Lúcio Brasileiro ganhará livro de memórias...

Foto: ARQUIVO PESSOAL Fernanda Quinderé e Lúcio Brasileiro: memórias do colunista vão virar livro

Presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, Reginaldo Vasconcelos organiza um livro de memórias sobre a trajetória profissional e as vivências do meu colega jornalista Lúcio Brasileiro, o colunista diário mais longevo do Brasil, sem interrupção nas publicações de seus textos.

Quem já teve a oportunidade de estar com LB já começa a contar os dias para o lançamento da obra. Guardião de capítulos importantes da história do Ceará e do Brasil, conta com detalhes deliciosos sobre o que viu e viveu em décadas de trabalho.

Não bastasse a curiosidade acerca dos personagens envolvidos em suas narrativas, cheias de políticos, misses, jogadores de futebol, juízes, ministros e personas de muita expressão em seus ofícios e posições sociais, o colunista ainda amarra cada uma das histórias com cápsulas de

lições de vida e comportamento. É um verdadeiro e divertido bálsamo mental!

Esse repertório todo e a intenção de compilá-lo em livro de memórias motivou brinde, noite da última terça-feira, no BS Design, anfitrionado pelo dono da casa, empresários Beto Studart. Quinze nomes foram escolhidos por LB para o pontapé inicial do projeto, com registros em vídeos e depoimentos, incluindo a presença da escritora Fernanda Quinderé, amiga de LB desde a adolescência, juntos no registro.

Já quero entrar na fila de autógrafos do livro, que já recebeu sugestão de título pelo próprio biografado: "Lúcio Brasileiro -O homem que fez da vida uma obra de arte".

Lançamento literário

Na tarde do último sábado, 24, no Passeio Público de Fortaleza, foi realizado o lançamento do livro "Castelo do Plácido - Apogeu e Destruição 50 Anos Depois", de autoria do servidor da Justiça do Trabalho Eliézer Rodrigues. Ocasião contou com o apoio institucional do TRT-CE, e com a presença de magistrados, servidores, amigos e familiares do autor, somando cerca de 100 pessoas.

A obra é focada no empresário Plácido de Carvalho, na sua esposa Pierina, e na saga da construção e destruição da edificação que dá nome ao livro. Eliézer restaura inúmeras conexões entre os acontecimentos da época, abarcando, também, aspectos ligados à Justiça do Trabalho cearense. Registros...

Bonjour!

Foto: arquivo pessoal Germana Melo estreando na Paris Fashion Week

Influenciadora digital de beleza, moda e lifestyle, integrante do time de beldades FHits, Germana Melo está na Cidade Luz, onde participa pela primeira vez da Paris Fashion Week, uma das semanas de moda mais tradicionais e disputadas do planeta. Na foto, ela no tapete cinza para o desfile da grife chinesa Ellassay, que assina o look da cearense. Brilha!

JUBILEU DE SAFIRA

Foto: Divulgação Luis Eugenio França Pequeno - CEO Hospital SOPAI

Agendado para 20 de maio o jantar beneficente em prol do Hospital Infantil Filantrópico Sopai, um dos maiores centros de pediatria clínica do Brasil. No restaurante Vasto, iniciativa busca arrecadar recursos para a manutenção dos atendimentos às milhares de crianças carentes todos os meses ali atendidas. Momento também será de brinde pelos 65 anos da instituição. À frente, o médico Luiz Eugênio França Pequeno, neto do eterno dr. Luiz de França, médico e humanista, fundador do Sopai. Interessados entrar em contato pelo (85) 99639-8349 (Denise Pontes).

Ideal: nova presidência

Foto: Nilton Silva/ divulgação Fernando Esteves vence eleições para a presidência do Ideal Clube e sucede Amarílio Cavalcante na função

Eleição para nova presidência do Ideal, na tarde da terça-feira, confirmaram a vitória de Fernando Esteves como novo presidente do Clube. Fazendo parte da CHAPA HUMBERTO CAVALCANTE, também foram eleitos Amarilio Cavalcante (presidente do Conselho Deliberativo), Cid Alves (presidente do Conselho Fiscal), cinco vice-presidentes e conselheiros. Um total de 516 votos foram computados, em urnas eletrônicas cedidas pelo TRE para o pleito. Na foto, recebendo os cumprimentos de Amarílio Cavalcante, a quem sucede na função.

Reflexos... de ontem

Ainda recebendo mensagens, algumas até confidentes, sobre os sentimentos despertados com a coluna de ontem - "Quando o carteiro chegou..." (disponível em OP ). Destaco um:

Leitora conta que terminou casamento com homem grosseiro e desatento a ela. Ele não conseguiu esquecê-la e, um belo dia, chega um enorme e inédito buquê de rosas na relação, com cartão escrito verso da canção de Lulu Santos:

"Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia" - rs.

Na empolgação do devaneio de quem escreve, confundi certos aspectos de "As Pontes de Madison" com outro filme. No longa romântico, a protagonista descreve a história de amor, com duração de quatro dias, em diários encontrados pelos filhos.

Indiquei que os encontros seriam sempre às quartas-feiras, quando na verdade foram em dias seguidos. Mas esse detalhe, específico, ainda vou investigar de onde saiu na minha mente...

Até amanhã.