Autógrafos

Noite do último dia 21, Salão Nobre do Ideal Clube recebeu lançamentos de duas obras acerca da trajetória, vida e legado do deputado cearense Paes de Andrade. Historiador Juarez Leitão apresentou "Paes de Andrade - O Apóstolo da Democracia", projeto biográfico com foco no regime militar (1964 a 1985), destacando o papel do político na defesa da democracia e da liberdade. Simultaneamente, jornalista Francisco Bezerra lançou "A Epopeia da Antônio Paes de Andrade - O Internúncio da Liberdade", uma mistura de realidade e ficção, no intuito de retratar a bravura do político tecendo, para isso, comparações com figuras da literatura clássica, como Homero e Virgílio, em sua luta contra a opressão. Muitos nomes de expressão compareceram. Presenças...