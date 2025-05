O santo cansado de Caridade - sem cabeça, sem corpo, sem respeito - segue inacabado

Foto: AURÉLIO ALVES CARIDADE, CEARÁ, BRASIL- 20.05.2025: Antonildo Paulino dos Santos, o "Catolé". É o"cuidador" do santo incompleto. Novo santuário de Santo Antônio, onde a nova imagem estaria enfrentando problemas de atraso e haveria problemas para colar a cabeça da nova estátua ao corpo. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

No Serrote do Cágado, o ponto mais acima da pequenina Caridade, nos sertões de Canindé, Santo Antônio está cansado. De uma espera que atravessa 41 anos. Tanto tempo e o estigma de um santo inacabado. Nunca lhe deram uma forma inteira, de corpo e cabeça que se emendassem em cimento armado.

O santo começado em 1984 foi “largado” em 1986, sob a justificativa à época de falta de dinheiro. E a cabeça que estava sendo feita foi deixada a 3km da estátua. O crânio gigante hoje está dentro do terraço da casa 25, rua 102 do bairro Conjunto Industrial, onde dona Antônia Cilda mora com dois netos pequenos e o marido. É ponto visitado por turistas, pela cena inusitada .

A história deu fama a Caridade. A fé e a estátua incompleta, aos olhos dos 16 mil habitantes e de quem passa pela BR-020. A imagem foi folclorizada, já que as autoridades nunca lhe recuperaram a dignidade. "O santo sem cabeça" virou alcunha, às vezes deboche, embora sempre devotado. Em peregrinações ao serrote, em livros, documentário e até projeto de filme. Pois mais uma promessa feita para deixar o santo inteiro está travada.

Há cerca de dez meses, está parada a obra apalavrada pelo Governo do Estado e Prefeitura local, que firmaram parceria para a construção de um complexo religioso e uma nova estátua, a serem inaugurados na base da imagem antiga. Os trabalhos pararam totalmente. Difícil não pensar que o casamenteiro ainda pelejará mais.

Execuções que foram iniciadas no segundo semestre de 2021 tinham previsão de durar 300 dias. E já se vão quatro anos, mais de 1.400 dias, contados até o dia 20 de maio último, quando O POVO esteve na cidade. Há ordens de serviço amarradas em pelo menos três contratos, por licitação, com investimentos declarados de quase R$ 11 milhões. Dinheiro muito que também ainda não botou nem santo nem cabeça.

O equipamento ocupará no serrote uma área de 4,4 mil m², segundo a Superintendência Estadual de Obras Públicas (SOP). O órgão monitora os trabalhos, mas diz estar dependente de andamentos da gestão municipal. Na Prefeitura, O POVO não conseguiu ninguém que explicasse a demora e por que a obra parou.

O complexo de Santo Antônio de Caridade terá um santuário, mirante para a cidade, pequenas lojas, pátio, calçadão arborizado, nova urbanização. Fala-se entre os moradores que também haverá uma escadaria para o acesso de visitantes e penitentes. Mas o principal chamariz será a nova imagem do padroeiro, de 36 metros de altura, finalmente com a cabeça no lugar. A dívida da dignidade ao “protetor dos pobres” poderá ser paga, enfim, quando e se a construção for finalizada.

(Santo Antônio foi mesmo muito maltratado. O tronco anterior da imagem, de tão frágil que estava, precisou ser cortado quase no pé. Temiam que desabasse. É visível que não sustentaria uma nova cabeça - ou aquela antiga. No pedaço que foi mantido, no meio do complexo, passará a ser uma peça contemplativa dentro do “museu” do santuário.)

A edificação do complexo está parcialmente concluída, ainda não recebeu os acabamentos internos. O que mais se vê dela, desde lá de baixo e de qualquer posição em Caridade, é a torre de concreto onde o “novo” santo será encaixado.

