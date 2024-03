Escritor do papa Francisco lança livro no Brasil

Foto: divulgação Germano Albuquerque e Micheline realizam neste sábado mais uma Festa do Mano

O escritor

do papa

Em alta nas mesas de cabeceira os livros do psicólogo, jornalista e escritor Thomas Leoncini. Com abordagem voltada ao autoconhecimento e ao desenvolvimento espiritual, o italiano tem dois padrinhos de peso no mundo editorial: o sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, com quem divide a autoria de "Nascidos em tempos líquidos", e o líder da Igreja Católica, papa Francisco, com quem escreveu "Deus

é Jovem".

Agora, chega ao Brasil pela Editora Planeta, o novo livro de Leoncini, "O homem que queria ser amado... e o gato que se apaixonou por ele", já com depoimento elogioso do sumo pontífice, que assim definiu a publicação: "Um mergulho encantador na fantasia, um livro fascinante e de que gostei muito".

Nova obra revela a jornada de um homem em busca de um novo sentido para a própria vida. O romance é recheado de reflexões e mensagens inspiradoras a partir da experiência do protagonista com o sucesso, o poder e o dinheiro.

Com personagens transitando entre o sacro e o profano, publicação é apresentada pela editora como "um livro de cura que age como um pontapé inicial para quem está em busca do autoconhecimento e evolução espiritual. É um romance para tempos velozes e duros. Para aqueles que estão em busca do propósito de vida e o verdadeiro significado da felicidade".

Disponível em livrarias e no site da Editora Planeta.

Brinde à vida

Reconhecido médico intensivista e grande cultivador de amizades nos vários meios por onde circula, Weiber Xavier é o aniversariante de hoje, 14, quando brinda a data em giro portenho.

Os parabéns - modelo surpresa - dos amigos vieram de forma antecipada. Confreiros do grupo de enofilia Amis Et Vins realizaram jantar na casa de Fernando Novaes e Ana Virgínia Furlani, que abriram seu apê para noite das mais afetuosas e gastronômicas. Elogiado menu do chef Rafa Sudatti e rótulos premiados seguraram a turma ao longo da noite, ao som de DJ. Cenas...

Região Sul: expansão

Ainda em clima de comemoração pelos 50 anos de mercado, irmãos e sócios João Henrique e João Carlos Gondim, diretores da imobiliária A Predial, inauguram nesta quinta-feira, 14, nova unidade da empresa, dessa vez na região Sul (rua Jonas Ildefonso Carneiro, 140). Convidados serão recebidos em coquetel à partir das 18h.

Vinhos & business

Requisitada sommelière Karime Loureiro, do time de colunistas de Gastronomia do O POVO, conduz esta noite, início às 19h, jantar harmonizado com clientes e amigos da Construtora Moura Dubeux. Vai ser na charmosa B&S Home, na senador Virgílio Távora, 1070.

Mundo gourmet

Famoso e midiático chef Rodrigo Oliveira estará na primeira edição do Festival Mistura Senac, nos dias 22 e 23 de março, na Praça da Criança, em Iguatu (CE). Realizado pelo Sistema Fecomércio do Ceará, o evento é gratuito, aberto ao público e traz uma mistura de gastronomia, moda e muitas atividades culturais. Chef premiado, dá palestras em vários eventos em todo o mundo, divulgando a tradicional cozinha sertaneja brasileira, além de poder ser visto em programas como Iron Chef Brasil (Netflix).

TRT-POSSE

Tarde do último dia 8 de março, Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará (TRT-CE) realizou sessão solene de ratificação de posse do desembargador Antônio Teófilo Filho como novo integrante daquela Corte. Muitos nomes de expressão, sobretudo da Advocacia e do Judiciário, compareceram ao momento. Registros...

Vem aí!

Próximo sábado, 16, acontece a segunda edição da badalada Festa do Mano, noitada no formato túnel do tempo, com set list relembrando as boates dos anos 80 e 90 em Fortaleza. Banda QR Code e Juliana Barreto e Banda animam a noite, com várias entradas do DJ Gilvan Magno e Sax. Muitos bacanas da Cidade já garantiram presença À frente, Germano Albuquerque e Micheline. Ingressos por inbox no Instagram @dicadomano ou pelo contato 99765.2367.