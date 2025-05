Jubileu de Álamo celebra empreendedorismo no e expansão de JCPM

Foto: CLOVIS HOLANDA Águeda Muniz e Luciana Goyanna Campos

De uma bodega na Serra do Machado, interior de Sergipe, a um império em todo o Nordeste, é assim a história do Grupo JCPM, que celebrou, na noite da última segunda-feira, no Teatro RioMar, em Recife, seus 90 anos de mercado.

Pedro Paes Mendonça, pai de João Carlos Paes Mendonça, foi quem abriu a mercearia, onde o filho João Carlos começou a trabalhar ainda na infância.

Hoje formando um conglomerado de Shoppins RioMar, imobiliária, Sistema Jornal do Comércio, dentre outras frentes de atuação, corporação teve sua história contada no livro "JCPM: O Grupo e a Trajetória de João Carlos Paes Mendonça, o empresário que gosta de gente, de trabalho e de mudar a vida das pessoas", escrito por Saulo Moreira e distribuído às centenas de convidados que compareceram à solenidade, seguida de coquetel.

Nomes do mundo empresarial de toda a região, incluindo o Ceará, foram abraçar o empreendedor, que consegue gravar nomes, histórias e gerar conexões reais por onde passa. Ricardo Cavalcante, Beto Studart, Fernando Cirino, Erivaldo Arraes e Chiquinho Feitosa foram alguns dos presentes ao evento.

Embora com muitos políticos na plateia, com presenças puxadas pela vice-governadora Priscila Krause, e o prefeito do Recife, João Campos, o Grupo JCPM optou por homenagear os funcionários que, por décadas, se dedicaram às empresas.

No palco, o presidente João Carlos Paes Mendonça e os três netos que atuam no negócio da família: Marcelo, João Carlos e Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, filhos da única filha de JCPM, Joci Tavares de Melo.

abrir (Foto: divulgação)João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo e Luiza (Foto: Sérgio Bernardo/ Divulgação )Fábio Campos, Victor Ximenes e Jocélio Leal (Foto: Sérgio Bernardo/ Divulgação )Márcia Travessoni e Talita (Foto: Sérgio Bernardo/ Divulgação )Cintia Martins, Marlyana Lima e Regina Ribeiro (Foto: Heudes Regis/Especial para o JC. Ass: 90 ANOS DO GRUPO JCPM -)JCPM e João Campos (Foto: Heudes Regis/Especial para o JC. Ass: 90 ANOS DO GRUPO JCPM -)Marcelo Paes Mendonça Tavares e Juliana (Foto: Sérgio Bernardo/ Divulgação )João Campos (Foto: Sérgio Bernardo/ Divulgação )Carla Seixas e Lúcia Pontes (Foto: Sérgio Bernardo/ Divulgação )Ricardo Cavalcante, Chiquinho Feitosa, Beto Studart e Fernando Cirino (Foto: Sérgio Bernardo/ Divulgação )Juliana Marinho, Gian Franco e Michele Ribeiro (Foto: Sérgio Bernardo/ Divulgação )Marcelo, Renato e João Carlos Paes Mendonça (Foto: Heudes Regis/Especial para o JC. Ass: 90 ANOS DO GRUPO JCPM -)JCPM e os três netos: Renato, João Carlos e Marcelo Paes Mendonça Tavares (Foto: JL Rosa)JCPM e o prefeito de Recife, João Campos (Foto: JL Rosa)Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco, e JCPM (Foto: JL Rosa)João Carlos Paes Mendonça (Foto: Heudes Regis/Especial para o JC. Ass: 90 ANOS DO GRUPO JCPM -)João Carlos Paes Mendonça, Auxiliadora, Marcelo Tavares e Juliana (Foto: GRUPO JCPM/divulgação)Chiquinho Feitosa, Beto Studart, Ricardo Cavalcante, JCPM e Fernando Cirino João Carlos Paes Mendonça

Dentre as cearenses que compareceram à solenidade e brinde pelos 90 anos do Grupo JCPM, zoom nas presenças de Águeda Muniz, diretora de relações institucionais da Ambiental Ceará, e Luciana Goyanna Campos, empresária da moda, ambas sempre exalando elegância, inteligência e visão crítica do mundo e dos fatos.

Institucional

Foto: JoaoFilho Tavares Luciana Dummar e Glêdson Bezerra

Presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar recebeu, na sede do Grupo, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos). Junto também com diretores e demais jornalistas da Casa, o prefeito conversou sobre seus projetos para a cidade do Cariri, traçando perspectivas e fazendo um balanço da gestão. Na sequência, concedeu entrevistas a veículos do Grupo O POVO. Glêdson marcou história na Região do Cariri ao ser o primeiro prefeito reeleito para um mandato consecutivo na história de Juazeiro do Norte.

Medalha

Foto: divulgação Idilvan Alencar com Nita Freire e Lutgardes Freire, viúva e filho do icônico educador, conhecido como Patrono da Educação Brasileira.

Deputado federal Idilvan Alencar foi convidado de honra para o lançamento da Medalha Paulo Freire, realizada na Universidade de São Paulo (USP). Idilvan é autor da lei que garante o ensino médio noturno no Brasil, uma das principais estratégias para efetivar a alfabetização de adultos, grande bandeira defendida por Paulo Freire. Na foto, o parlamentar com Nita Freire e Lutgardes Freire, viúva e filho do icônico educador.

Mercado

Foto: divulgação Vitor Frota, CEO da Dasart Engenharia; ladeado por Ricardo Moura, Gerente de Operações e Fernando Arraes, Diretor de Incorporações da Dasart.

Em almoço exclusivo promovido pela Dasart Engenharia, corretores especializados no mercado de alto padrão conheceram, em primeira mão, o novo filme institucional do Mansão Diogo — empreendimento de luxo da construtora em parceria com a WR Engenharia. Encontro contou com a presença do CEO Vitor Frota e também celebrou os destaques em vendas do primeiro trimestre de 2025. No registro, Vitor Frota, CEO da Dasart Engenharia; entre Ricardo Moura, gerente de Operações e Fernando Arraes, diretor de Incorporações da Dasart.