É flagrante que nada acontece há algum tempo. “(A obra) parou desde o ano passado. Fui dispensado em 10 de julho de 2024. Trabalhei em três contratos, de 11 meses, de 3 meses e de 9 meses. Mas nunca mais subiu operário aí, não”, contou Valdemir Lima, 42 anos. Ele testemunha qualquer movimentação atípica porque mora de frente para o início da ladeira que leva ao alto do serrote. Da sua janela se vê daquelas placas com a logo de “+ uma obra do Governo”, cp, as informações do projeto, objetivo, nº do contrato (nº 99/2021), valores, previsão de entrega, construtora. Valdemir estava na última fase da obra ativa. Ele e sua mulher, Lili, 32, não sabem explicar por que a obra parou. “Ainda bem que deu pra receber a rescisão”, disse a esposa.

Ao relento

O acesso ao serrote, no momento, só é possível a pé. Mais de dez minutos, sol na moleira e o relevo bem íngreme. A quadra chuvosa criou grandes erosões na estradinha de areal e carro pequeno não sobe. No canteiro da obra, o portão é trancado com correntes e cadeados e uma placa indica a entrada proibida. Sem operários, apenas dois vigilantes se revezam a cada turno.

Um deles é Antonildo Paulino dos Santos, o “Catolé”. Está no local há apenas dois meses. Nossa entrada foi autorizada. “Fico pastorando as coisas aqui. Nesse tempo, veio ninguém não”, confirma. Além de cuidador do “novo” santo, tem tangido as cabras e bodes que invadem o local para pastar, vez em quando abre para “o rapaz da antena de telefonia” ou deixa algum grupo de visitantes ir ao mirante. Calmaria.

O mato onde será o pátio para veículos ou celebrações está alto. É nesse espaço que estão enfileiradas, as estruturas de ferro da nova escultura de Santo Antônio. São pedaços a serem montados para completar a figura. Desgastam-se ao relento. Sol e chuva e sereno e mais demora. Oxidação maior do que se já estivessem revestidas de cimento. Num cuidado específico, apenas a armação que será a cabeça do padroeiro está coberta por uma lona plástica alaranjada. Uma medida talvez nem intencional, mas simbólica a todo o caso. A imagem do rosto com traços de ferro lembra um personagem de filme futurista.

A cabeça do Menino Jesus está ao lado do rosto de Antônio. À frente, a moldura ferrosa das duas mãos do religioso, dos lírios e das partes que comporão as vestes. Na representação sacralizada, Santo Antônio toma o Menino Jesus com as mãos, segurando-o no colo e com os lírios perfumados ao lado. As flores representam a pureza, a castidade e a simplicidade do santo.

As peças foram moldadas pelo escultor cearense Markus Moura, conforme uma placa fixada no local. Artista conhecido por realizar grandes estátuas religiosas pelo País. A mais recente, o Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul, de 43 metros de altura. Foi inaugurada em abril deste ano, tem cinco metros a mais que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, mais de 1.700 toneladas. O POVO tentou falar com Moura, mas não houve retorno às mensagens.

O içamento

A estradinha malacabada que leva ao santuário inclusive poderá ser o novo medidor de tempo dessa história. A resposta enviada ao O POVO pela SOP, através de nota, dá indícios de haveria um problema mais sério a ser desenrolado: como o guindaste que moverá as peças da escultura para a torre de concreto conseguirá chegar ao local? Seria um problema semelhante ao que teria acontecido à estátua antiga e sua cabeça, nos anos 1980.

“Hoje, tanto o espaço cultural quanto a estrutura interna que dá sustentação à estátua foram finalizados. Porém, a SOP só pode retomar a etapa final referente à urbanização após as equipes da Prefeitura concluírem a etapa que lhe cabe por meio de convênio: içamento e encaixe das peças de revestimento externo da estátua (a escultura da imagem do santo) e pavimentação do acesso ao local, ainda não iniciados (em licitação)”, diz o informe do órgão estadual.

“Comentam mesmo aqui na Caridade que tá tendo problema de novo para montar o santo, mas a gente não sabe direito. É de ouvir falar”, disse uma moradora, que pediu para não ser identificada. O POVO tentou, desde a última segunda-feira, 19, obter explicações por parte da Prefeitura de Caridade para entender sobre o atraso nas obras. Uma previsão ou justificativa oficial de quando o padroeiro será enfim concluído.

