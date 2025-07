Foto: Divulgação Feira fortaleceu a economia criativa das comunidades envolvidas

Em 2008, fruto do XX Forum criado pelo Instituto Nacional de Altos Estudos (INAE) e liderado por João Paulo dos Reis Velloso, foi publicado pela Editora José Olympio um livro denominado "O Brasil e a Economia Criativa: um novo mundo nos trópicos". A publicação apresenta estudos e reflexões de grandes nomes do pensamento econômico e político brasileiro, tais como Guido Mantega, Aloizio Mercadante e Marcio Pochmann, organizados a partir de seis temas: Para onde vai o Brasil?: a Visão do Governo; Estratégia da Economia Criativa; a Consolidação das Bases Macroeconômicas; O Brasil e suas Empresas Globais; Universalizando a Inovação nas Empresas Brasileiras e o Índice de Desenvolvimento Social.

O texto de abertura é do próprio Reis Velloso, cujo título sugestivo "Eu tive um sonho" convoca o Brasil, a "deixar de ser o país das oportunidades perdidas para assumir seu lugar de liderança, sobretudo, junto aos Bric's, através da Economia Criativa". O ex-ministro do Planejamento adverte que "a verdadeira revolução brasileira está na integração de desenvolvimento e democracia", enfatizando a importância estratégica da construção de instituições políticas fortes (Congresso e partidos políticos) para que se possa evitar a multiplicação dos "circos de horrores", ou seja, dos escândalos de corrupção, fisiologismos, autoritarismos, entre outras mazelas da nossa República.

O texto seguinte - "Para onde vai o Brasil?" é da autoria do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua atualidade é impressionante. Nele estão enumerados os grandes desafios do Brasil e assinalada a necessidade da presença do Estado para garantir a proteção do meio-ambiente, os avanços da ciência & tecnologia, o enfrentamento da pobreza, da desigualdade e da violência, a urbanização de territórios vulneráveis, enfim, a educação como ativo maior da inclusão social e produtiva dos brasileiros. Em 2025, no terceiro Governo Lula, o Brasil acaba de assumir a presidência dos Bric's enquanto, no Ministério da Cultura foi (re)criada a Secretaria da Economia Criativa. O sonho "de um novo mundo nos trópicos" continua a nos instigar.