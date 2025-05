Do São João de Maracanaú a Cannes, sextou!

Foto: Eusébio Mendonça/ Divulgação Thássia Naves em Cannes

"No Ceará é Assim"

Justiça seja feita: nenhum outro município, no Ceará recente, deu tanta importância aos festejos juninos como Maracanaú. Competindo indiretamente, em visibilidade e patrocínios privados, com festas tradicionais como a de Caruaru (PE), Mossoró (RN) e Campina Grande (PB), evento vem numa crescente e demarcou, ao longo de 20 anos, seu espaço no cenário junino nacional.

Festival movimenta a economia, impulsiona inúmeras cadeias produtivas e é aguardado o ano inteiro por brincantes de quadrilhas profissionais, músicos, artesãos, culinaristas e o público, que terá 24 dias de evento, sendo os grandes shows nos fins de semana.

Xand Avião, Wesley Safadão, Simone Mendes, Léo Santana, Maiara & Maraisa, Jorge & Mateus, Mari Fernandes, Bell Marques, Léo Foguete, Nattan e Natanzinho Lima estão dentre as atrações nacionais que pisarão no palco principal.

Tenho minhas questões com a inclusão de ritmos, extra-forró tradicional, nos festejos juninos, mas compreendi, sobretudo entrevistando artistas da música no programa Pause (atração do canal O POVO no Youtube), que não há mais como esperar por uma pureza sonora em megaeventos, seja por parte dos artistas, que enveredam, cada vez mais, por experimentações rítmicas, seja pelo lado do público, que enxerga, num evento desse porte, a oportunidade de assistir ao vivo a um ídolo, o Rock In Rio que o diga...

Ademais, o espaço para o clima de "arraiá", os pratinhos e a sanfona seguem garantidos na programação, este ano especial, celebrando 20 anos de festa, com o tema "No Ceará é Assim". Na foto, prefeito Roberto Pessoa, que colhe os louros, políticos e de popularidade, pela iniciativa.

Viva São João!

Reconhecimento

Foto: Iguatemi Bosque/ Divulgação Espedito Seleiro recebeu a Ordem do Mérito Cultural, reconhecimento do Governo Federal

Célebre artesão cearense, Espedito Seleiro foi reconhecido, em solenidade na última terça-feira, 20, com a Ordem do Mérito Cultural (OMC), maior honraria pública do setor cultural brasileiro.

No Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro (RJ), com a presença do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, ele se juntou a nomes como Alceu Valença, Aldir Blanc, Alcione, Arlindo Cruz, Xororó, Chitãozinho, Fernanda Torres, Lia de Itamaracá, Martinho da Vila. E também Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Glória Menezes, Othon Bastos, Clóvis Dias Júnior, Conceição Evaristo, dentre muitas outras personalidades, vivas e em memória, que dedicaram suas vidas à produção cultural do País, com algumas exceções... Repetindo o que outros presidentes já fizeram com homenagens semelhantes, Lula condecorou a primeira-dama, sua esposa Janja, com a comenda, levantando a - justa - dúvida, no Supremo Tribunal Imperial das Redes Sociais, sobre qual seja o legado que a socióloga produziu para tamanha distinção.

Deixo essa com vocês. A solenidade marcou, também, a reinauguração do edifício histórico do MinC, fechado há dez anos, e celebra quatro décadas do Ministério da Cultura (MinC). Ele, Espedito, merece!

Missão na Holanda e outros lances...

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) participa, desde a última segunda-feira, 20, do World Hydrogen 2025 Summit & Exhibition, maior evento do mundo com foco em hidrogênio verde e transição energética, realizado em Roterdã, na Holanda.

Advogada Janayna Lima lança nesta sexta-feira, às 14 horas, o livro "Limites Normativos no Planejamento Tributário" (Editora Noeses). Sessão de autógrafos integra a programação da ExpoDireito, no Centro de Eventos, e acontece no estande da Central de Livros Jurídicos do Brasil.

Terrazo Shopping, no Eusébio, recebe até o fim do mês de junho a exposição "Street Style", do fotógrafo Léo Faria. A mostra, realizada pelo Museu da Fotografia de Fortaleza, está no Piso L2, próximo à loja ART Walker, e pode ser visitada gratuitamente durante todo o horário de funcionamento do shopping.

Na próxima segunda-feira, 26, acontece o "Marketing do Futuro: 2 Anos à Frente", no Auditório Walter Nogueira, no BS Design, das 14h às 16 horas. Evento promete antecipar os dois próximos anos do marketing e dos negócios no Ceará, com reflexos diretos do avanço asiático, especialmente da China, sobre os mercados globais.

Festeja neste sábado, 24, seu aniversário, o procurador federal aposentado Luciano Titara de Mesquita. Cultivador das amizades, reúne turma em restaurante com música.

Deu branco

...E no red carpet de Cannes, alerta trend: branco. Muitas celebridades escolheram a cor da paz e das noivas para atravessar um dos tapetes mais badalados da Sétima Arte. Depois de Naomi Campbell, Angelina Jolie, Emma Stone e a cearense Dani Gondim (de Kallil Nepomuceno), foi a vez de Thassia Naves desfilar com esse modelo da PatBO para a a estreia de Fuori, filme franco-italiano de drama biográfico, dirigido e co-roteirizado por Mario Martone, baseado no romance L'università di Rebibbia (1983), de Goliarda Sapienza. Brilha!

Celebrar

Germano Albuquerque, Breno Melo e Tony Albuquerque reuniram amigos, no Butchers, celebrando a nova idade dos três. Rodeado de boas energias, o trio entrou com o pé direito no novo ciclo e da melhor forma: brindando. Sobre Germaninho, comanda, em 7 de junho, no La Maison, a já tradicional Festa do Mano, reunindo gerações marcadas pelas boates e casas noturnas de Fortaleza nos anos 1980-2000, para noite de nostalgia e reencontros. Cenas...

abrir (Foto: arquivo pessoal )Tony e Germano Albuquerque com Breno Melo (Foto: arquivo pessoal )Randal Pompeu, Germano Albuquerque e João Cateb (Foto: arquivo pessoal )Felipe Neves, João Jorge e Eduardo Cavalcante (Foto: arquivo pessoal )Eduardo e Max Cavalcante (Foto: arquivo pessoal )Alcides e André Marinho, Tony Albuquerque e Daniel Tavares