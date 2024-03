A história do salvador de crianças judias nas telonas

Foto: Jamie Simonds/ Deutsche Bank/ Divulgação Anthony Hopkins vive nos cinemas o papel de Nicholas George Winton, corretor de bolsa britânico e humanitário que ajudou a resgatar crianças judias que corriam o risco de serem assassinadas pela Alemanha Nazista

LEGADO WINTON



Em cartaz, nos cinemas, o longa "Uma Vida - A História de Nicholas Winton", produção que narra a trajetória docorretor de bolsa britânico que ajudou a resgatar crianças judias, em iminente risco de assassinato pela Alemanha Nazista durante o Holocausto.

No papel principal está o veterano Anthony Hopkins (foto), que se alterna em cena comJohnny Flynn na retratação de episódios da vida de Mr. Winton. Segundo registros, o ímpeto humanitário do cinebiografado salvou mais de 600 crianças, articulando, junto de outros voluntários,transporte de trem para que os fugitivos chegassem ao Reino Unido, onde foram acolhidos por famílias dispostas temporariamente

Apesar do sucesso na empreitada, Nicholas Winton terminou os últimos dias de vida atormentado pela lembrança das crianças que não conseguiu ajudar ou que não obtiveram êxito na travessia. Na foto, o ator em momento de divulgação da obra, dirigida por James Hawes.

Varejo

Ana Luiza Ramalho e Wellington Oliveira Crédito: FERNANDA BARROS

Disponível, no Youtube do O POVO e nos aplicativos de áudio, a participação dos executivos Wellington Oliveira (superintendente do Iguatemi Bosque) e Ana Luiza Ramalho (diretora de Marketing dos Mercadinhos São Luiz) no programa Pause, atração comandada por mim, todas as sextas-feiras, ao vivo, às 16 horas.

Durante a entrevista, os dois compartilharam as experiências na gestão das duas emblemáticas marcas que representam, destacando iniciativas no relacionamento com clientes, posicionamento no mercado, novas estratégias e tendências do segmento, traçando um panorama precioso para quem empreende na área ou deseja conhecer mais sobre o universo varejista. Confiram!

Na mesma seara...

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07.11.2023: Francisco de Assis Costa Cavalcante, presidente da CDL Fortaleza. Lançamento da 27ª edição do Ceará Natal de Luz na CDL. Crédito: FÁBIO LIMA

Presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante (foto) conduz, nesta quinta-feira, 21, das 9 às 17 horas, no Teatro RioMar Fortaleza, a 18ª edição do Cenários do Varejo. Evento reúne especialistas de renome internacional para painéis sobre inovações que contribuirão para o desenvolvimento do setor. Dentre os palestrantes estão a diretora de Marketplace do Mercado Livre, Anna Araripe, o head Comercial da Globo, Giuliano Orto, e, encerrando a programação, o CEO do Grupo Brisanet, Roberto Nogueira. Inscrições pelo cenariosdovarejo.com.br.

Caminhos da Índia

Percorrem as belezas do Sul da Ásia, Patriciana e David Rodrigues, Auricélia e Deusmar Queirós, Tatiana Feitosa Rocha, Waleska Chaves, Mariana e Cláudio Brasil, dentre muitos outros cearenses. No roteiro, além das belezas arquitetônicas milenares, imersões culturais nas práticas de um povo alegre e receptivo, com destaque para a festa do Holi, que marca a chegada da Primavera. Registros...

Deusmar Queirós e Auricélia, David Rodrigues e Patriciana Crédito: arquivo pessoal Patriciana Rodrigues, Tatiana Feitosa Rocha e Mariana Brasil Crédito: ARQUIVO PESSOAL David Rodrigues e Patriciana Queirós Rodrigues Crédito: ARQUIVO PESSOAL

Brinde

Carla e Flávia Laprovitera, anivesário no Baretta Crédito: Dayviane Lima/ arquivo pessoal

Irmãs Flávia Laprovitera Simões (cabeça da Briejer) e Carla Laprovitera Garcia reuniram lista do coração, em charmoso almoço no Baretta, celebrando mais um ano de vida.

Presença

Luciano Cavalcante no megaevento Mipim, em Cannes Crédito: arquivo pessoal

Empresário Luciano Cavalcante integrou as discussões do MIPIM, evento anual, em Cannes (França), voltado ao mercado internacional do setor imobiliário.

Euro tour

Renata e Alexandre Magno com os filhos em tour pela Itália Crédito: arquivo pessoal

Empresários da moda masculina, à frente da marca DLT, Alexandre Magno e esposa Renata fazem tour europeu, especialmente pelas cidades da Itália, com os filhos Letícia e Vitor. Na bagagem, além da experiência histórica e multicultural, trazem inspirações para sua grife, já que o País da Bota segue sendo um farol de tendências permanente para o mundo.

TÚNEL DO TEMPO

Noite do último sábado, 16, o La Maison foi cenário da aguardada Festa do Mano, noitada promovida por Germano Albuquerque e Micheline. A magia dos anos 80 e 90, relembrando as icônicas boates de Fortaleza, deu a tônica da pista, animada até altas horas da madrugada. O público presente celebrou e dançou ao som de Juliana Barreto, Dj Gilvan Magno e a Banda QR Code, que agitaram a festa. Cenas...