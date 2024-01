É um auê encontrar vocês...

Foto: João Filho Tavares Marcos Tardin, Evandro Colares, João Dummar e Alexandre Medina

Já avisei a Evandro Colares e Eliziane. O Bloco Tamo Junto, festa de Pré-Carnaval da Advance Comunicação, está se tornando uma das prévias mais desejadas e badaladas do Ciclo Carnavalesco na Capital. Entre bacanas, nomes do mercado e afins, a disputa é grande pela camisa do evento, que este ano homenageou o artista Aldemir Martins.

Linda a t-shirt com a reprodução dos galos e gatos que marcaram o trabalho do icônico pintor, deu até pena de quem cortou pedaços das obras, colou plumas e paetês, com uma única exceção: a ousadia fashion da minha colega Jeritza Gurgel, que transformou a peça num top em forma de maxi-laço estruturado, ganhando inúmeros elogios pelo modelito.

Só sei que, no salão principal da agência de Publicidade, na Praia de Iracema, empresários de todas as áreas se apertavam entre doses de Old Parr, cervejinha, drinks variados e o vinho "Casillero del Diablo Carnaval", edição especial de um branco com foco na festa brasileira. Menu era deliciosamente vegano, obedecendo a filosofia de Eliziane.

Comecei cumprimentando Rosilândia e Humberto Lima que, mediante recente decisão da Igreja, poderão renovar os votos da união agora também em caráter religioso. O pai dela, Deusmar Queirós, festeiro por natureza, já quer começar a fazer os preparativos. Fundador da Pague Menos era um dos figurões presentes à folia.

Também por lá, Honório Pinheiro e Carla, Bosco Pinheiro e Socorro, Patriolino Dias de Sousa e Renata, Cid Marconi e Joyce, Patricia Studart e Josmario Cordeiro, Alexandre Leitão e Letícia, dentre inúmeros outros nomes de expressão.

Bem acompanhado, em clima de neo-romance, circulava Severino Ramalho Neto. Também vi corações no ar envolvendo Mariana Dafonte e Pompeu Vasconcelos.

Puro charme: juíza Luciana Souza tentando amenizar a temperatura com um leque preto, sob olhares sempre afetuosos de Élcio Batista, ainda cumprimentado como novo cinquentão.

O POVO esteve representado, além do colunista, pelo presidente executivo, João Dummar Neto, com Sarah Dummar, analista de Planejamento Estratégico do Grupo. Também pelo diretor

de Negócios e Marketing, Alexandre Medina Néri, e o gerente-geral da Fundação Demócrito Rocha, Marcos Tardin. Ainda presentes a Ombudsman Joelma Leal e Julliane Pereira, gerente de Marketing.

No mais, aquele caos colorido, um fervo coletivo, auê atmosférico, que só o Carnaval proporciona.

Cenas... Mais fotos na coluna de domingo e em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

Michele Ribeiro e Eliziane Colares Crédito: JoaoFilho Tavares Auricélio Parente e Ana Maria Crédito: JoaoFilho Tavares Joelma Leal e Juliane Pereira Crédito: JoaoFilho Tavares Paulo Teixeira e Rachel Crédito: JoaoFilho Tavares Clovis Holanda e Elcio Batista Crédito: JoaoFilho Tavares Anelise e Clovis Holanda Crédito: JoaoFilho Tavares Anelise Holanda e Mariana da Fonte Crédito: JoaoFilho Tavares Jelma e Irineu Guimarães Crédito: JoaoFilho Tavares Patricia Studart e Josmário Cordeiro Crédito: JoaoFilho Tavares Rosilândia e Humberto Lima Crédito: JoaoFilho Tavares Alexandre Leitão e Letícia Crédito: JoaoFilho Tavares Marcos Tardin, Evandro Colares, João Dummar e Alexandre Medina Crédito: João Filho Tavares Ana Paula Daud, Joao Cateb, Renata e Patriolino Dias Crédito: JoaoFilho Tavares Anelise e Clovis Holanda Crédito: JoaoFilho Tavares Clovis e Anelise Holanda, Eliziane e Evandro Colares Crédito: JoaoFilho Tavares Bosco e Socorro Pinheiro Crédito: JoaoFilho Tavares Elcio Batista e Luciana Souza Crédito: JoaoFilho Tavares Eliziane e Evandro Colares Crédito: JoaoFilho Tavares João Dummar e Sarah Dummar com Evandro Colares Crédito: JoaoFilho Tavares Fernando Rodrigues e Melânia Crédito: JoaoFilho Tavares

Ao cair da tarde...

Beleza, requinte e emoção marcaram o fim da tarde da última sexta-feira, 26, cenário para a troca de votos do empresário Bruno Farias, CEO do Grupo Ftrade, com o executivo Edegar Devenz. Cerimônia e festa aconteceram no Colosso, com decór de Gil Santos, inspirada nos beach clubies do verão europeu. Após casamento, convidados puderam curtir o festão ao som de Banda EVA, É o Tchan e DJ André Guerreiro. Destak Eventos assinou o cerimonial. Seguem registros...

Lais e Diogo Bertovi Crédito: JoaoFilho Tavares Isabelli Costa e Cavalcante Neto Crédito: JoaoFilho Tavares Marina e Zakaria Benzaama Crédito: JoaoFilho Tavares Marcelo Gadelha e Fernanda Philomeno Crédito: JoaoFilho Tavares Eneida e Mauro Elvas Crédito: JoaoFilho Tavares Edegar Devenz e Bruno Farias Crédito: João Filho Tavares Giovane Machado e Peta Faheina Crédito: JoaoFilho Tavares Noivos entre os pais, Edegar Devenz e Marina, Marcia e Bil Farias. Crédito: JoaoFilho Tavares Tais e Gilberto Secchi Crédito: JoaoFilho Tavares Thaissa e Lucas Guterres Crédito: JoaoFilho Tavares Rafael Portela e Cecília Crédito: JoaoFilho Tavares