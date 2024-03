De clássicos a moderninhos, há um frescor nas artes visuais...

Foto: joão filho tavares Leonardo Leal, Antônio José Mota, Maria Eduarda Mota, Gonzaga Mota e Arrudas

Há um frescor arejando o campo das artes visuais no Ceará. Falo da Galeria Leonardo Leal. Com foco em criadores contemporâneos, o espaço, encabeçado pelo empresário homônimo, tem jogado luz de maneira relevante sobre novos talentos, curadores e gente que chega para experimentar o sabor da arte.

Último sábado, galeria realizou vernissage da exposição "Anamnese", com obras de Arrudas, sob curadoria de Maria Eduarda Mota, neta de Gonzaga Mota e nome em evidência no circuito dos chics e moderninhos do mundo cult.

Das elegantes senhoras com cabelo milimetricamente penteados, como a empresária sobralense Marieta Rosenthal, a figuras hypadas trajando peças "no gender" e acessórios de design futuristas, tem de tudo!

Enquanto percorria as telas, com destaque para a técnica em alto relevo usada por Arrudas, cruzei com a produtora cultural, curadora e empresária das artes Alice Frota, com marido Pedro Gonçalves, que convidava para abertura da exposição "Exercícios do Olhar - Desenhos", de Aline Barroso, próximo sábado, às 14 horas, na IRAART (Rua dos Tremembés, 100 - Praia de Iracema).

Também por lá, Ignez Fiúza, sobrinha da "Dama das Artes" de mesmo nome, que me falava de toda a programação envolvendo o centenário da galerista, a começar pelo documentário, exibido no Del Paseo em três sessões lotadas, inicialmente para convidados. Família vai realizar outras exibições abertas ao público. Outra ação vai ser uma mostra no Museu de Arte da UFC com o acervo da emblemática Ignez Fiúza.

De colecionadores, Fernanda Mattoso e Renata Jeressati.

Uma simpatia a curadora Maria Eduarda Mota. Havia acabado de retornar de Sampa, onde apresentou a coleção "Rupestre Pulsante", de Vando Figueiredo, na Casa Gabriel, de Renata Studart Vale.

Cruzei ainda com os artistas Sergio Helle, sempre envolto em novos projetos; Marco Ribeiro, que tem seus aplaudidos grafismos à venda no acervo da casa; Nil Roque, que veio de Pacatuba prestigiar o colega Arrudas; e Francisco de Almeida, emanando mensagens dos seres sacro-mitológico que cria com a técnica de pintura sobre xilogravura.

Da mesma seara, Marcos Oriá, Henrique Viudez, Alice Dote.

Ponto alto: tela "A Amiga Imaginária", que ganhou sala exclusiva para fruição. Foi lá que cumprimentei o sorridente Gonzaga Mota, acompanhado do filho Antônio José Mota, todos "corujando" a performance da curadora da família.

Em um mundo tão acelerado, dedicar um tempo à contemplação artística, independentemente da linguagem, ganhou caráter vital, respiratório, filosófico, humano.

Visitem. Em cartaz até 15 de abril.

Cenas...

Francisco de Almeida, Sérgio Helle, Marco Ribeiro, Nil Roque Crédito: clovis holanda Arrudas, Clovis Holanda, Leonardo Leal, Maria Eduarda Mota e Laurinha Holanda Crédito: clovis holanda Leonardo Leal, Antônio José Mota, Maria Eduarda Mota, Gonzaga Mota e Arrudas Crédito: joão filho tavares

Memória

Filha do famoso artista plástico Cláudio César, Renata Guimarães está à frente da organização e articulação da exposição sobre ele, com abertura no dia 12 de março no Espaço Cultural da Unifor.

Intitulada "Claudio Cesar: Fabricando Elefantes Todos os Dias", a mostra - que tem curadoria e expografia de Andréa Dall'Olio Hiluy - presta homenagem à vida e obra do multifacetado artista

Esta noite, às 19h19min, Renata e Andréa farão uma live, através do instagram do Arte Por Artista (que realiza a expô) @arteporartista, para falar sobre o projeto "Claudio Cesar: Fabricando Elefantes Todos os Dias".

Temporada de ski

Amarílio Macêdo e Patrícia foram com os filhos Omar e Ravi, acompanhados das esposas Fernanda e Bruna, respectivamente, pra temporada de ski em Courchevel, no alpes franceses. Primeira neta do casal, a bebê Maria Macêdo, filha de Omar e Fernanda, acompanhou no roteiro gelado, seguido de tour pela Itália. Registros...

Omar Macêdo com Fernanda e a bebê Maria Crédito: arquivo pessoal Patrícia Macêdo entre as noras Fernanda e Bruna Crédito: arquivo pessoal Ravi Macêdo e Bruna, Omar Macêdo com Fernanda e a bebê Maria, Patrícia e Amarílio Macêdo Crédito: arquivo pessoal Omar Macêdo e Fernanda Crédito: arquivo pessoal

Últimas...

Ex-governador e médico Lúcio Alcântara, presidente do ICC, integrou aula magna da 3ª turma do Mestrado Acadêmico em Oncologia, último dia 1º. Curso é o único programa Stricto Sensu em Oncologia do Nordeste.

Requisitado cirurgião bariátrico Paulo Campelo e equipe lançam, 9 de março, às 9 horas, no BS Innovation Hub de Inovação, a Academia da Bariátrica - Plataforma Digital Contra a Obesidade. Vide: academiadabariatrica.eduvem.com.

Marca argentina de alfajor Cachafaz abre a primeira loja no Brasil esta tarde, início às 16 hors, no Iguatemi Bosque. Ficará no piso inferior - L1, próxima à Macavi Conceito.