Bolsonaro contra Tarcísio?

Foto: Reprodução/Redes Sociais Tarcísio apagou a foto com boné de apoio a Trump

O que se sucedeu nos últimos dias na política brasileira é estarrecedor. Longe de um mero acordo bilateral, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na quarta (9) a imposição de novas tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os norte-americanos. O teor da carta endereçada ao presidente Lula não restou dúvidas de que se tratava de uma operação política. A carta defende Bolsonaro e ainda provoca o STF, acusando-o de promover censura às plataformas digitais em operação no Brasil.

A jogada de Trump foi uma espécie de sequestro-relâmpago da economia brasileira com a exigência de um resgate. O lance seguinte se deu com a comemoração de Bolsonaro e seus apoiadores, mas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), escolheu criticar Lula, afirmando que a medida foi um reflexo da política externa isolada e radicalizada do petista. No vácuo mesmo, ficaram os grandes empresários paulistas, já que São Paulo é o estado mais afetado. No primeiro semestre de 2025, as exportações paulistas foram de R$ 6,39 bilhões, cerca de 20% de todas as exportações brasileiras aos EUA.

Ou seja, o plano de Trump e Bolsonaro cercou a economia nacional exatamente nas bases eleitorais as quais o bolsonarismo se sustenta social e politicamente com maior lastro. Trump tem mais motivos para olhar torto para o Brasil, como as articulações do Brics avançando na América Latina e o papel destacado da China nas parcerias estratégicas de infraestrutura como um projeto político a longo prazo.

Na verdade, o timing de Bolsonaro talvez não seja coincidência, já que Tarcísio acumula apoio de lideranças da centro-direita que defendem uma candidatura moderada que receba apoio da família Bolsonaro, um sacrifício para derrotar Lula em 2026. Em tese, a liderança de Tarcísio passou a minar os interesses de Bolsonaro em lançar uma candidatura familiar e o ex-presidente antecipou seus movimentos ao articular com Trump um fato político de impacto nacional.

No final das contas, a jogada de Bolsonaro pode ter como objetivo não somente buscar a sua anistia, mas enfraquecer Tarcísio como força política alternativa ao seu núcleo familiar. Tarcísio está diante de uma encruzilhada: ao endossar a estratégia de Bolsonaro para não melindrar a direita radical bolsonarista, o governador se afastaria do centro e provoca um choque de interesses coma elite econômica paulista.

A disputa interna no campo da direita abriu espaço para o fortalecimento de Lula entre os grandes empresários e os eleitores moderados na defesa da soberania nacional. No final das contas, Bolsonaro e Tarcísio provocaram mais problemas do que soluções colocando Trump no meio da confusão.