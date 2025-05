Apesar do mundo, nessa noite o glamour venceu!

Foto: divulgação Nathália Abreu: agenda em Sampa

O glamour venceu. Retirem as bebês reborns, as guerras bélicas e comerciais, as bets e as facções do caminho, "a noite é feita para dançar", já cantava Fernanda Abreu, e na última quinta-feira foi assim.

Festeiros de marca maior, Jhonatan Rêgo e Renata abriram sua Homem do Sapato, da Virgílio Távora, para mais uma noite daquelas...

Era a apresentação, a clientes e amigos, da Estúdio, nova marca do Grupo Homem do Sapato.

A grife vai focar em produtos feitos à mão, com técnicas e materiais mais elaborados e exclusivos. Carro-chefe: sapatos, expertise do casal de sócios, mas cabe tudo o que vier à mente, até obras de arte com o novo selo.

O dress code era bem específico, homens entre o Passeio e o Black Tie, mulheres de longos pretos ou azuis. A tchurma não só respeitou, como caprichou. Daí que, enquanto estava com meu uisquinho em mãos, coloquei à prova a elasticidade do pescoço para dar conta das chegadas... chegando.

Vou deixá-los com as fotos para abrir a semana com charme, beleza e glam...

Segundou!

Institucional

Em visita ao O POVO, o jornalista Ricardo Gandour, consultor e pesquisador em Comunicação, foi recebido por Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, e por João Dummar Neto, presidente executivo do Grupo. Participaram do encontro também a diretora de Jornalismo do O POVO, Ana Naddaf, e o diretor de Jornalismo das Rádios O POVO CBN, Jocélio Leal.



Mercado



Wee Travel esteve presente em dois dos mais importantes encontros do turismo de experiências e de luxo: o Virtuoso Connects e a ILTM Latin America, que aconteceram na última semana em São Paulo.

O Virtuoso Connects reuniu membros da rede Virtuoso - a Wee Travel é a única representante do Norte/Nordeste - e seus parceiros estratégicos, promovendo encontros voltados à construção de relacionamentos comerciais e ampliação de oportunidades no mercado de alto padrão no mundo.

Na sequência, a ILTM Latin America apresentou as principais tendências do setor. Com o tema “Feito à mão”, o evento destacou a demanda crescente por experiências personalizadas, desenvolvidas sob medida para o perfil de cada viajante.

No registro, a CEO Natália Abreu na agenda.

Presença

Advogado criminalista e professor, Nestor Santiago esteve em Luanda, capital de Angola, para participar do XI Congresso Internacional do Direito na Lusofonia. Na oportunidade, apresentou trabalho em sua área de especialidade: processo penal, e presidiu mesa da programação.