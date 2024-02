Ouro do Ceará e outras notas, sextou!

Foto: Divulgação Shopping Iguatemi Renata Jereissati anfitriona inauguraçãi da Loja do Bem

Eterna madrinha do artesanato no Ceará, Renata Jereissati anfitriona nessa sexta-feira, às 18 horas, evento de inauguração da nova Loja do Bem do Iguatemi Bosque. Criada em 2015 com o objetivo de destacar o trabalho dos artesãos cearenses e reforçar a agenda ESG do shopping, espaço reúne o trabalho de criadores de diversas regiões do Ceará.

Os artesãos recebem 100% do valor dos trabalhos vendidos na Loja e, ao longo dos anos, o projeto já contemplou cerca de 800 profissionais provenientes de mais de 50 minicípios.

A nova casa do artesanato no Iguatemi Bosque fica no Piso L1, ao lado da Casa Bauducco, agora com estrutura ainda mais moderna, no intuito de evidenciar um dos tesouros do nosso Estado.

Prêmio

Foto: JOÃO PAULO/ DIAGONAL Alberto Gadanha, Thiago Andrade e João Fiúza

Grupo Diagonal recebeu importante reconhecimento da Unesco, por meio da Frente de Cidades Criativas. O selo Cidades Criativas da entidade internacional reconhece o compromisso da construtora com o design disruptivo. No caso da construtora cearense, foi destacado o caráter de pioneirismo dos projetos e comprometimento com o desenvolvimento do setor criativo, arte e design. Na foto, João Fiúza recebe o distintivo de Alberto Gadanha e Thiago Andrade durante evento da empresa.

É hoje!

Foto: João Filho Tavares Marcelo Paz e Jade Romero são os primeiros convidados de Pause, programa de entrevistas no canal do O POVO no Youtube

Na tarde dessa sexta-feira, com início as 16 horas, estreia Pause, nova atração da grade de programas do Grupo O POVO no YouTube, com conteúdo disponibilizado também nas plataformas de áudio.

Trata-se de um programa de entrevistas com personalidades e profissionais de várias áreas sobre vida, carreira e temas em evidência no debate público.

Como consumidor contumaz de conteúdos no YouTube e em podcasts, aprendo, reflito, me divirto, conheço novos universos humanos e acabo por aumentar meu repertório pessoal e como jornalista. Foi fruto dessa experiência que criamos Pause.

No comando da atração, minha ideia é trazer sempre pessoas que possam acrescentar a mim, que estarei ao vivo com elas, e a todos os que nos acompanham.

No programa de estreia, recebo um dos casais de maior expressão e visibilidade pública no Estado: a vice-governadora Jade Romero e o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz.

Aguardo vocês junto comigo. Avante!

Samba da despedida

Foto: NICOLAS LEIVA/ ARQUIVO FAMILIAR Guiherme, Ticiana, Pio, Stella, Isabela e André Rolim: samba de despedida

Edson Queiroz Júnior e Ticiana Rolim Queiroz passam a residir em São Paulo a partir desse ano. Para demarcar a despedida da família e de alguns amigos do Estado, o casal realizou alguns encontros em sua residência nas Dunas, com destaque para animada tarde de samba e Carnaval. No registro, Guiherme, Ticiana, Pio, Stella, Isabela e André Rolim.

Abram Alas

Foto: Joao Kopv / divulgação Sabrina Sato aprensenta bastidores do seu Carnaval em reality no streaming

Já disponível, no canal GNT, a série-reality "Carnaval da Sabrina" que acompanha, ao longo de seis episódios, a maratona da celebridade mais evidente da folia brasileira.

Atração mostra a rotina da rainha da bateria de duas grandes escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo: Vila Isabel, em que desfila há quase 14 anos, e Gaviões da Fiel, há 20 anos.

E, nesta edição, os espectadores ainda poderão acompanhar os bastidores do Baile da Vogue no Copacabana Palace, reuniões de trabalho e voos da musa com sua equipe, além de cenas despretensiosas nas quais a "Japa" é filmada enquanto brinca com a filha Zoe.

Novos episódios semanais sempre às quartas, às 22h15min, no GNT e também disponíveis no Globoplay.

Rumo ao altar

Com jantar íntimo, à luz de velas e decorado com rosas brancas pelo party designer Victor Oliveira, formalizaram seu noivado o médico Diego Jucá Machado e a arquiteta Marina Brandão. Quem afitrionou o romântico e elegante momento, foram a mãe da noiva, Renata Brandão, e o avó Beatriz e José Brandão. Seguem registros...

Beatriz Brandão, Diego Jucá Machado, Marina, José e Renata Brandão Crédito: Isabela Gaby/ Arquivo Familiar Beatriz Brandão, Diego Jucá Machado, Marina, José e Renata Brandão Crédito: Isabela Gaby/ Arquivo familiar Daniel, Gabrielle, Eduardo e Marina Brandão e Diego Jucá Machado Crédito: Isabela Gaby/ Arquivo familiar Lyna e André Jucá Machado, Marina Brandão, Diego e Gyna Machado Crédito: Isabela Gaby/ Arquivo familiar Os noivos Marina Brandão e Diego Jucá Machado Crédito: Isabela Gaby/ Arquivo familiar