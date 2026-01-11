O imperialismo que sequestra

Quando escrevi 2026, texto publicado nessa coluna semana passada, exatamente no dia 04 de janeiro, o governo americano ainda não havia sequestrado Nicolas Maduro de dentro de sua casa na Venezuela.

Naquele texto, citei que o mundo terminara 2025 sob turbulências e abordei a ideia de que 2026 seria marcado pelo aprofundamento delas, uma vez que em várias regiões do mundo governantes não se mostravam interessados na existência digna de suas populações, mas mantinham-se imperiosamente desejosos de poder e dinheiro.

Especialmente indiquei o autocrata imperialista Trump como o principal mandatário interessado em desestabilizar governos além América do Norte, com o intuito de se apropriar das riquezas dos países por ele desestabilizado. A treta com a Venezuela já estava desenhada, mas não imaginei que no dia 3 de janeiro o mau empresário governante dos EUA praticasse o crime de sequestro de governante latino-americano.

A "grande imprensa" tem usado o termo "captura", ao invés de abertamente afirmar a prática criminosa de "sequestro" de Nicolas Maduro e sua esposa. Donald Trump cometeu crime grave, jogando no lixo, com a conivência de muitos Estados, tratados e leis internacionais. Invadir território estrangeiro, atacar a soberania de um país, sequestrar autoridade política e sua consorte são crimes, não há como dizer de maneira diferente, ainda mais quando não se está em vivência de guerra declarada.

Em pronunciamento feito a órgãos de imprensa nacionais e internacionais, horas depois da invasão e sequestro, Donald Trump centrou sua fala em extração e utilização do petróleo venezuelano por empresas americanas. Antes, o metido a "imperador do mundo" determinou o bombardeamento de barcos em águas internacionais e a morte de dezenas de pessoas sob a alegação de estar combatendo o narcoterrorismo “liderado” por Maduro. Após sequestrar o presidente venezuelano, deixou claro ser sua grande preocupação se apropriar do petróleo da Venezuela.

Arrogante, Trump, com semblante irônico e discurso cínico, afirmou que empresas americanas vão explorar o petróleo venezuelano que, declarou, tem sido roubado dos americanos e ainda desafiou a Rússia, insinuando que ela deve "andar na linha" para ter acesso ao petróleo que a partir de agora estará submetido aos interesses dos EUA e dos empresários das petrolíferas do Tio Sam. Seu discurso atrevido vai colar? Sua fala intimidativa vai realmente acovardar Vladimir Putin? A Rússia tem contratos históricos com a Venezuela para usufruto do petróleo ali extraído.

Falsamente dizendo-se inimigo de ditaduras, o ditador americano vai intentando desestabilizar o mundo, nitidamente desejoso de subjugá-lo. Na prática, Trump amplia para o ambiente da América do Sul sua postura profundamente belicosa e seus anseios imperialistas, desafiando China e Rússia, principalmente, que têm ampliado suas presenças na região, pois nela estabelecem cada vez mais parcerias políticas, econômicas e tecnológicas.

Além disso, Trump também ameaça todos os governos que se opuserem aos seus desejos imperialistas, conforme lemos nesse trecho transcrito da Agência Pública: "... os Estados Unidos vão retomar o seu domínio na região e que o ‘que ocorreu com Nicolás Maduro pode acontecer com outras pessoas’ para garantir que essa hegemonia se concretize.". Usurpador insaciável.

Por aqui pelo Brasil, ultradireitistas se assanharam e voltaram às redes sociais, onde andavam meio apagados, para comemorar o sequestro de Maduro e sua esposa e até para pedir, sorridentes, que o descumpridor de leis "venha também para o Brasil". São-lhe subalternos, interesseiros interessados em “se darem bem”, mesmo que o país sofra dantescamente. Talvez considerem que estar ao lado do imperialista seja algo benéfico. Grande engano. Trump só defende os próprios interesses e tira do caminho quem se lhe oponha.

