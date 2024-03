Ignez Fiúza: DOC celebra centenário da Dama das Artes

Foto: IRATUÃ FREITAS/ DIVULGAÇÃO Wilson Loureiro, Elizabeth Fiuza Aragão e Tita Pinto

Lançado no último dia 24, em sessões especiais no Cinema do Del Paseo, o documentário "Uma Mulher Ignezquecível", documentário com a biografia da marchande, decoradora e incentivadora das artes no Ceará Ignez Fiúza.

Filme é baseado no livro "Ignez Fiuza Fotobiografia" (2014), de Elizabeth Fiuza Aragão e Janina Sanches, e celebra o centenário de nascimento da grande Dama das Artes do Ceará.

As três exibições - todas com lotação máxima - receberam familiares e nomes de expressão do empresariado e do mundo dos artes, que conferiram um passeio pela vida de dona Ignez Fiúza. "Nós preparamos uma verdadeira exposição pelos objetos de arte, antiguidades e artigos da própria Ignez, para que os entrevistados passassem por esse trajeto antes de gravar a entrevista conosco. Isso comoveu e trouxe à memória todas as boas histórias que estão no filme", afirma Priscille Gomes, diretora e produtora executiva do documentário.

Entre os entrevistados estão os filhos e netos de Ignez Fiúza, incluindo a pesquisadora e socióloga Elizabeth Fiuza Aragão (coordenadora do projeto); os artistas plásticos Roberto Galvão, Sérgio Lima, José Guedes, José Mesquita, Bruno Pedrosa, Maurício Cals e Wilson Neto; além de amigos e companheiros dos tempos da galeria como Ignes Meneleu e dos tempos do restaurante La Bohéme como os chefs Léo Gondim e Marie Anne Bauer.

Além da direção de Priscille Gomes, o doc tem roteiro e edição de Vinicius Augusto Bozzo, direção de fotografia de Neto Dasil e Gustavo Ribeiro, som direto Júnior Barra, assistência de produção Iara Ribeiro e trilha sonora original composta por Alan Kardec Filho. A cenografia é assinada pelos arquitetos e netos de Ignez: Camila Fiuza, César Filho Fiuza e Ronaldo Fiuza. Registros...

Educação e cidadania

Lançado, última terça-feira, 27, na Câmara Municipal, a segunda edição do Programa de Educação Política-Cidadã "Político, Eu!?!", realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Evento, no Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), foi conduzido pelo presidente da Casa, vereador Gardel Rolim, com a presença da secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha e de executivos do O POVO.

Ação educativa tem como objetivo conscientizar sobre política e cidadania, oferecendo uma variedade de atividades, como aulas, oficinas interativas, publicação de cadernos especiais e uma visita guiada à CMFor, voltada para estudantes.

"Político, Eu!?!" é realizado pela FDR, tem o apoio da CMFor e da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Registros...

A capitã chegou!

...E no tapete cinza do SAG Awards, quem atraiu todos os holofotes foi a atriz Brie Larson. De cropped e saião deluxe da Maison Valentino, a beldade deixou o tanquinho à mostra e levou o troféu beleza e boa forma da noite, já que sua última produção, na qual atuou como Capitã Marvel, não caiu no gosto da crítica e nem dos fanáticos pelo universo dos super-heróis.

Na cerimônia, sua expectativa, na verdade, era pelo prêmio de Melhor Atriz em filme para TV ou minissérie, categoria na qual concorreu pelo trabalho na série "Uma Questão de Química".

Questionada pelo repórteres acerca de um possível retorno da "Capitã" às telonas, ela declarou: "Não tenho nada a dizer sobre isso", enquanto fazia charme arrastando a maxicauda. Brilha de todo jeito!