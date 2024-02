Que toquem as trombetas... do frevo!

Foto: arquivo pessoal Did Machado, Otávio Queiroz Filho, Marília Queiroz Machado e Manoela Queiroz Bacelar

Seja para quem se jogou nas grandes folias do País ou para aqueles que fugiram de qualquer sinal da "macetada", a exortação de Baby do Brasil deve de alguma forma ter chegado.

No Carnaval de Salvador, conversando com Ivete Sangalo no trio, a ex-Novos Baianos advertiu:

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo", afirmou.

A fala foi gatilho para se iniciar, nas redes e rodas sociais, a discussão sobre o retorno de Jesus à Terra, conforme a narrativa bíblica. Brincantes espertos não perderam tempo e criaram suas versões da Baby, do Apocalipse e de Ivete "macetando" a ameaça conforme a resposta da musa do axé.

Pra completar o auê sacro-profano, em plena segunda-feira momina, o trio da cantora quase tomba, reforçando a tese daqueles que creem nos castigos divinos.

Eu hein, que paranoia! Deixa a turma fazer de conta que o cheque especial não tem juros, nem que seja por três dias... Ou, como definiu um amigo: "o arrebatamento de uns funciona como o livramento de outros".

Trocando de bloco...

Nesse Carnaval, as fantasias de cunho político e de crítica social estavam super em baixa. Nada de máscaras de presidentes, placas provocativas, cenas criativas envolvendo as questões que assolam o nosso dia a dia. Foi pouca roupa, glitter de leve, acessórios e só.

Pelas ladeiras de Olinda, historicamente marcadas pela criatividade e ousadia, eu ainda procurei uma sósia de Michele Bolsonaro cheia de joias sauditas, ou uma Janja Lula coberta de passaportes carimbados pelos quase 30 países que ela visitou com o mandatário-marido desde a estreia no Planalto, mas não vi nada!

Também nenhuma menção à vazada e supracitada reunião de Bolsonaro com militares (assunto da semana passada), tramando um "plano B" - ou "G", de golpe - pós-derrota nas urnas, ou mesmo às promessas de picanha mais barata com o selo da estrela vermelha.

Leitura que faço: medo de retaliações ou mesmo agressões, físicas, no calor do fervo. Ou, ainda, busca por uma imagem estética para fotos de Instagram, expediente que se torna bem mais difícil quando se carrega a "estampa" de figuras que oscilam entre a idolatria e o ódio.

Daí que aquelas alegorias inofensivas do passado ganharam os bloquinhos de rua, tomados por piratas, palhaços, faraós, colombinas, quase um baile retrô a céu aberto. Todo mundo com medo de errar a mão no neo-politicamente correto ou de levar uma "mãozada" mesmo.

Ousadia máxima veio do prefeito do Recife, João Campos, que descoloriu o cabelo, lançando moda entre seus colegas adeptos de uma postura pública ultramidiática. Os prefeitos Flávio Filho (PT), de Amontada; Herberlh Mota (Podemos), de Baturité; e Bel Júnior (PP), de Senador Sá caíram no "banho de lua". O deputado estadual Guilherme Bismarck (PDT) também comprou seu "blondor".

Enquanto isso... bacanas tomavam seu bom champs & afins nos camarotes do Rio, de Salvador e do Recife-Olinda - vide fotos.

Vou indo, lembrando que nessa sexta, às 16 horas, recebo ao vivo a médica nutróloga Dani Cortez, que vai explicar e tirar todas as dúvidas acerca das novidades que surgiram, nos últimos anos, quando o assunto é combate à obesidade, dentre outros temas de saúde e bem-estar.

Flores... ao som das trombetas, não do Apocalipse, mas do frevo! E para quem só considera no início do ano após o Carnaval, desejo o capacete selvagem usado pela atriz Paola Oliveira, a grande rainha da Sapucaí 2024. Mexeu com você, ative o modo onça!

Zoom

Foto: Hector Albertazzi / Divulgação Rafa Kalimann veste Hector Albertazzi no Baile da Arara

Figura onipresente na folia desse ano, a influenciadora Rafa Kalimann foi uma das estrela do Baile da Arara. Traje: inúmeros cristais cem criação desenvolvida pela Hector Albertazzi, marca brasileira de acessórios de luxo. Proposta foi uma homenagem às Ziegfeld Girls e a todas as mulheres multifacetadas da indústria cinematográfica. A atriz e apresentadora incorporou, portanto, a estética das lendárias artistas, levando como sua maior inspiração o musical "Funny Girl" - e claro, a icônica Barbra Streisand. Brilhou!

Lances mominos com os bacanas do Ceará fazendo bonito por ai...

