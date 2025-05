Sempre ela

Onde tem glamour, ela demarca espaço - e ganha dinheiro! Em Cannes, ela não poderia faltar. Faz tempo que o público não vê Marina Ruy Barbosa atuando. Sem demérito à escolha, que é sempre pessoal, mas a beldade aderiu ao boom da publicidade que a cerca, fazendo campanhas, ações e todas as possibilidades possíveis às inúmeras marcas que a procuram no Brasil e no mundo. Há quem aposte que, mediante as cifras colossais pagas pelos trabalhos, a famosa dificilmente volte a se interessar por uma rotina de gravações e ensaios, "presa" a uma cidade, além dos contratos cheios de limitações e o cachê inexpressivo mediante as cifras que ela atualmente movimenta. No red carpet francês, traja Richard Queen com joias Chopard. Brilha!