"Alô, Alô, Marciano", aqui é do Brazil!

Foto: Manu Scarpa e Lucas Ramos /Brazil News e Leca Novo/ DIVULGAÇÃO Larissa Chehuen e Sabrina Sato

...Não sei se vocês já perceberam, mas faz tempo que não repercute, de forma relevante, uma declaração do presidente Lula acerca do país que governa.

Decidido, pelo visto, a fazer uma gestão "EAD", já que não está abrindo mão nem de convites pra "chá revelação" de primeiros-ministros, o mandatário reflete, nos atos, a autoimagem que ele e seus súditos criaram e alimentam: um líder global capaz de opinar sobre questões históricas e ultracomplexas da humanidade, como o conflito Israel x Palestina.

Não obstante o fato de o Brasil ser um importante representante dos países do Sul Global e, portanto, ter o dever de estar sempre atento às questões que interferem nesse bloco do mapa, temos aqui guerras suficientes a encarar, antes do representante eleito se preocupar com problemáticas sobre as quais não tem ingerência.

As declarações do ícone petista, acusando Israel de promover um "genocídio" na faixa de Gaza e comparando o cenário com o Holocausto dos nazistas e de Hitler, aconteceram no mesmo momento em que dois prisioneiros fugiam da prisão federal de segurança máxima em Mossoró, expondo a fragilidade do que existia, até então, de mais eficiente no combate, mesmo que parcial, à atuação sistemática das facções criminosas no Brasil.

...E enquanto o cabeça do Executivo, simbolicamente, demonstra se esvair dos temas palpitantes e urgentes ao cidadão, o inelegível, mas imbrochável, segue mobilizando sua turba, que se organiza para ir às ruas, dia 25, protestar contra a investigação da Polícia Federal e o vídeo que expôs, em detalhes, o plano de um golpe.

Sinceramente... tem horas que dá vontade de aceitar o convite da Nasa, que está procurando candidatos para "viver" em Marte, numa operação ousada que pretende preparar a primeira viagem humana ao planeta vermelho, bem Tim Robbins, Gary Sinise e Don Cheadle no famoso filme "Missão Marte" (2000).

Eu hein, ficar sem Carnaval, jamais!

Melhor agora é nos focar nas lições e reflexões deixadas por Abílio Diniz que, além do inquestionável espírito inovador e empreendedor, sempre trazia, em suas falas, o indelével caráter transitório da vida, claudicância inerente à espécie humana, mas raríssima de se ver, verbalizada, como ele fazia, no topo da pirâmide.

Vou indo... lembrando de Elis Regina, que nos anos 70 já alertava:

"Alô, alô Marciano Aqui quem fala é da Terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura". A parte do "Down, down, down the high society" deixo para vocês...

JUNTOS PELA CAUSA

Foto: Pedro Paulo Bahia/ Divulgação Nathália Jereissati e Igor Cunha com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, presença confirmada no evento médico que o casal realiza em março, em São Paulo

Última edição da revista Veja trouxe entrevista com a empresária Nathália Jereissati, filha de Tasso Jereissati e Renata, compartilhando a experiência da família no tratamento do filho mais novo, João (6 anos), que tem Síndrome de Aspert, condição genética que leva à fusão os ossos das mãos, dos pés e do crânio.

Junto com o marido, Igor Cunha, ela decidiu abraçar o caso do filho, acompanhado por hospital de referência em Boston (EUA), como uma bandeira em defesa da oferta de exames e procedimentos para outras famílias que necessitam do Sistema Único de Saúde.

Nesse propósito e também no intuito de atualizar os médicos brasileiros sobre as últimas pesquisas acerca da síndrome, eles realizam dias 14 e 15 de março, no Teatro da Faculdade de Odontologia de Bauru (SP), o Simpósio Internacional sobre Craniossinostoses Sindrômicas, com a presença na ministra da Saúde, Nísia Trindade, na solenidade de abertura, na foto entre Nathália e Igor.

União

No último sábado, 17, o desembargador André Costa (TJCE) e a advogada Mariana Pedrosa formalizaram a união civil, em casamento realizado na residência da mãe da noiva, na cidade de Juazeiro do Norte, em cerimônia restrita aos familiares mais próximos. Felicidades ao casal!

Zoom

...E parece que o Carnaval não acaba mesmo nunca!

Último fim de semana, desfile das campeãs, na Marquês de Sapucaí, reunião de beldades, famosos e afins, para a últimas passagem das escolas de samba em 2024. Muitos cearenses compareceram ao momento, vou mostrando ao longo da semana. Em cena, no badalado Camarote N1, a modelo e atriz Larissa Chehuen, esposa do empresário Flávio Sarahyba (um dos sócios do espaço) junto com o furação Sabrina Sato. Brilham!

CE na Sapucaí...

