Alckmin, liderança republicana

Foto: EVARISTO SA / AFP Presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin no Palácio do Planalto

O ideal normativo republicano preservado durante séculos na construção dos regimes políticos modernos envolve a defesa radical do interesse público como uma tarefa superior no ato de governar. O que se espera de líderes políticos genuínos é a capacidade profundar de conter crises e representar interesses mais coletivos. O que vimos nas últimas semanas foi o vice-presidente Geraldo Alckmin encarnando exatamente este papel na resposta do governo brasileiro ao tarifaço de Donald Trump.



Lula e Alckmin souberam dosar uma estratégia calculada para não cair na armadilha de responder aos EUA em um tom “militante”, mas buscaram agir com firmeza em torno da representação dos interesses nacionais afetados pelo tarifaço. Talvez, o que Jair e Eduardo esperaram sentados fosse uma situação na qual Lula isolasse a diplomacia brasileira na relação com o governo Trump.



Quando Lula escalou Alckmin para dialogar com os empresários brasileiros já sabia que a pauta nacionalista deveria ser conduzida por uma liderança altiva (e legítima) na relação direta com os empresários brasileiros. Mais que isso, não foi uma coincidência a escolha de uma liderança do Planalto com uma carreira política posicionada em São Paulo, o estado mais afetado economicamente pelo tarifaço. O vice também conduziu conversas importantes com o secretário de Comércio dos EUA, mobilizou o setor empresarial e articulou uma resposta técnica e diplomática sem grandes sobressaltos.



A participação de Alckmin no programa Mais Você apresentado por Ana Maria Braga na Rede Globo na sexta passada (1) foi um gesto de comunicação política estratégico: falou fora da bolha, ampliou a defesa do governo na crise, mas em uma linguagem mais simples e objetiva, acenando quais são os impactos econômicos aos consumidores brasileiros e americanos.



O “golaço” do governo com o café de Alckmin no Mais Você elevou em 10% a audiência do programa da TV Globo, aumentou o engajamento nas redes sociais, mas vai além, pois, a despolarização da crise reposicionou o governo no ambiente político. Segundo o Datafolha, 89% dos brasileiros veem as tarifas como prejudiciais e 57% afirmam que Trump erra ao pedir fim do julgamento de Bolsonaro. Outra pesquisa divulgada nos últimos dias pela AtlasIntel mostrou que quase metade da população confia na capacidade do governo de chegar a um acordo com os EUA.



A conjuntura está favorável ao governo e a Alckmin exercendo protagonismo na capacidade do governo ainda transitar por pautas e interesses para fora da polarização. Uma estratégia voltada aos eleitores do centro é o atalho eleitoral da reeleição de Lula, ou seja, uma “despolarização” na medida certa. Alckmin venceu o teste de liderança republicana necessária ao país.