Segundo a assessoria municipal, a prefeita Simone Tavares, reeleita em 2024 e que participou da assinatura do contrato da obra em 2021, estava em Brasília. Participava da Marcha Nacional dos Prefeitos. Foi prometido retorno, por ligação ou troca de mensagens, o que não aconteceu. Foi pedida a indicação de alguém que se manifestasse pela administração municipal, mas ninguém foi disponibilizado.

Sibelle Tavares, titular da Secretaria Extraordinária Municipal de Desenvolvimento Integrado (SEMDI), espécie de secretária geral do município, também estava na capital federal. Ela é filha da prefeita e de Júnior Tavares, ex-prefeito de Caridade em três gestões passadas e até hoje tratado entre os caridadenses como se prefeito ainda fosse. Ele também estava em Brasília acompanhando o evento político anual.

O POVO chegou a falar, por telefone, com um engenheiro civil servidor de Caridade. Ele disse que não poderia responder por não ser o que acompanha a obra. “É com o outro engenheiro”. Prometeu repassar o contato do colega, mas não o fez. Entre quarta e sexta-feira, foram feitas várias ligações para a construtora Confaht, empreiteira contratada para a obra do santuário. No número disponibilizado na internet, ninguém atendeu às chamadas. Foi enviado um email para a empresa, que também não foi respondido.

A expectativa

Felipe Calisto Martins, de 32 anos, está como pároco da igreja matriz de Santo Antônio de Caridade há apenas seis meses. Ele se inteirou da história do santo sem cabeça. “A importância desse santo, agora com a parceria da Prefeitura com o Governo, é dar uma nova história à cidade a partir da construção de um novo santo”. Na última sexta-santa, chegou a subir até a obra do complexo. Costuma ser a data de maior peregrinação de fiéis, mais que o 13 de junho, dia do santo.

Foto: AURÉLIO ALVES CARIDADE, CEARÁ, BRASIL- 20.05.2025: Padre Felipe Calisto Martins, 32, pároco da igreja matriz de Santo Antônio, de Caridade. Novo santuário de Santo Antônio, onde a nova imagem estaria enfrentando problemas de atraso e haveria problemas para colar a cabeça da nova estátua ao corpo. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

O religioso diz que a cidade está “há muito tempo ansiosa esperando que esse símbolo seja erguido” e imagina que o turismo religioso local será incrementado. “Como estamos próximos de um grande centro de peregrinação, que é Canindé, a ideia é aqui também se cresça, porque São Francisco de Canindé é um pouco mais conhecido que Santo Antônio de Caridade”. Ele espera ser o pároco local na inauguração da nova estátua.

Quando estávamos no local do santuário, estudantes do ensino fundamental e médio chegaram para uma aula de campo de fotografia. “Sem dúvida será um atrativo para o turismo religioso da cidade, como é em Canindé”, destacou o professor Bruno Soares, vindo de Guaramiranga, que pela primeira vez subia ao serrote. “Vai ser um monumento importante, mas a demora atrapalha. Já podia estar inaugurado”.

Foto: AURÉLIO ALVES CARIDADE, CEARÁ, BRASIL- 20.05.2025: - Antônio Barbosa Josias, 80, aposentado, conhecido como "Antônio Miguel". Trabalhou como servente na obra do santo "anterior" em 1984, "desde o alicerce". Novo santuário de Santo Antônio, onde a nova imagem estaria enfrentando problemas de atraso e haveria problemas para colar a cabeça da nova estátua ao corpo. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Antônio Barbosa Josias, de 80 anos, conhecido como “Antônio Miguel”, foi um dos que trabalharam na obra da estátua antiga. Foi servente de pedreiro no serrote por cerca de um ano. “Comecei desde o alicerce dela. Fizemos até o pescoço. Era muito frágil. Nem coluna de ferro tinha pra sustentar”. Temia que quando colocasse a cabeça, o santo inteiro afundasse. “O santo foi mal feito” Torce que o “novo” Santo Antônio seja finalizado, inaugurado. “Quero assistir, quero estar presente nesse dia”.