Para ver, ouvir, cantar junto e aplaudir

Foto: Ricardo Damito/ Divulgação Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves se encontram no show Cumplicidades

Me agrada muito falar do que estou sabendo da cena musical cearense, uma cena importante, valiosa, necessária. Importante porque expressa parte de nossa cultura; valiosa porque, nela, registra-se a preciosidade de composições e interpretações musicais instrumentais e cantadas; necessária, porque o artista – músico e/ou intérprete – precisa ser destacado e destacar sua arte para se ampliar em sua existência artística.

Então, considero relevante dizer que Marcos Lessa fez belíssimo show no Teatro RioMar Fortaleza, no recente 11 de julho, cantando em tributo a Gonzaguinha, um dos maiores compositores e intérpretes da música brasileira. Também é proeminente dizer que Fhátima Santos (alagoana há muito enraizada em Fortaleza), após décadas de ausência dos palcos, voltou a se apresentar, cantando com sua voz marcante seu repertório que transita bem pelo blues, pelo jazz, pela MPB. Além deles, importa ressaltar que o violonista e compositor Paulo Araujo permanece sendo destaque em festivais musicais por todo o Brasil. Claro, como exemplifico, outros fatos merecedores de destaque não são ditos aqui.

Pontuo ainda que Fuxiko Beer, Badudé, Cantinho do Frango, Alpendre, Verdura, Cafeteria Sublime, Parrileiro, Kfofo gastrobar, Théo, Cia da Esfiha, Belch Bar são alguns exemplos de casas gastronômicas (apenas “alguns exemplos”, certo? Existem muitos outros espaços semelhantes que se encaixam no que digo aqui) cujas portas estão abertas para apresentações de musicistas cearenses. Quem aprecia música ao vivo, nessas casas pode ouvi-las saboreando bons petiscos e sua bebida preferida, numa experiência de prazer harmônico regado a alegria e singular apreciação melodiosa.

Mas não somente em bares a música, os músicos e os intérpretes cearenses têm presença. Outros espaços como CCBNB, Theatro Via Sul, Teatro RioMar (onde cantou Lessa recentemente), Teatro Chico Anysio, Complexo Cultural Estação das Artes, Caixa Cultural, Cineteatro São Luiz são também acolhedores da música cearense e de seus intérpretes, além de outras artes e artistas de outras plagas. Os teatros e seus palcos entendo serem de fato os melhores lugares para quem quer ouvir os artistas preferidos, testemunhar suas performances, suas interpretações, vibrar e se emocionar com eles, admirando suas competências artísticas sem o “nevoeiro” causado pelo álcool nem a atrapalhação de conversas e gargalhadas em redor existentes nos barzinhos da vida.

E é em um desses ambientes em que se pode experienciar a perfeita assistência da plateia ao artista que Edinho Vilas Boas comemorará, em 21 de agosto próximo, seus 29 anos de carreira: o palco do Theatro Via Sul. Um momento de muita beleza, prevejo, por saber dos talentos incontestes de Edinho, no plural mesmo, pois além de se projetar como intérprete de canções nos mais variados estilos, é compositor de belíssimas canções, sozinho ou em parcerias, também multi-instrumentista, embora tenha preferência pelo violão, e dono de uma voz que navega com tranquilidade por diversos tons.

Nesse show comemorativo, antevejo que Edinho Vilas Boas apresentará sucessos musicais que compõem sua trajetória artística desde seus primeiros passos como cantor “da noite” em barzinhos e restaurantes em Fortaleza (como a Galeteria Portugal, local de início da carreira, e o Ensaio Bar, onde o conheci), até os dias de hoje, etapa da vida em que vive a experiência de tocar e cantar em teatros, também em casas de show e em eventos intimistas. Nessa sua experiência de 29 anos de carreira musical, os sucessos em sua voz são de própria criação, mas também da autoria de compositores de sua admiração incorporados a sua vivência musical.

Tal qual Paulo Araujo, Edinho é também muito afeito a festivais de música, tendo obtido excelentes colocações em vários deles. Cito, por exemplo, o Festival de Tatuí (São Paulo), em 2012, onde alcançou o terceiro lugar com a música “Baião sem fim”, composição de Dalwton Moura e Luciano Franco, destacando-se, ainda, como melhor intérprete. Um outro exemplo: alcançou o primeiro lugar no 2º Festival de Música da Rota das Falésias, na Praia da Redonda, Icapuí (Ceará), em 2022, interpretando a canção “A liberdade de viver”, parceria sua com este Chico Araujo. No ano de 2024, de sua própria lavra, a canção “Retumbante” logrou o terceiro lugar no Festival Nacional da Canção (Fenac), que acontece anualmente, desde 1971, em Minas Gerais. A esse festival Edinho retorna em final de agosto desse 2025 com a música “A liberdade de viver”, interpretando-a na companhia de Yayá Vilas Boas, Luciano Franco e músicos locais.

Agenda intensa, antes de chegar ao Palco do Theatro Via Sul, no 21 de agosto, com ingressos à venda pela plataforma Uhuu!, Edinho subirá ao palco do Cineteatro São Luiz, dia 6 desse mesmo agosto, na companhia do também compositor e intérprete cearense Edmar Gonçalves, outro grande nome representativo da música que se faz no Ceará, realizando o show “Cumplicidades” – dirigido por Marcos Sampaio – no projeto Dentro do Som, com ingressos à venda pela plataforma Sympla. São espetáculos para ver, ouvir, cantar junto e aplaudir.