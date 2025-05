Somos fruto da ancestralidade

Foto: Pexels / Pixabay Confira mensagens e poemas para inspirar homenagens no Dia das Mães

O mês de maio carrega em si uma simbologia que nos toca profundamente: é o mês das mães. Tempo de refletir sobre a maternidade, o cuidado, o acolhimento e a força de quem nos deu a vida. Mas é também o momento de revisitar a nossa ancestralidade, de honrar as mulheres que vieram antes de nós e que, com uma trajetória de coragem e renúncia, abriram caminho para que pudéssemos chegar até aqui.

Sou fruto da minha mãe, da minha avó e de todas as mulheres que me antecederam. Sou resultado de escolhas difíceis, de oportunidades negadas às gerações passadas, mas que se transformaram em legado para que as filhas pudessem sonhar mais alto. Ao olhar para a minha história, reconheço em cada conquista o eco de uma força ancestral que me sustenta.

Minha avó sonhava em ser alfabetizada. Não conseguiu. Minha mãe estudou, se formou, e ensinou muitas pessoas. Eu segui os passos delas, e através da educação, cheguei a outros países, e voltei para cumprir a missão de trabalhar para que outras pessoas tenham acesso à educação.

Os registros históricos mostram que, ainda no século XIX, mulheres norte-americanas se mobilizavam pela criação de um "Dia das Mães pela Paz". Era um chamado à oração e à resistência silenciosa das mães diante dos horrores da guerra. A proposta era simples e, ao mesmo tempo, revolucionária: reunir mães em nome da vida, da dignidade, da paz. Essa origem nos lembra que a maternidade sempre foi, também, um ato político.

Aqui no Brasil, essa data se tornou símbolo de afeto, gratidão e, cada vez mais, de reconhecimento. Mas é preciso ampliar esse olhar. A maternidade vai além da biologia. Ela se revela na educação, no exemplo, no cuidado com o outro, no zelo pela comunidade. Está nas tias, avós, madrinhas, irmãs e tantas outras figuras femininas que, com amor, cumprem esse papel.

Ao celebrarmos o Dia das Mães, celebramos também um conjunto de valores e saberes transmitidos entre gerações. A cultura que aprendemos com nossas matriarcas é um patrimônio que carrega sabedoria, espiritualidade, ética e resistência. É o que chamamos de ancestralidade viva. Está no modo de acolher, de ensinar, de proteger, de cuidar. Está na fé, na culinária, nas histórias contadas à beira da cama, nos conselhos dados com ternura e firmeza.

É com um sentimento positivo que vejo como evoluímos: de mulheres que precisaram silenciar seus sonhos para garantir o sustento da família, para filhas e netas que hoje ocupam espaços de decisão, de criação, de liderança. Essa evolução não é apenas individual. É coletiva, geracional e, sobretudo, construída com base na solidariedade entre mulheres.

Meu registro, respeito e admiração a todas as mães, em especial às mães solo que, com coragem e doçura, enfrentam a missão desafiadora de ser mulher em tempo integral e, acima de tudo, de simplesmente ser.

Neste mês de maio, que nossas lembranças, orações e celebrações sejam também atos de reconhecimento. Que possamos continuar trilhando caminhos onde ser mãe, ser mulher, ser filha e ser livre caminhem lado a lado.