Medicina reprodutiva ganha novo centro de excelência

Foto: Água de Coco/ Divulgação Pedro Andrade para Água de Coco

Os cientistas britânicos Robert Edwards e Patrick Steptoe e a enfermeira Jean Purdy ficariam felizes com a evolução que a Ciência tem feito de sua descoberta.

Em 1978, após anos de pesquisa e experimentos, o trio conseguiu realizar a primeira fertilização in vitro (FIV), procedimento que levou ao nascimento do primeiro bebê de proveta.

De lá para cá, inúmeros avanços ocorreram com a técnica, ao mesmo tempo em que cresce, por razões fisiológicas e comportamentais, a busca pela FIV.

Especialistas em medicina reprodutiva, ginecologistas Daniel Diógenes e Lilian Serio há nove anos abriram a clinica Fertibaby Ceará, que na noite da última quinta-feira, 22, inaugurou sua nova sede, no Dionísio Torres.

Com 700m², cinco pavimentos e oferecendo atendimento multidisciplinar em saúde, espaço ganha o nome de Complexo Fertibaby, demarcando o novo momento do centro médico por meio do qual centenas de casais realizaram e alcançarão o sonho de ter filhos.

Participei da solenidade e brinde, muito prestigiada por médicos de expressão, ocasião na qual entrevistei os dois profissionais em vídeos disponíveis nos destaques do perfil @pauseopovo do Instagram, onde também estão disponíveis mais fotos do evento.

Seguem registros da noite, ressaltando que a Fertibaby tem como lemas a democratização do acesso aos serviços de reprodução humana assistida e, também, a persistência e apoio global dos que anseiam por filhos.

É ele!

Jornalista e apresentador Pedro Andrade foi anunciado como embaixador da linha masculina da grife beachwear Água de Coco. Chegada do comunicador para o posto, com direito a campanha trajando peças da nova coleção, marca momento de expansão da Água de Coco Homem, que vem passando por um processo de amadurecimento nos últimos anos. Novidade vem aliada à contratação de um estilista exclusivo para a linha "for men", a criação de um perfil próprio no Instagram e à prospecção de novas lojas físicas voltadas exclusivamente ao público masculino. Escolha também denota outra tendência do mercado, o investimento em personas que carregam, em si, muito mais do que um rostinho bonito, mas também uma trajetória profissional ética e reconhecida e uma vida pessoal que inspire a bons hábitos.

Institucional

Presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar, e o presidente executivo do Grupo, João Dummar Neto, receberam o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri, na sede do O POVO. Na conversa, da qual participaram outros jornalistas da Casa, deputado falou sobre projetos da Alece, além de fazer uma retrospectiva acerca de seu mandato no parlamento. Em seguida, ele concedeu entrevistas aos veículos do Grupo de Comunicação.

Reconhecimento

A entrega da 6ª edição do Prêmio Juan Vazquez Acadi, solenidade que a Associação Cearense de Agentes Digitais realiza para reconhecer as agências que mais se destacaram no último ano, reuniu, mais uma vez, centenas de nomes do mercado para aplaudir o trabalho de profissionais do ramo. Associação premiou 11 agências e encerrou a cerimônia concedendo a honraria maior da noite à Acesso Estratégia Criativa como Agência do Ano, acumulando 4 ouros, 2 pratas e 1 bronze nas demais modalidades. À frente, presidente Mario Acioly e os diretores Chateaubriand Arrais Filho e Leonardo Leitão. Registros...