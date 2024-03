Judiciário, bastidores da OAB e outras notas...

Foto: Gustavo Lima/ Divulgação STJ Ministro Antônio Carlos Ferreira (Superior Tribunal de Justica)

Judiciário I

Vem a Fortaleza, em 5 de abril, o ministro Antônio Carlos Ferreira (Superior Tribunal de Justica - foto). Magistrado receberá o título de Membro Honorário da Academia Cearense de Direito durante cerimônia na Fiec conduzida pelo presidente da entidade, advogado Roberto Victor. Discurso de recepção ao juiz será feito pelo acadêmico, docente e advogado Bruno Queiroz Oliveira.

Judiciário II

Foto: Carlos Barbosa/ Divulgação Desembargador Antônio Teófilo Filho (TRT-CE)

Sessão solene de ratificação de posse do desembargador Antônio Teófilo Filho (foto) será realizada no dia 8 de março, às 17h, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará (TRT-CE). Presidente do órgão, desembargador Durval César de Vasconcelos Maia, já empossou o novo membro da corte trabalhista em solenidade administrativa. Posse perante o Pleno do Tribunal é o último ato para investidura no cargo.

Homenagem

Câmara Municipal de Fortaleza realiza nesta quinta-feira (7), no Plenário Fausto Arruda, às 18h, sessão solene para entrega do título de Cidadã de Fortaleza à vice-presidente da OAB-CE, Christiane Leitão. A iniciativa atende ao requerimento de autoria do vereador Dr. Luciano Girão.

Falando nela...

Cresce nas conversas de bastidores da Ordem a expectativa por duas candidaturas femininas na disputa pela presidência da instituição. Além da de Christiane, que tem como maior cabo eleitoral o marido e ex-presidente Hélio Leitão, também tem sido apontada como um nome na disputa a familiarista Mabel Portela, figura popular nas redes sociais.

Entre amigas

Conhecida em muitos meios por onde circula, Mabel realiza nessa sexta-feira um almoço em homenagem à data, reunindo amigas e colegas de métier. Sobremesa: bate-papo com Viviane Almada, que além de influenciadora digital de grande alcance, também é advogada. E ainda Isabela Mustafa, advogada e mentora de desenvolvimento pessoal e profissional.

Inédito

Caso os dois nomes venham a se confirmar no pleito, cresce a chance de a OAB-CE ter sua primeira presidente mulher em 91 anos de história, aspecto que deve ser lembrado por ocasião de mais um 8 de Março.

Ainda sobre a data...

Foto: DIVULGAÇÃO Patriciana Rodrigues é presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos

Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (IBEF-CE) promove, no dia 7 de março, o evento "Mulher Executiva: Desafios e Conquistas". Para abrir os trabalhos, a convidada é a presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, Patriciana Rodrigues (foto), executiva que vem se destacando pelos posicionamentos e políticas adotadas na rede de farmácias no que diz respeito a equidade de gênero nos postos de comando das empresas.

Rita para sempre

Durante todo o mês de março, o Beach Park está promovendo shows gratuitos com artistas mulheres às sextas-feiras, a partir de 17h, no palco principal da Vila Azul do Mar. As atrações dessa semana são Lorena Nunes, na apresentação Rolé Brasilis especial Eu & Elas, e Luh Lívia, interpretando grandes clássicos da Rita Lee.

Brinde

Foto: Divulgação / Adpec Defensora pública Andrea Coelho: brinde por nova idade

Ex-defensora pública geral e dinâmica representante da categoria, Andréa Coelho (foto) reúne amigas, na tarde dessa sexta-feira, para comemoração por sua nova idade. Dress code: cores vibrantes.

Bem-vinda

Em 25 de fevereiro nasceu a pequena Maria Rita Moraes Monteiro Monte, filha do casal Pablo Monte e de Raynny Moraes Monte. A pequena Maria Rita é também a primeira neta de Sônia Castelo Branco Monte e de Airton Morte (em memória), emblemático cronista diário do jornal O POVO por quase 30 anos.

"Energia feminina"

Foto: Leonardo Maia/ Ascom TCE Ceará Diretora de Gestão de Pessoas do TCE, Caroline Lemos; presidente do TCE, Rholden Queiroz; Ticiana Rolim Queiroz; conselheiro substituto Itacir Todero; procuradora de Contas do Tribunal, Claudia Patrícia.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, Tribunal de Contas do Estado do Ceará realizou o debate "Energia feminina e as organizações", tendo como palestrante a exmpresária de impacto social Ticiana Rolim Queiroz. Na foto, diretora de Gestão de Pessoas do TCE, Caroline Lemos; presidente do TCE, Rholden Queiroz; Ticiana Rolim Queiroz; conselheiro substituto Itacir Todero; procuradora de Contas do Tribunal, Claudia Patrícia.

Zoom

Foto: JoaoFilho Tavares Sarah Castro: zoom

...E ainda pelas festa de 15 anos da bela Valentina Viana Xerez, zoom na presença da arquiteta e empresária Sarah Castro de Albuquerque, apostando no glamouroso preto nada básico. Com Eliardo Rodrugues, ela forma um dos mais belos casais da Cidade.

Vem aí!

Está no forno a primeira edição da revista "Pause por Clovis Holanda", publicação anual na qual trarei reportagens, entrevistas, perfis de profissionais em evidência, vitrines de produtos, ensaios de moda e estilo, coberturas sociais, dentre outros conteúdos abarcando os múltiplos universos com os quais trabalho e transito e com o selo - ouro - do O POVO. Equipes editorais e comerciais em campo. Depois conto mais.

Para a posteridade

Foto: Joao Filho Tavares José Alberto, Valentina Xerez e Manuela Viana

Debutante Valentina Xerez Viana entre José Alberto dos Santos e Manuela Viana, ela respeitada juíza do Trabalho e orgulhosa mamãe da bela jovem, que apagou as 15 velinhas em charmosa e animada celebração no Pipo Restaurante. Cobertura completa na coluna especial do domingo.

Jubileu de Ouro

Arquiteto, urbanista e artista visual, Totonho Laprovitera terá os 50 anos de dedicação à criação artística revisitados na exposição "Colecionando Afetos", na qual apresenta trabalhos marcantes de sua trajetória e obras inéditas. Vernissage acontece dia 12 de março, às 19h, no Espaço Cultural Unifor, sob curadoria de Andréa Dall`Olio Hiluy.

Varejo

Foto: divulgação Afrânio Câmara, Superintendente do Via Sul Shopping; Carlos de Júlio, Superintendente Regional da Ancar; Rodolfo Cardoso, superintendente North Shopping Jóquei; Douglas Russo, superintendente do North Shopping Maracanaú; e Paulo Alencar, superintendente do North Shopping Fortaleza.

Muitos nomes do empresariado, especialmente do varejo, compareceram ao Pós-NRF, evento realizado pelo Grupo Ancar Ivanhoe e que resume, em painéis, as novidades e tendências para o setor aapresentadas durante a 114º edição da National Retail Federation, em Nova York, considerada o termômetro mundial para o comércio varejista. No registro, executivos-anfitriões da prestigiada realização: Afrânio Câmara, Superintendente do Via Sul Shopping; Carlos de Júlio, Superintendente Regional da Ancar; Rodolfo Cardoso, superintendente North Shopping Jóquei; Douglas Russo, superintendente do North Shopping Maracanaú; e Paulo Alencar, superintendente do North Shopping Fortaleza.