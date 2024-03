Brinde à vida!

Foto: Fotos João Filho Tavares Andréa Coelho

Executiva do time ouro do Grupo Marquise, Andréa Coelho comemorou sua entrada nas cinco décadas com festão no Salão Portofino - Hotel Gran Marquise.

Muitos nomes de expressão, sobretudo ligados ao mercado imobiliário, compareceram ao charmoso e alegre momento.

Noite teve decoração de Branca Mourão, que criou belo cenário para o bolo do cake designer Ricardo Tavares, da Cacau2You. Banda Locomotiva e DJ Gilvan Magno animaram a noite, com cerimonial e produção de Nazaré Santiago, da Allegra Eventos. Presenças...

Estreia

Em cartaz, na Netflix Brasil, o filme "Donzela" (Damsel), fantasia estrelada por Millie Bobby Brown, muito popular pelos papéis que interpretou em "Stranger Things" e "Enola Holmes".

Na trama, Elodie, a personagem da estrela hollywoodiana, é uma jovem princesa que acredita estar prometida ao príncipe Henry, quando na verdade o plano é usá-la em sacrifício para um perigoso dragão. Assim, ao invés do estereótipo de frágil e indefesa, usará de sua força e inteligência para lutar em defesa da própria vida.

Na foto, a beldade quando chegava para a première da produção, no Paris Theatre, NY.

Valentina Xerez 15'

Pipo Restaurante foi cenário da bela festa de 15 anos de Valentina Viana Xerez. A jovem é filha de Manuela Viana e Rafael Marcílio Xerez. Trajando modelo de Kalil Nepomuceno, confeccionado com o tecido do vestido de noiva da mãe, que ganhou nova tonalidade e aplicações de flores em 3D, ela dançou com o pai a canção tema do musical "La La Land" e recebeu discursos emocionados dos genitores e do irmão. Turma jovem animou a pista ao longo da noite. Cenas...