manutenção da lei enfraquece a governança ambiental e amplia riscos socioambientais. Vamos aguardar.
As unidades do Colégio Santo Agostinho e das Escolas Sociais Agostinianas alcançaram o Selo ODS Educação 2025, passando a compor o grupo restrito de 129 instituições de ensino no Brasil reconhecidas pela atuação consistente em favor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
A distinção abrange todas as unidades do colégio em Minas Gerais e as escolas sociais localizadas em MG, São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro. Outorgado pelo Instituto Selo Social, o Selo ODS Educação destaca iniciativas alinhadas à Agenda 2030, com ênfase no ODS 4 Educação de Qualidade.
A solenidade de certificação das instituições contempladas está prevista para o próximo ano.
Inovação e sustentabilidade
O Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável abriu inscrições para novos bolsistas de todo o Brasil. São 194 vagas disponíveis para Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado e Treinamento Técnico. A atuação pode ser presencial na sede do ITV DS. em Belém, híbrida ou remota conforme a necessidade das linhas de pesquisa.
As inscrições devem ser pelo portal da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) até o dia 5 de janeiro. As bolsas são destinadas à participação em projetos de pesquisa que integram agenda científica voltada à inovação e sustentabilidade.
Eletrônicos
O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) firmou parceria com o Instituto Robótica Sustentável, que cria artigos de robótica usando materiais que iriam para o lixo. Ele passa a receber resíduos de todas as unidades do Instituto que faz gestão e são provenientes de pilhas, baterias, luminárias de emergência, entre outros que são considerados eletroeletrônicos. “Vamos reciclar os resíduos, tornar um bem que seria inutilizado e enviados para o aterro e dar um novo ciclo de vida para esses produtos” afirma Jeftha Amanda, engenheira Ambiental do ISGH.
