Fiec 75 anos: solenidade celebra história e conquistas

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizou, noite da terça-feira (13/05), no Plenário 13 de Maio, sessão solene em comemoração aos 75 anos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Atendendo0 a requerimento do presidente da Casa, deputado Romeu Aldigueri (PSB), momento ressaltou a importância da entidade para um dos setores que mais impactam na economia cearense: a indústria.

Na ocasião, foram homenageados presidentes que fizeram parte da instituição ao longo das mais de sete décadas de atuação. Falando em nome dos agraciados, o atual presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, agradeceu o reconhecimento e estendeu a homenagem a todos os colaboradores da indústria.

Ricardo Cavalcante salientou o trabalho dos antecessores dele na direção da Fiec, que ajudaram a edificar a entidade. "A coragem e a determinação desses líderes são a pedra angular sobre a qual a nossa federação foi edificada e hoje, como seu 11º presidente, eu tenho a honra de representar toda a classe industrial cearense nesse momento tão histórico", compartilhou.

Também receberam certificados de homenagem da Alece os ex-presidentes da instituição Fernando Cirino Gurgel, Jorge Parente Frota Júnior, Roberto Proença de Macêdo e Jorge Alberto Vieira Studart Gomes.

Já as homenagens in memoriam lembraram outras personalidades que atuaram como presidentes da Fiec: Waldyr Diogo de Siqueira, entre 1950 e 1962; Thomás Pompeu de Souza Brasil Netto, de 1962 a 1971; José Raimundo Gondim, de 1967 a 1970; Francisco José Andrade de Silveira, de 1971 a 1977; José Flávio Leite Costa Lima, de 1977 a 1986, e Luiz Esteves Neto, de 1986 a 1992.

Na mesa da cerimônia, estiveram presentes os deputados subscritores da solenidade Guilherme Sampaio (PT) e Sérgio Aguiar (PSB); a secretária das Relações Internacionais do Ceará, Roseane Medeiros, representando o governador Elmano de Freitas; o secretário do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Antônio José Mota, representando o prefeito da capital, Evandro Leitão, e o general de divisão Cristiano Pinto Sampaio, comandante da 10ª Região Militar.

(Com informações da Agência de Notícias da Alece)