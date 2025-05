Jubileu de ouro, presenças e afins... sextou!

Foto: JoaoFilho Tavares Guilherme Sampaio, Pedro Alfredo, Salmito Filho, Romeu Aldigueri, Ricardo Cavalcante e Jorge Parente

Jubileu de Ouro

Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio) celebra 50 anos de trajetória. Espaço médico foi aberto em 1975 com o objetivo de oferecer tratamento humanizado e acessível a pacientes com câncer. Meio século depois, a instituição se consolida como uma das maiores referências em oncologia do Nordeste, atendendo milhares de pessoas com tecnologia de ponta e uma equipe multiprofissional qualificada.

Hoje, além de tratamentos como quimioterapia, radioterapia e cirurgia oncológica, o centro investe em pesquisas clínicas, educação médica e ações sociais. São cerca de 50 médicos especialistas e mais de 20 mil atendimentos mensais, incluindo outros profissionais da saúde. Na foto, Francisco Álvaro de Andrade (diretor presidente), Suely Kubrusly (diretora financeira) e Paulo Montenegro (diretor administrativo).

Presença

Nutricionista Daniel Coimbra é o único representante do Ceará entre os palestrantes do Eurostetic Madrid, Congresso Internacional de Estética Avançada, que acontece no domingo, 18, em Madrid, na Espanha. Profissional abordará o tema: "Estratégias nutricionais e suplementação para a celulite". Evento reunirá especialistas da área de estética e medicina de vários países no Hotel Catalonia Atocha.

Sacramento

Carla Pontes e Amanda Arraes Pontes levaram o filho, Antônio Pontes, à pia batismal. Com cerimônia na Igreja de Nossa Sra. do Líbano, restrita à família, elas introduziram o bebê na vida cristã. Sofia Pontes e Rodrigo Jereissati são os padrinhos da criança. Registros da manhã de amor e fé.

Zoom

Copacabana Palace, RJ: Germana Melo dentre as convidadas, fila A, para o desfile da coleção Lumière by BG Ateliê, da estilista Bianca Gibbon. Cada look desfilado fez homenagem a cenas clássicas do cinema, com peças que misturam alfaiataria, tecidos nobres e detalhes cheios de personalidade. Na foto, a influenciadora de moda e estilo cearense posa com vestido da linha. Brilha!

Fiec: 75 anos

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizou, noite da terça-feira, 13, no Plenário 13 de Maio, sessão solene em comemoração aos 75 anos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Atendendo a requerimento do presidente da Casa, deputado Romeu Aldigueri (PSB), momento ressaltou a importância da entidade para um dos setores que mais impactam na economia cearense: a indústria.

Na ocasião, foram homenageados presidentes que fizeram parte da instituição ao longo das mais de sete décadas de atuação. Falando em nome dos agraciados, o atual presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, agradeceu o reconhecimento e estendeu a homenagem a todos os colaboradores da indústria. Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

Celebrar

Auricélia Queirós reuniu as amigas do coração, em almoço, celebrando nova idade. Afeto e elegância marcaram a tarde. Cenas..