Logo O POVO+
O exercício social da responsabilidade
Comentar
Foto de Carolina Lindenberg Lemos
clique para exibir bio do colunista

Linguista e semioticista, professora da Universidade Federal do Ceará, com doutorado na Universidade de Liège (Bélgica) e pós-doutorado na Universidade de São Paulo

Carolina Lindenberg Lemos opinião

O exercício social da responsabilidade

O caso de Orelha ainda está em andamento, mas alguns talvez se lembrem de que, quase 30 anos atrás, 4 jovens foram condenados pelo homicídio de Galdino, indígena pataxó, em Brasília (DF)
Tipo Opinião
Comentar

Há pouco mais de um mês, Orelha, um cachorro comunitário de Florianópolis (SC), foi encontrado agonizando, vítima de violência extrema. Após a investigação de alguns adolescentes suspeitos, um deles foi indiciado e teve sua internação solicitada pela Polícia Civil. O caso gerou grande comoção nas redes sociais e, nesse contexto, é tentador dizer dos responsáveis por essas agressões que são doentes.

No entanto, alcunhas que individualizam e patologizam esses comportamentos prestam um grande desserviço. De um lado, dizer que o autor de um crime dessa monta é doente, que agiu conforme uma alteração psíquica, livra a cara, ou ao menos atenua a gravidade de seus atos. Sugere que ele precisa de cuidado e não de punição para que não volte a reincidir e ameaçar a sociedade que de fato feriu. Por outro lado, a associação desse tipo de violência com o sofrimento psíquico acentua o estigma ligado aos transtornos mentais.

Mas há ainda outra dimensão a discutir. A individualização da questão, que vem com a explicação patologizante do comportamento, camufla as estruturas sociais que permitem que isso aconteça. Não à toa, a violência desse caso se dirige a uma criatura inofensiva e indefesa; há aí uma assimetria de poder e um prazer na violência contra o mais fraco. Há também a convicção de que o agressor não precisará prestar contas com o que fez. Nesse sentido, veja que três adultos foram também indiciados por coagir uma testemunha do caso. O adolescente indicado como suspeito foi viajar para fora do país em meio às investigações. Todas medidas que visam não responsabilizar o possível agressor, mas evitar que sofra as consequências de seus atos.

A comoção social em torno do caso parece ter surtido efeito e há forte mobilização para que se faça justiça, mas nos perguntamos quão longe pode ir essa justiça. O caso de Orelha ainda está em andamento, mas alguns talvez se lembrem de que, quase 30 anos atrás, 4 jovens foram condenados pelo homicídio de Galdino, indígena pataxó, em Brasília (DF). Muito se fala de que essas condenações vão "estragar a vida" de jovens "promissores" - como se não fossem suas próprias ações que levaram a isso. O fato é que os 4 são hoje funcionários públicos, com altos salários. As consequências não parecem assim tão duradouras.

Enfim, nos apressamos em dizer que esses comportamentos não têm nenhuma relação com pessoas "normais", porque é assustador nos dar conta que o ser humano é extremamente capaz de cometer crueldades. E as medidas que evitam responsabilizar os agressores ou as parcas consequências que sofrem são parte de uma socialização que dá margem a essas ações. Enfrentar a questão é o caminho para a responsabilidade por atrocidades desse tipo.

 

Foto do Carolina Lindenberg Lemos

Análises. Opiniões. Fatos. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?