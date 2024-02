Nevando...enquanto se espera a próxima eleição.

Foto: arquivo pessoal Guilherme Sampaio e João Campos: Galo da Madrugada

Nevando...

...E quem circulou pelo Carnaval pernambucano, com direito a momento tiete com o prefeito de Recife, João Campos, foi o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), um dos nomes da estrela vermelha no páreo interno da sigla pela Prefeitura de Fortaleza.

Gestor sensação do momento, João Campos foi apontado, pela agência Ativa Web, especializada em marketing digital, como o político mais presente nas redes sociais, somando mais de 88 milhões de visualizações em um único post na última semana.

O gesto midiático, de descolorir o cabelo para cair na folia, veio acompanhado de muitos elogios ao gestor pela estrutura montada no Carnaval de Recife, além da iluminação moderna de prédios no centro histórico do Marco Zero.

Voltando ao click, foi no Camarote Oficial do Galo da Madrugada, sábado momino, com direito ao seguinte comentário de Guilherme: "Parabéns João Campos, grato pela acolhida. Só que quando eu for prefeito, o Carnaval de Fortaleza vai superar o de Recife".

Repercutiu

Prefeito de Aracati Bismarck Maia e Gláucia com Ivete Sangalo, furacão que colocou o nome do município no dicionário dos carnavais mais badalados do Brasil.

Salve, Salvador!

Turma de bacanas escolheu o tradicional Camarote Salvador, no carnaval baiano, para curtir os dias e folia. De lá, amigos partiram ao Rio de Janeiro para os desfiles das escolas campeãs na Marquês de Sapucaí. Cenas...

Ainda pela Bahia...

Quem foi recebido por Preta Gil, no Camarote Expresso 222, foi o ativista e empreendedor de impacto social Preto Zezé, na foto com a anfitriã e o cantor e compositor baiano Kanalha, nome em ascenção na música nordestina.

PRÊMIO RioMar Mulher

Presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça conduz, em 13 de março, no Teatro RioMar Fortaleza, às 19h, a solenidade de entrega do 8º Prêmio RioMar Mulher. Minha colega jornalista Leda Maria (foto), do time de colunistas do O POVO, será agraciada com a comenda na categoria Comunicação. Também serão homenageadas Adriana Forti (Saúde), Dodora Guimarães Esmeraldo (Arte & Cultura), Fernanda Cavalieri (Trabalho Social), Luma Andrade (Educação), Márcia Cavalcante (Arquitetura & Design), Onélia Leite Santana (Política e Gestão Pública), Renata Paula Santiago (Economia & Negócios), Rena Gomes (Justiça & Cidadania) e Silvânia de Deus (Moda). Merecido!

Zoom

Empresária e grande entusiasta dos eventos em áreas públicas e a céu aberto na Capital, como a Feira Auê e o seu mais recente projeto, Sombra e Água Fresca (ambos na Praça das Flores), Mariana Marques foi uma das personas que escolheram ficar na Cidade para o Carnaval.

Criativa e ousada por essência, ela trajou, em um dos dias, fantasia intitulada "Zorra", com dois significados: versão feminina do personagem Zorro e o sentido denotativo da palavra, já que a folia sempre denota um certo espírito de zorra.

Bodas de Ouro

Com jantar em familia e amigos do coração, organizado pelas filhas do casal, Glesdston Cavalcante e Cassandra brindaram seus 50 anos de união. Momento surpresa: cantor Waldonys surgiu com sua sanfona animando ainda mais a festa, que teve decoração de Priscila Campelo e buffet da Confitê. Seguem registros com desejos de felicidades à família.

medicina

Coordenadora da cosmiatria do Einstein e da Faculdade do ABC, a respeitada dermatologista Marisa Gonzaga recebeu, em São Paulo, as médicas Fernanda Casaain e Jeovana Mourão. Cearenses foram na condição de assistentes para o curso de atualização sobre os últimos tratamentos de acne e intradermoterapia, direcionado a profissionais da saúde. Tratamentos faciais, corporais e capilares também compuseram a grade. Mimo: as profissinais, do corpo médico da Be.U Clinic (BS Design) presentearam Marisa Gonzaga com obra do artista cearense Francisco Ivo.