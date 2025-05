Advocacia, Ministério Público e Judiciário em noite de lançamento

Foto: @eurenanpinheiro/ Divulgação Daniel Grah e Maiara Guinther para collab DLT Só Biqúinis

Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef) promoveu, no Hotel Luzeiros, em Fortaleza, o lançamento do novo volume da sua "Revista de Direito Advocef".

Em concorrida solenidade, com nomes da advocacia, do Judiciário e do Ministério Público, periódico foi apresentado pelo advogado e presidente do Conselho Editorial da publicação, Bruno Queiroz.

Dentre as presenças de destaque, o ministro Antônio Carlos Ferreira (STJ e TSE), o ministro Teodoro Santos (STJ), o desembargador federal Cid Marconi (TRF-5), o presidente da Advocef, Marcelo Quevedo, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Viera, além de diretores da Caixa Econômica de diversas áreas.

Seguem registros...

Namorados

Chama-se "Aconchego" a collab especial para o Dia dos Namorados lançada por duas marcas do Ceará para o Brasil: a masculina DLT e a beachwear feminina Só Biquíni.

São peças que trazem a mesma estampa em bermudas masculinas, biquínis e saídas de banho, assim como t-shirts e outras possibilidades para elas, compondo um visual harmônico e em total sintonia para os casais.

Da praia e piscina, passando pelo beach club ou mesmo com esticada para um sunset animado, camisas leves, em alfaiataria, garantem para eles a versatilidade do look. Para elas, os cortes amplos, lembrando kaftans mais elaborados, vão da areia ao restaurante descolado.

Para expressar o clima da campanha, os modelos Daniel Grah e Maiara Guinther, em fotos de Renan Pinheiro. Sucesso!

CE em Cannes

Diretora e roteirista cearense, radicada em Londres, Carla di Bonito está em Cannes, onde o seu roteiro "Nossos Caminhos" foi mais uma vez premiado no "Winners 8 & Halffilm Awards - Special Event in Cannes 2025" como Melhor Roteiro Internacional e Melhor Roteirista Independente. Para a ocasião, Carla trajou belíssimo vestido azul brilhoso assinado por Ivanildo Nunes, responsável pelo figurino do longa.

Natural de Fortaleza, Carla é formada em jornalismo e comunicação de massa pelo Centro Internazionale per gli Studi dell'Opinione Pubblica em colaboração com a Universidade Pontifícia Lateranense, Roma, Itália.

Sobre "Novos Caminhos", conta com mais de 25 prêmios internacionais. Filme será gravado em algumas cidades do Ceará, assim como em Salvador, Roma e Londres, e terá atrizes de grande porte como Marcélia Cartaxo, Hermila Guedes, Dani Gondim, Suyane Moreira e Any Maia. Na foto, ela posa com o diretor de fotografia da futura obra, Carl Rasmussen.

Reconhecimento

Cervejaria Turatti concluiu sua participação na Copa Cerveja Brasil - Edição Nordeste 2025 com sete medalhas conquistadas e atingiu uma marca histórica: 100 premiações acumuladas em competições nacionais e internacionais. O feito consolida a Turatti como a cervejaria mais premiada do Nordeste.

Evento reconheceu o desempenho da Turatti com três medalhas de ouro para os rótulos Davi e Golias APA, Mousse de Caju e Coffee & Pancake. A cerveja Abyssal foi contemplada com medalha de prata, enquanto os rótulos Feitiçaria Noturna, Salted Caramel e Weiss receberam medalhas de bronze.

No registro, Lissandro Turatti, proprietário da cervejaria, esbanjando a alegria pelo feito!

Debut

Empresário Antônio Holanda Neto e Daniela (ex-miss Ceará) promoveram noite de encanto e romantismo pelos 15 anos da filha Maria Beatriz. Celebração foi no La Maison. Para a posteridade, a família no cenário do bolo.