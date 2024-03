Mais um 8 de Março, e agora?

Foto: JoaoFilho Tavares Raisa e Marilia Ximenes

...e quem acompanha a programação do O POVO no Youtube sabe que hoje é dia do programa Pause, ao vivo às 16h.

Em se tratando de um 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, receberei Camilly Cruz, advogada, procuradora do Estado e primeira mulher da história do Ceará a assumir a função de Procuradora Geral do Estado.

E também Wanessa Brandão, assistente social, coordenadora especial na Secretaria de Igualdade Racial do Estado, pesquisadora de relações étnico raciais no Nuafro/UECE e integrante do Conselho de Leitores do O POVO no exercício de 2024.

Seria simples colocar à mesa as questões "triviais", porém profundas e históricas, que diferenciam as caminhadas de homens e mulheres ao longo da vida. Mas me preparando para a entrevista, encontrei um universo cada vez mais amplo de pautas - e reivindicações -, que marcam a mentalidade da mulher contemporânea.

Isso sem falar nos temas mais espinhosos, como a violência doméstica e as altas taxas de feminicídio, que gritam nos nossos ouvidos cotidianamente, mesmo naqueles que optam por se preservar na bolha da personagem Pollyana (do clássico de Eleanor H Porter).

São resquícios das fogueiras de um passado milenar, quando mulheres eram queimadas sob acusação de bruxarias e perversidades. As faíscas de outrora agora são múltiplas e seguem acesas, fato!

E não se trata de um jogo de vitimismo, mas de dados numéricos, muitos catalogados em ocorrências policiais. Daí que vivenciar a data apenas pelo viés do romantismo e da delicadeza soa como um traço de desinformação, para eles e, sobretudo, para elas.

A pedida da vez, pela voz da realidade, é retornar ao ano de 1975, quando a ONU formalizou a efeméride, uma das únicas datas comemorativas gestadas sem nenhuma intenção comercial.

Companheiros homens: presentes, bilhetes, mimos, carinhos e rosas nunca são demais independentemente da motivação, mas estejamos vigilantes no combate ao espinhos... sempre.

ICO: Formatura

Instituto Cearense de Oftalmologia, tendo à frente André Jucá Machado, e Gyna Pessoa Machado, realizou, no Pipo Restaurante, a cerimônia de entrega dos diplomas aos médicos concludentes da 5ª turma do Curso de Especialização em Oftalmologia, da 3ª turma de sub-especialização em Retina e vítreo e da 2ª turma de sub-especialização em Córnea e ótica cirúrgica do ICO. Todos os cursos são credenciados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Registros...

Dama das Artes: legado e memória

Foto: ESDRAS GUIMARÃES/ DIVULGAÇÃO Ignez Fiúza

MAUC (UFC) e família Fiuza apresentam a exposição "ReVouVer Ignez Fiuza - Legado & Memória 100 anos". Com vernissage neste sábado, 9 de março, das 9h às 13h, a mostra celebra o centenário de nascimento de Ignez Fiúza, referência no mundo das artes do Ceará, um capítulo importante para o desenvolvimento da cena artístico-cultural do Estado.

Com mais de 70 peças, exposição revisita o acervo da marchande, que entre os anos de 1970 a 2010, promoveu, fomentou e incentivou artistas cearenses nas centenas de eventos que realizou no antiquário Recanto de Ouro Preto, na Galeria Ignez Fiuza, no restaurante La Bohème - Praia de Iracema, na unidade do La Bohème na Varjota e em seu Escritório de Arte. Na foto, ela em registro do fotógrafo Esdras Guimarães.

Almoço empresarial

CDL Jovem Fortaleza realizou seu almoço empresarial de março, no Giz Cozinha Boêmia, com a participação da empresária Tânia Leitão, fundadora da Tânia Joias, rede de joalherias com 40 anos de mercado. Durante bate-papo, acompanhado com bastante atenção pelos presentes, Tânia compartilhou a trajetória à frente da marca, consolidada ao longo de décadas como uma das mais conceituadas empresas do segmento luxo do Nordeste, com lojas em Fortaleza e Recife. Vice-Presidente da CDL Jovem Fortaleza, Máyra Thé atuou como anfitriã do momento. Registros...

