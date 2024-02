Brinde nos ares e outros lances...

Foto: IGOR DE MELO/ Divulgação Onélia Santana é uma das homenageadas com a 8ª edição do Prêmio RioMar Mulher

Coquetel charmosinho, fim de tarde da última quinta-feira, 22, inaugurou o novo rooftop do Hotel Gran Marquise. Terraço passou por completo retrofit com assinatura do arquiteto Racine Mourão, evidenciando, ainda mais, a beleza natural e a vista completa da nossa orla.

Espaço antes mais restrito aos hóspedes e eventos, a cobertura com piscina, belo mobiliário e vista privilegiada da avenida Beira Mar, chega como um convite a fortalezenses e visitantes para sessão happy hour aberta ao público de quinta a sábado.

Seguem cenas do brinde inaugural, anfitrionado pelo presidente do Grupo Marquise, José Carlos Pontes; pelo diretor Dionisio Barsi e pelo francês Philippe Godefroit, gerente-geral do Hotel Gran Marquise.

Prêmio RioMar Mulher

Secretária da Proteção Social do Estado e ex-primeira-dama do Ceará, Onélia Santana é uma das homenageadas na 8ª edição do Prêmio RioMar Mulher. Reconhecimento, encabeçado pelo presidente do Grupo JCPM, empresário João Carlos Paes Mendonça, agracia personalidades femininas que se destacam em diversas áreas de atuação para o desenvolvimento do Estado. Onélia será homenageada na categoria Gestão Pública.

Ao idealizar o programa Mais Infância Ceará, criado em 2015, ação multilateral voltada à necessidade de um olhar especial e mais dedicado à infância, Onélia atraiu atenção nacional.

Em 2023, ela foi convidada a integrar o Grupo de Trabalho Primeira Infância, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) da Presidência da República. Em agosto do ano passado, a secretária foi homenageada com a Medalha Amigo da Primeira Infância, concedida pela Câmara dos Deputados.

Homenagem acontece em 13 de março, às 19h, no Teatro RioMar Fortaleza.

TCE: Posse

Nova Diretoria do Instituto Rui Barbosa (IRB) foi empossada em Brasília, para o biênio 2024-2025, tendo à frente o Conselheiro Edilberto Pontes (TCE-CE) pelo segundo mandato na Presidência. Entre os planos da instituição, também conhecida como "A Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas", estão a inauguração da nova sede na Capital Federal, ainda neste ano, e a ampliação da equipe de colaboradores. No registro, o presidente do IRB reeleito entre ministro Camilo Santana e o colega conselheiro Valdomiro Távora.

Brinde

Ylka e Germano Franck em brinde, nas alturas, pela nova idade dela. Foi no Vistta Rooftop, um dos restaurantes do momento na Capital.

Últimas...

Cerimonialista Alódia Guimarães entra na disputa pela presidência do Ideal Clube, reforçando que seria a primeira mulher a dirigir o tradicional equipamento social da Cidade, tendo Paulo Bandeira como o candidato à presidência do Conselho Deliberativo. Na chapa adversária estão Amarílio Cavalcante para presidente e Fernando Esteves para a presidência do Conselho. Eleições acontecem nessa terça-feira, 27.

Empresário Paulo Correia, presidente conselheiro da Cobap, indústria de embalagens de papelão, foi um dos empreendedores homenageados por ocasião da cerimônia celebrativa pelos 40 anos de Maracanaú.

Julie Carroll, CEO do grupo Chateau Julie, apresentou detalhes do complexo Love Lake, resort com direito a aeroporto e heliponto Lago Grande (à oeste de Jericoacoara), a nomes de expressão dos municípios Camocim, Cruz e Jijoca. Inauguração em 2025.

Agendada para 9 de maio a celebração anual do Dia da Indústria, quando ocorre a entrega da Medalha do Mérito Industrial, comenda da FIEC.