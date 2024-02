A chave foi entregue, agora é com o rei Momo...

Foto: NÁUTICO/ DIVULGAÇÃO Fátima e Jardson Cruz com a Corte Momina do Carnaval 2024

Carnaval de Fortaleza aberto oficialmente, noite do último sábado, com a coroação simbólica da Corte Momina e a entrega da chave da cidade ao Rei Momo. Foi no Náutico Atlético Cearense, que pela 56ª vez repetiu o ato na abertura do tradicionalíssimo Carnaval da Saudade.

Fui apelidado pelo presidente do Alviverde, Jardson Cruz, de "Folião 01", dado meu apreço pelo evento e tudo o que ele significa para as gerações de famílias que nutrem a memória dos antigos carnavais de salão. Advogado e gestor do equipamento, ele recebia as presenças ao lado da esposa Fátima. Em nome da Prefeitura, estava o secretário da Cultura, Elpídio Nogueira.

Uma das novidades dessa edição da festa foi o espaço Barbra's Náutico, climatizado e ocupando a área onde no passado foi o Salão de Jogos. Novo restaurante do Clube, funcionou como uma espécie de camarote, reunindo bacanas menos afeitos ao calor - humano - do salão.

Por lá, Amarílio Cavalcante e Sâmia, Fernando Esteves e Cristina, Boghos Boyadjan e Esther Jucá, Eugênio Teles e Roseane, Márcia e Manoel Ponte, Marize Castelo Branco, Dalvinha Arraes, Gláucia e Elizeu Lira, Lorena Bessa e Márcio Gurgel, Martinha e George Assunção, Karla Nogueira e Antônio Franci - que belo casal!

Também Lia Freire, coordenando o serviço do seu novo empreendimento. Com alegorias de colombinas, Mimosa e Marilza Pessoa, a rainha dos bolos finos no Estado, cuja fatia de crocante com doce de leite segue sendo o melhor remédio para a ressaca, devia, portanto, vender era na Pague Menos.

Presença de evidência: modelo cearense Lílian Ramos. Vivendo há anos em Roma, deixou o Brasil um tempo depois daqueeeeeeeele episódio com o então presidente Itamar Franco na Marquês de Sapucaí. Contou-me que veio resolver questões na Capital e já retorna, em breve, ao país da bota. Foi tietada no salão por admiradores.

Entre confetes e serpentinas, Paulo André Holanda e Marina, Lúcio Vasconcelos e Cláudia, Eliziane e Evandro Colares, Ana Maria e José Do Egito, José Valdo e Marta Peixe, Eliane Novaes e Suetêonio Mota, Rosângela Dias, puxando um grande bloco de amigos.

E ainda Benigno Júnior e Analu Bezerra, Marco Salles e Stelinha Frota Salles, que me entrevistou para seu programa na FunTV, quando tive a oportunidade de reafirmar a importância do evento e do Náutico no resgate e preservação da memória e do patrimônio cultural da Cidade.

Seguem registros... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram e na página especial do domingo.

Zoom

abrir (Foto: Leca Novo)Dakota Jhonson: estrela maior do Baile da Vogue

Todos os holofotes no sábado estavam voltados ao Baile da Vogue, no Copacabana Palace (RJ). Dentre dezenas de estrelas e beldades, fez uma passagem - relâmpago - pela festa, a protagonista de "Cinquenta Tons de Cinza", Dakota Jhonson.

No Brasil para divulgar o filme "Madame Teia", ela foi fazer presença "Vip" no auê. Atriz chegou acompanhada de nove pessoas de sua equipe e da diretora do longa, S. J. Clarckson. Parou em três pontos, por poucos minutos, para fotografar, recolheu-se numa sala com a entourage e deixou, à francesa, o evento. Brilha!

Amis Et Vins

Médico Weiber Xavier e demais integrantes da confraria enogastronômica Amis Et Vins abriram, com jantar no Barbra's Náutico, a agenda de encontros de 2024. Além do menu, muito bem cuidado por Lia Freire, noite teve dose extra de nostalgia, com clássicos da música internacional tocados, no piano de cauda do Clube, pelo advogado Bruno Queiroz. Registros...

abrir (Foto: arquivo pessoal )Marcus Lage, Duda Brígido e Aristófanes Canamary (Foto: arquivo pessoal )Fernando Façanha, Bruno Queiroz, Felipe Neves e Leandro Vasques (Foto: arquivo pessoal )Manoel Fontenele, Márcio Menezes e Germano Albuquerque. (Foto: arquivo pessoal )Eduardo Neves e Weiber Xavier (Foto: arquivo pessoal )Eduardo Neves e João Jorge Cavalcante (Foto: arquivo pessoal )João Jorge Cavalcante e Paulo Régis Teixeira (Foto: arquivo pessoal )Fernando Façanha, Jorge Brandão e Aristófanes Canamary

Expansão

Foto: divulgação Skyler Emílio e Antonio Guerra: expansão da Skyler Lifewear

Em pleno crescimento, a cearense Skyler Lifewear aposta no seu modelo de franquias no segmento de moda masculina. As cidades de Quixadá (CE), Araguaína (TO) e São Raimundo do Nonato (PI) são os próximos destinos a serem contemplados pela presença da marca. Na foto, Emílio e Antonio Guerra, pai e filho à frente do negócio.