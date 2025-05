A notícia, que bomba, está no acaso... e outras notas

Foto: arquivo familiar Daniel Arruda e Veruska com as filhas Pamella e Nikole e os netos Guilherme e Maitê

Paralelismos

Lamentei bastante o furto sofrido em Cannes pelo influenciador digital e host do podcast "Os Nordestinos". Léo Paiva estava na França cobrindo o famoso Festival de Cinema e teve seus equipamentos todos levados de dentro do carro num estacionamento privado. Mas depois do ocorrido e da imensa repercussão, fiquei pensando que, na verdade, o mal veio para o bem.

Não obstante a vaquinha virtual que arrecadou os quase R$ 100 mil de prejuízo, percebo, vendo o fato de cima, uma oportunidade única de projeção do trabalho e sucesso do apresentador e seu programa. Não estou colocando em questão a qualidade do produto de mídia e o carisma natural de Léo, mas chamo atenção, aqui, ao fato de que vivemos, cada vez mais, num mundo onde o destaque é o que se dá no entorno dos fatos. Léo poderia entrevistar os maiores ídolos da Sétima Arte no red carpet, mas nenhum desses "takes" o colocaria em tanta evidência quanto a fatídica ocorrência.

Penso o mesmo sobre Pedro Pascal, publicado na coluna de ontem. Enquanto ele quebra a Internet por ter posto os braços de fora na regata machão Calvin Klein, quem, dos bilhões de likes e comentários acerca da beleza do artista, sabe informar ao menos o nome do filme que ele foi lançar no festival?

Padre Fábio de Melo não sai da mídia. Poderia ser por suas falas de autoajuda e evangelização, mas é apenas por polêmicas, boatos e especulações em torno da vida do sacerdote. A intensidade da maldade dos comentários é tamanha, que ele chegou a declarar: "Estou a um passo de desistir".

Sobre os artistas, não as celebridades, mas aqueles que ainda entregam produtos ao público, a batalha é a mesma. Podem ser feitas inúmeras entrevistas sobre a nova peça, filme, novela, mas nada vai ganhar tanta visibilidade quanto o lado mais íntimo, surpreendente (de preferência com viés negativo) e inútil da persona. O interesse é tão explícito, que alguns atores e apresentadores criaram programas de entrevistas para conversar sobre outros assuntos que não o trabalho do convidado, num esforço, concentrado de espetacularização da própria vida, como come, dorme, transa...

Tem talk shows só sobre vida sexual, por exemplo, onde globais e globetes revelam o que fazem entre quatro paredes. E nem adianta ficar no básico, para virar notícia no sentido massificado e viral da palavra, precisa ser de "kanguru perneta" para cima...

Enquanto esse desvio de foco se dá no mundo do entretenimento está tudo certo, mas agora vamos a nós. O modelo foi incorporado à política. Discute-se tuuuuuuuuuuudo nos parlamentos, o que interessa e o que não faz sentido, como as supracitadas bebês reborn, mas o que mobiliza e mantém as claques virtuais é o viés mais desútil, numa novelinha envolvente e rasteira. E nesse ponto o campo da esquerda segue comendo poeira...

Enquanto organizam suas inúmeras reuniões e convenções nos hotéis, cheias de teses e votações, a extrema-direita, que se difundiu e consolidou pelas vias digitais, já disseminou três ou quatro conteúdos encantadores, capazes de mover amores e ódios e mantendo as audiências, cada vez mais, distantes das questões mais urgentes e desatenta à realidade dos fatos.

Permitam-me um desfecho "cabeçudo", à la Paulo Linhares (adoro seus textos aqui no O POVO), mas Guy Debord, autor do clássico "A Sociedade do Espétaculo" (1967), foi profético e segue cada vez mais atual quando escreveu que "a alienação recíproca é a essência e a base da sociedade existente".

E mais, o célebre pensador também adverte, nas inúmeras análises pelas quais tenta explicar o poderio das imagens e das mídias sobre todos os domínios da experiência humana, acerca do "Império da Passividade Moderna", que vai falsificando de forma generalizada o cotidiano e tornando novos produtos indispensáveis à vida para um público em transe universal, com fraca capacidade de crítica e reação.

Onde isso vai dar? Os que estão fora da espiral - se é que existem - têm como nos ajudar?

Flores... preocupantes.

Inauguração

Foto: divulgação Daniel Diógenes e Lilian Diógenes inauguram o Complexo Fertibaby nesta quinta-feira

Referência em reprodução humana no Ceará, a Fertibaby Ceará inaugura nesta quinta-feira, 22, a partir das 19h30min, sua sede própria em Fortaleza. Momento marca o início de uma nova etapa na história da clínica, que passa a se chamar Complexo Fertibaby. Mudança de nome reflete a expansão dos serviços oferecidos e o compromisso contínuo com a missão de democratizar o acesso aos tratamentos de medicina reprodutiva. À frente, o casal de médicos Daniel Diógenes e Lilian Diógenes que destacam, à coluna, a nova estrutura como um marco no crescimento da clínica e na forma de cuidar dos pacientes. A unidade conta com cerca de 700 metros quadrados, distribuídos em cinco pavimentos. Solenidade e brinde de inauguração podem ser conferidos esta noite em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram. Sucesso!

Vide Pause

Foto: divulgação Kyra Gracie para Del Rio

Vem a Fortaleza, este fim de semana, a multicampeã de jiu-jitsu, empresária do mundo fitness, apresentadora de TV e influenciadora digital Kyra Gracie. Atleta ministra aula de defesa pessoal para mulheres, no sábado, às 9 horas, como parte da programação do 12º Circuito de Corridas Pague Menos, na Praia de Iracema.

Na sexta, às 16 horas, ela estará ao vivo comigo no programa Pause, no Youtube do O POVO e na TV O POVO (canal 48.2/ às 19 horas das sextas), falando da carreira e do que aprendeu com a vida de intenso trabalho e visibilidade desde a adolescência. Na foto, posa para a linha esportiva da marca DelRio, responsável por trazê-la à Capital.

Tour

Foto: arquivo pessoal Aristófanes Canamary e Vânia na Puglia

Pause na agenda do requisitado médico oftalmologista Aristófanes Canamary, que está com Vânia em tour europeu. Na foto, casal brinda o aniversário dela em jantar no icônico e romântico hotel Grotta Palazzese, em Polignano a Mare, na Puglia - IT, contemplando o Mar Adriático.

Primeiro aninho

Arquiteta Pamella Arruda e médico cardiologista Lucas Castelo reuniram a família, em fim de tarde, celebrando o primeiro aninho do filho Guilherme. Os parabéns foram no endereço dos avós maternos da criança, famoso arquiteto das grandes obras Daniel Arruda e a empresária da soja Veruska Arruda. Leveza, afeto e alegria marcaram a tarde. Cenas...

abrir (Foto: arquivo familiar )André Castelo, Pamella e Lucas com o bebê Guilherme, e Fernanda Castelo (Foto: arquivo familiar )Lucas Castelo e Pamella, Daniel Arruda, com o neto Guilherme Castelo, e Veruska, com a neta Maitê Osório, Nikole e David Osório (Foto: arquivo familiar )Daniel Arruda e Veruska com os neto Guilherme e Maitê (Foto: arquivo familiar )Daniel Arruda e Veruska com as filhas Pamella e Nikole e os netos Guilherme e Maitê