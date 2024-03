"Rupestre Pulsante" em SP

Foto: arquivo pessoal Beatriz Soares: novo momento em SP

A Casa Gabriel, em São Paulo, abriu as portas no último sábado, 24, para a exposição "Rupestre Pulsante", do artista cearense Vando Figueiredo.

Com curadoria de Maria Eduarda Mota, a exposição apresenta obras repletas de significados e expressividade do artista, um dos nomes mais emblemáticos das artes visuais cearenses na contemporaneidade.

Evento reuniu diversas personalidades, de vários segmentos, que foram conferir as obras. Galerista e fotógrafa Renata Studart Vale anfitrionou o momento. A mostra fica em cartaz na Casa Gabriel até o dia 9 de março. Cenas...

Nova fase...

Artista visual cearense Beatriz Soares, após formar-se em Belas Artes, acaba de assumir a Galeria Cris Conde em SP. Em Pinheiros, na charmosa rua Lisboa, espaço funciona há cinco anos e apresenta, além dos trabalhos da galerista homônima, obras de Beatriz e de outros artistas visuais.

Ponto de encontro de gente criativa e moderninha, colecionadores, empresários e afins, casa também acolhe o ateliê de pintura de Bia, que prepara-se para ingressar no mestrado, onde seguirá estudando as manifestações artísticas do Nordeste, em especial do CE, tema do trabalho de conclusão da graduação. Sucesso!

Visita institucional

Arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão visitou o Grupo de Comunicação O POVO na tarde da última quarta-feira. Foi recebido, em almoço, pela presidente institucional do O POVO, Luciana Dummar, pelo diretor de Estratégia Digital, Filipe Dummar, e parte do corpo editorial da Casa. Participaram do encontro as jornalistas Daniela Nogueira, Fátima Sudário, Tânia Alves e Ana Naddaf.

Dom Gregório, que assumiu o cargo em dezembro, estava acompanhado do assessor de Comunicação da Arquidiocese, padre Vanderlúcio Souza, concedeu entrevistas aos veículos do Grupo e também visitou a Fundação Demócrito Rocha.

Religioso nasceu em Aracaju (SE) e foi nomeado arcebispo de Fortaleza em outubro de 2023. Ele, que é monge beneditino, estava na Diocese de Petrópolis (RJ), onde ficou por 11 anos. Na foto, entre Filipe e Luciana Dummar.

Grande encontro

Analista Internacional do Banco Central, reconhecida pela amplitude de sua cultura geral e o poliglotismo, Sarinha Diniz atuou como uma das organizadoras da participação no BC no encontro do G20 em São Paulo, sob a presidência do Brasil.

Na oportunidade, participou também do encontro dos Brics, que ocorreu paralelo à agenda do Grupo dos 20. Dentre os momentos marcantes, registro com Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, com passagem pelo comando também do Fundo Monetário Internacional.