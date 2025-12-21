STF, mais uma vez: Marco Temporal é inconstitucional

Editora-adjunta do O POVO+ especializada em ciência, meio ambiente e clima. Formada em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é premiada a nível regional e nacional com reportagens sobre ciência e meio ambiente. Também já foi finalista três anos consecutivos no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar na região Nordeste. É diretora administrativa financeira da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental (RBJA) 2025-2027
A Constituição Federal descreve os direitos dos povos indígenas sobre as terras como "originários", ou seja, eles não surgem de uma concessão estatal e nem são criados pelo Estado brasileiro. Por isso, criar uma data limite de quando esse direito passa a ser "válido" subverte a revolução indigenista da Carta Magna brasileira.
O Marco Temporal também ignora, intencionalmente, o histórico colonialista e genocida de ocupação do Brasil. Expulsões, escravizações e extermínios marcam a história dos povos indígenas, que seguem lutando para reaver territórios invadidos e destruídos.
São mais de 20 projetos que flexibilizam as demarcações de terras e a função social dos territórios, e abrem brechas para a expansão do agronegócio e grandes empreendimentos.
A PEC 59/2023, por exemplo, quer transferir a demarcação de terras indígenas do Poder Executivo para o Congresso Nacional. Em ano de eleição, a nova composição do Senado dirá o quanto a corda irá apertar para os indígenas e o povo brasileiro.
