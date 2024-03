Judiciário: prestigiada posse

Foto: JoaoFilho Tavares Desembargador Antônio Teófilo Filho

Na tarde do último dia 8 de março, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará (TRT-CE) realizou sessão solene de ratificação de posse do desembargador Antônio Teófilo Filho como novo integrante daquela Corte. Muitos nomes de expressão, sobretudo da Advocacia e do Judiciário, compareceram ao momento.

...E no zunzum fashion do Oscar, o holofote da coluna vai sobre Anya Taylor-Joy que, após ser apontada como uma das mais elegantes da cerimônia, a bordo de um Dior, surgiu assim, com as pernocas de fora, para a festa da Vanitiy Fair.

Aplaudida por grandes papéis, como a jogadora Beth Harmon, em "O Gambito da Rainha", ela retorna às telonas este ano em "Furiosa: Uma Saga Mad Max", dividindo o protagonismo da produção com Chris Hemsworth. Filme será apresentado ao mundo da Sétima Arte no famoso Festival de Cannes, na França.

Vernissage

MAUC (UFC) e família Fiuza realizaram abertura, no último sábado, 9, da exposição "ReVouVer Ignez Fiuza - Legado & Memória 100 anos". Mostra celebra o centenário de nascimento de Ignez Fiúza, referência no mundo das artes do Ceará e um capítulo importante para o desenvolvimento da cena artístico-cultural do Estado.

Com mais de 70 peças, exposição revisita o acervo da marchande, que entre os anos de 1970 a 2010, promoveu, fomentou e incentivou artistas cearenses nas centenas de eventos que realizou no antiquário Recanto de Ouro Preto, na Galeria Ignez Fiuza, no restaurante La Bohème - Praia de Iracema, na unidade do La Bohème na Varjota e em seu Escritório de Arte.