Foto: divulgação Jhonathan Rêgo e Renata lançam a marca Estúdio em evento na Homem do Sapato

Mesmo quem não concorda com a visão de mundo do político, florista e pensador da existência humana José Alberto "Pepe" Mujica reconhece, no ex-presidente do Uruguai, o compromisso público, a verdade, a transparência, o esforço compartilhado na crença de um mundo melhor.



Da mesma forma acontece com o líder espírita Divaldo Franco. Até aqueles que não professam a fé na religião-filosofia codificada por Allan Kardec enxergam, no médium baiano, a missão de transmitir mensagens de paz, harmonia interior, evolução espiritual, para além dos projetos sociais que marcaram sua passagem terrena. Sem escândalos de corrupção, assédios sexuais, fortunas com o dinheiro de fiéis.

Lendo sobre as mortes de ambos nesta terça-feira, me peguei pensando em quem serão as personalidades públicas admiráveis no futuro.

No meio empresarial e artístico não faltam nomes de expressão e que merecem aplausos pelo talento e empreendedorismo, mas quando pensamos fora de mercados e das cadeias produtivas, extra-sistema, pergunto: quem serão os líderes comprometidos com o bem maior, a solidariedade, a justiça social, a vida humana?

Sinais dos tempos...o fato é que, enquanto admiradores lamentavam a partida de Pepe e Divaldo, repostando frases e declarações inspiradoras de ambos, assistíamos a influenciadora digital Virgínia, 53,2 milhões de seguidores só no Instagram, participar de audiência da CPI das Bets no Senado.

Vestiu-se de adolescente, fez merchand com copo térmico de sua própria marca sobre a bancada da Comissão Técnica e ganhou, de presente, likes e postagens em colaboração com os parlamentares, todos intimidados e mansinhos perante à poderosa loira übermidiática.

Ali, sob a lona do "circo", reuniram-se duas das categorias mais idolatradas do Brasil contemporâneo, influencers e políticos. Interessante que estes profissionais recebem, de seu público fiel e aguerrido, a cegueira compatível àqueles que se encontram em estado de inflamada paixão.

Parece que, quanto mais provas eles dão de que não têm qualquer compromisso com seus súditos, mais os "seguimores" reverenciam, baixam a cabeça e adaptam o pensamento para seguir num gozo masoquista e deslocado da realidade e, pior, lucrando com o fracasso de milhões de pessoas.

Estava lendo que outra influencer, Thais Carla, após anos fazendo sucesso com a romantização da doença obesidade, submeteu-se a uma cirurgia bariátrica.

A forma como ela comunicou e vem tratando a intervenção aos seguidores, eufemística, sem problematizar, nem por um instante, as consequências drásticas de saúde oriundas do grande sobrepeso, revelam, mais uma vez, o total descompromisso com aqueles que a sustentam por meio da audiência.

Quantas mulheres gordas, com diabetes, pressão alta e outras comorbidades, deixaram de procurar ajuda médica ou mesmo iniciar um processo de dieta e exercícios físicos influenciadas pelo "empoderamento" dos corpos obesos pregado por Thaís?

E assim como ela, há gurus de todas as vertentes fazendo milhões em cima da ingenuidade, necessidade ou seria ignorância alheia?

Se é que existe reencarnação, como pregava Divaldo Franco, está mais do que na hora de espíritos evoluídos entrarem na fila para o retorno à vida na Terra, já que, diferentemente da canção "Como Nossos Pais", nossos ídolos já não são mais os mesmos e as aparências nunca conseguiram enganar tanto como agora.

Flores... brancas, para Pepe e Divaldo.

Arquitetura

Novo point de gastronomia da avenida Beira Mar, bar e restaurante Mestre Sussa tem encantos extra-menu, falo do projeto arquitetônico. A estrutura saiu da prancheta de Fernando Costa e os interiores são assinados po Lara Linhares, que na foto posa em frente ao empreendimento. Inspirada pelo conceito da casa, que valoriza o litoral e seus personagens do ambiente ao que vai à mesa, arquiteta apostou na madeira cumaru, presente nos mobiliários e acabamentos. Elementos manuais, como tramas de corda e detalhes em azulejos, reforçam a atmosfera rústico-chic. Palha, barro e artefatos tradicionais da pesca — como redes, manzuás e boias — foram incorporados de maneira autêntica, criando uma ambientação que transporta os visitantes para o cotidiano dos pescadores. Vale coinhecer!

Baile

Esta noite, a partir das 20h, Jhonatan Rêgo e Renata apresentam ao mercado sua nova marca. Sócios e fundadores da rede de lojas Homem do Sapato, hoje presente em vários estados do Brasil, eles dão mais um passo em sua visão empreendedora inaugurando a Estúdio, grife voltada a calçados e acessorios ainda mais exclusivos e trabalhados, feitos à mão, com todo desenvolvimento e produção diferenciada. Na continuidade, a nova marca também terá vestuários, joias e, até, obras de arte!

Para a première fashion, casal se juntou ao uísque Chivas e convida para o "Baile HS + Chivas", festa com dress code sóbrio-chic nos tons branco, preto e azul marinho, indo do passeio completo ao black tie, importando, mesmo, a elegância, o charme e as intenções...

Convidados serão inseridos em noite multissensorial, mesclando as notas aromáticas do uísque às notas musicais na pista, que promete animar.

Na foto, Renata e Jhonatan, em evento recente, quando abriram sua megaloja, na Senador Virgílio Távora, para lançamento de fragrância com a internacional Hugo Boss.

Seja bem-vinda Estúdio, sucesso!

Mercado

Presenças no evento de pré-lançamento do Mansão Seara, na Casa MD, empreendimento de luxo que a Moura Dubeux vai edificar na Avenida Beira Mar, com assinatura do famoso escritório Studio Arthur Casas. Mais fotos em @pauseopovo.

Últimas

Professora Denise Lucena Cavalcante (presidente de Honra do Instituto Latino-americano de Tributação Ambiental e professora da UFC) e Hamilton Sobreira, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/CE, coordenam o I Workshop Latino-Americano de Tributação Ambiental e Transição Energética, dias dias 15 e 16 de maio, no LC Corporate Tower.

Universidade Aberta do Nordeste (Uane), da Fundação Demócrito Rocha (FDR), está com inscrições abertas para o curso Formação de Educadores para a Inclusão, voltado para professores, coordenadores pedagógicos, diretores, supervisores e demais profissionais da educação que desejam aprimorar suas práticas em prol de uma escola mais inclusiva.

Com duração de 120 dias, oferecido totalmente a distância, o curso aborda temas como relações étnico-raciais, gênero e equidade, inclusão da comunidade LGBTQIAP+ e os direitos das pessoas com deficiência. Além do conteúdo teórico, os participantes terão acesso a atividades práticas voltadas à aplicação em sala de aula. Inscrições e mais informações pelo site: www.fdr.org.br/educadoresparainclusao