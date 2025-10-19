Plano Diretor, para quem serve esta Cidade?

As constantes ameaças a áreas verdes fazem pensar que Fortaleza precisa descobrir o que deseja ser. Se queremos ser uma cidade habitável unicamente para humanos, ignorando as incontáveis espécies de fauna e flora que aqui vivem, continuaremos na necessidade de manter florestas em pé.

Mesmo que Fortaleza deseje expulsar qualquer forma de vida não-humana dos limites municipais, os humanos que aqui permanecem precisarão de dunas, restingas e mangues que evitem o avanço do mar; de árvores que reduzam as altas temperaturas e limpem a poluição do ar; de lagoas para conforto térmico e segurança hídrica. É algo que os poderes público e privado custam a entender.

Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs) não são luxo, mas necessidade. Elas devem estar espalhadas por todos os bairros, não apenas nos nobres ou nos que desinteressam o mercado imobiliário. Da mesma forma, desmatar mais de 40 hectares de floresta em troca de 12 mil empregos, que ainda não sabemos se serão fixos, é inconsequente; é, principalmente, colocar em risco a vida de outros milhares. Não é uma afirmação exagerada: o calor, a poluição, as enchentes, a secura, tudo isso pode matar.

O Plano Diretor de Fortaleza, atrasado quase duas décadas, tem pressa em decidir para quem serve esta Cidade. Para isso, atropela audiências públicas em prol de uma minuta que aos poucos se desenha no descontentamento público e na comemoração privada.



