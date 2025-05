Transe afetivo-musical, há tempos que não via...

Foto: JoaoFilho Tavares Fernando e Abelardo Targino

Ainda estou me recuperando. Depois dos 40 é assim, a ressaca se transforma numa experiência multissensorial. Dessa vez, até ouvi vozes estranhas soprando no ouvido... Cruzes.

O champs rolou generosamente, fim de tarde do último sábado, no One Residencial, um dos novos super-prédios da "BM". Era o aniversário do empresário Fernando Targino, que até o fim do ano se muda para o edifício com o marido, famoso oftalmologista Abelardo Targino.

Festeiros de marca maior e figuras muito queridas nos vários meios onde circulam, já quiseram inaugurar o espaço de festas do empreendimento, um belíssimo ambiente num mezanino, frente mar, com jardim e área climatizada.

Comecei a noite recebendo dois abraços de gente moderninha (adoro): Pablo Guterres, dono do Grupo Desconexo, trajando túnica preta étnica e sua inseparável corrente de prata com pingente réplica da La Femme Bateau, de Sérvulo Esmeraldo. Papeava com a professora de Marketing Gal Kury, do time de articulistas aqui do O POVO. Adoro aquela voz rouca sexy dela, um lance meio "RôRô".

Na sequência, papeamos com Fernando Rodrigues, em novo shape, por conta dos treinos de corrida. Estava com Melânia, de saião estruturado, formam um belo casal. Ele me falava do amor pela fotografia e do quanto é importante cultivar um hobby, concordo demais!

No balcão do bar, encontrei o requisitado cirurgião plástico Isaac Furtado com Cheyla, logo ao lado, outra médica, a obstetra e ginecologista Luciana Patrício Marques com a esposa, a artista visual Joana Salle.

Também da Medicina, o otorrinolaringologista André Alencar com a sempre chic Sara, acompanhados da irmã dela Eveline e Lisandro Fujita - nunca os vi tão animados como no sábado. Mas não é para menos...

...anfitriões colocaram uma banda com três vozes de arrepiar, com destaque para a cantora Raara Rodrigues, uma potência digna dos grandes palcos do mundo. Sorte, passa aqui no Ceará, que tem gente precisando lhe conhecer para alçar voos compatíveis com o talento.

O fato é que ela, Raara, fez um mix de pop, blues, jazz, rock, reggae, tudo bem dançante e eu, observador (sem julgamento) das pessoas, constatei um transe musical coletivo. A alegria dos anfitriões em receber e celebrar a vida transformou a festa numa só pista de dança entre amigos.

Adoro ver Marcus Novais e Andréa, dançam com a alma, também Dodora Guimarães, frente palco, flutuando...

Cruzei com uma leitora querida, Mirian Kina, esposa do chef Élcio Nagano, uma referência na gastronomia do Ceará e articulista há anos do Comes & Bebes, nosso suplemento das sextas-feiras aqui no jornal.

- Qual prato o chef faz que mais lhe agrada?, perguntei.

- Tudo ele faz muito bem, mas meu predileto é o sukiyaki, revelou.

Com um colar de contas vermelhas grandes, trazido do Benin, país na África Ocidental, o empresário Miguel Dias Filho, com a mãe (inoxidável) Rosângela Dias e aquela turma de amigos com quem sempre circulam e viajam.

Duas presenças, de branco, levaram energia e axé: galerista e empresária Aline Góes, com conjunto de linho onde estava bordado um grande e poderoso São Jorge, rebatendo qualquer vibração negativa; e Gil Santos (com Denise), usando colar cheio de figas e outros símbolos holísticos, em ouro e pedras, do falecido designer baiano Carlos Rodeiro, conhecido por criar peças para celebridades como Madonna e Paris Hilton. Segurava maaaaaaxi carteira (é a moda) da Chanel.

Livre, leve e solta estava a consultora erótica e terapeuta sexual, muito demandada pelo bacanas, Fabiana Lucas, a @fabi_prazer. Sempre tem gente rodeando a moça com perguntas e questões, por que será, hein?

Ponto de charme & arte: a mesa disruptiva criada pela decoradora Juliana Capelo junto com o aniversariante. Troncos e outras formações da natureza saiam da mesa e se espalhavam pelo chão, mesclando várias espécies. Nem sou muito de ficar olhando para esses detalhes, prefiro gente, mas estava magnético.

Dois galeristas e especialistas em artes visuais, Leonardo Leal e Victor Perlingeiro (com Maria Braz) chegaram ao consenso de que tratava-se, na verdade, de uma intervenção artística-botânica, quem sou eu para questionar... No meio, entre orquídeas e as espécies Crista-de-galo e protea, dentre outras vegetações exóticas, três bolos da chef Ana Paula Rezende, também presente, papeando com minha colega Lêda Maria, que tomou assento vizinho à vibrante Simone Bellin, encantada com o kaftan que minha Anelise Holanda trajava, criação da estilista Silvânia de Deus, uma das guardiãs culturais da Praia de Iracema.

Um dos garçons me reconheceu de outros dois eventos que eu havia ido durante a semana, onde ele também estava servindo. Sinceramente, acho que ele pensou em fazer uma pegadinha e me deixar de pileque (é o novo) só pode. Minha flute passou a noite inteira bem servida, mas quer saber? Saiu todo mundo altinho no final, até os baixinhos... festa boa é assim.

Comi uma fatia da torta de coco e abacaxi, - com Coca Zero, pero -, e saí semi-à francesa... acordando no outro dia em busca de um caldo revitalizante enquanto as vozes, nos meus ouvidos, me convidavam a voltar para a pista.

Na próxima, com certeza.... Calem-se ou trarei o São Jorge da Aline.

Seguem cenas. Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.