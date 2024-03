Trajetória de sucesso e outras notas

Foto: Globo / Ramon Vasconcellos Denise Fraga realiza formação humana com colaboradores da Cimento Apodi

Trajetória

de sucesso

Próximo dia 28 de março, integrantes da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza) serão recebidos em almoço empresarial na fábrica da GME - Divisão de Gorduras e Margarinas Especiais, em Fortaleza. Quem anfitriona é o presidente do Grupo M. Dias Branco, Ivens Dias Branco Júnior que, à ocasião, profere palestra para os convidados, compartilhando sua história de vida, os desafios enfrentados e o sucesso nos negócios. Encontro foi firmado após visita institucional de David Macêdo, coordenador geral da AJE Fortaleza, no intuito de apresentar ao industrial um panorama das ações da AJE na formação de jovens lideranças para o mundo dos negócios. Na foto, David e Ivens Jr.

Reconhecimento

Requisitado advogado e docente na área do Direito, o maranhense Bruno Queiroz, radicado no Ceará há 22 anos, recebe esta noite, início às 19h, o Título de Cidadão de Fortaleza da Câmara Municipal. A iniciativa é do vereador Raimundo Filho. Muitos nomes de expressão, no mundo jurídico e da advocacia são aguardados na solenidade. Na foto, posa com esposa Juliana Bastos, do mesmo mètier.

Varejo em pauta

Hoje é sexta-feira e, portanto, temos nosso encontro, às 16h, ao vivo no programa Pause, atração da grade de programação do canal O POVO no Youtube. À mesa conosco, estará Wellington Oliveira, superintendente do Iguatemi Bosque, e Ana Luiza Ramalho, diretora de Marketing dos Mercadinhos São Luiz. Tema: tendências do varejo a partir das novidades apresentadas na NRF, maior feira do segmento, que acontece anualmente em Nova York. Aguardo vocês!

Brinde

Ex-defensora pública geral e dinâmica representante da categoria, Andréa Coelho reuniu amigas, tarde da última sexta-feira, para comemoração por sua nova idade. Dress code: cores vibrantes. Hits de todas as épocas colocaram as convidadas na pista com um toque de charme: na bateria, se apresentava Omar Santiago, filho da aniversariante com o marido Nestor Santiago. Cenas...

À flor

da pele

Uma das mais talentosas atrizes brasileiras, com amplo repertório de sucesso na TV, no teatro e no cinema, Denise Fraga tem encontro marcado, dia 15, com os colaboradores da Cimento Apodi. A convite da empresa cearense, ela profere palestra sobre a humanização nas relações no ambiente corporativo.

No trabalho, via workplace, ela associa seu carisma, presença de palco, senso de humor e a sensibilidade para refletir sobre o cotidiano e os valores, num momento que promete fazer rir, pensar e emocionar os presentes.

RioMar Mulher: noite de emoções

Empresário João Carlos Paes Mendonça conduziu, noite da última quarta-feira, a aguardada e sempre bem cuidada e afetuosa cerimônia de entrega do Prêmio RioMar Mulher. Com o slogan "A conquista de uma abre caminhos pra todas", homenagem foi entregue a dez mulheres de relevante atuação em diversos setores da sociedade, pedindo licença ao leitor para destacar uma delas: colunista Leda Maria, do time ouro do O POVO, agraciada por sua bonita trajetória de dedicação ao Jornalismo ao longo da carreira em veículos de comunicação do Estado.

Também receberam justo reconhecimentos Adriana Forti (Saúde), Dodora Guimarães Esmeraldo (Arte & Cultura), Fernanda Cavalieri (Trabalho Social), Luma Andrade (Educação), Márcia Cavalcante (Arquitetura & Design), Onélia Leite Santana (Gestão Pública), Renata Paula Santiago (Economia & Negócios), Rena Gomes Moura (Justiça & Cidadania) e Silvania Meire de Deus Costantini (Moda).

Ponto alto: um sax que surgiu em meio à plateia (lotada) entoando "Como é grande meu amor por você", acompanhado pelo coro de vozes. Emoção estava no ar.

Registros... Mais fotos em @pauseopovo e ao longo dos próximos dias.