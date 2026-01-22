Portas abertas para o futuro

Reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), é graduada em Ciência da Computação, mestrado em Engenharia Elétrica, pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), doutora em Engenharia Elétrica e da Computação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Pós-Doutorado, no Massachusetts Institute of Technology (MIT/EUA)
Poucas políticas públicas no Brasil têm um impacto tão profundo na mobilidade social quanto a educação superior pública, gratuita e de qualidade. O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que em 2026 reúne mais de 274 mil vagas em instituições públicas de todo o país, nos lembra que cada vaga ofertada representa a possibilidade concreta de mudança de trajetória, não apenas individual, mas também familiar e comunitária.
Em um país historicamente marcado por desigualdades de renda, origem social e território, a educação superior segue sendo o principal mecanismo de ruptura de ciclos de pobreza. O relatório Education at a Glance 2025 (OCDE), confirma esse papel estratégico. No Brasil, mais de 40% dos adultos com diploma recebem mais que o dobro da média salarial nacional, um dos maiores percentuais entre os países avaliados. Além disso, a renda de quem conclui a graduação pode ser até 148% maior do que a de quem possui apenas o ensino médio.
As universidades públicas democratizam o acesso ao conhecimento e alcançam estudantes que historicamente estiveram afastados desse espaço. A política de cotas é parte fundamental dessa transformação. Ao ampliar o ingresso de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, as ações afirmativas tornaram o ensino superior mais representativo e justo. Dados recentes do Inep mostram que estudantes cotistas apresentam taxas de conclusão iguais ou até superiores às de não cotistas, reforçando que acesso e qualidade caminham juntos.
Garantir acesso é fundamental, mas assegurar permanência estudantil e formação de qualidade é igualmente importante. Quando essas condições são atendidas, cria-se um ciclo virtuoso: mais brasileiros qualificados, maior dinamismo econômico, redução das desigualdades e fortalecimento do próprio sistema educacional.
No campo científico, as universidades públicas são responsáveis por mais de 90% da pesquisa científica nacional. Desta forma, elas contribuem diretamente para a formulação de políticas públicas, o fortalecimento do SUS, o avanço tecnológico e a redução das desigualdades entre regiões.
Ainda assim, a educação segue sendo alvo de disputas políticas. A desqualificação das universidades públicas, os ataques às políticas afirmativas e a instabilidade no financiamento ameaçam um dos poucos caminhos comprovadamente eficazes de promoção da mobilidade social no país.
Defender as universidades públicas é defender um projeto de país em que o lugar de origem não determina o destino. A educação superior continua sendo uma das mais poderosas ferramentas de transformação social do Brasil e precisa ser tratada como prioridade permanente.