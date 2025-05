"Brasicalm": o remédio que todo brasileiro merece e precisa

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) recebeu a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, para discutir com os senadores a possível criação de uma unidade de conservação marinha na Região Norte

"Brasicalm"

...bem que a indústria farmacêutica poderia destinar um pequeno percentual, dos investimentos bilionários em medicamentos que fazem as pessoas emagrecerem mesmo comendo, para desenvolver uma espécie de "Pílula Brasil". Seria algo natural que a gente pudesse, ao longo do dia, à medida que as notícias fossem chegando, colocar uma dose para dentro e se encher de dopamina, para usar uma das palavras - cansadas - da moda.

Governo aumenta IOF, "Brasicalm"

Prefeitura reduz ainda mais os impostos sobre igrejas e templos religiosos em Fortaleza, o melhor negócio da atualidade, "Brasicalm".

Janja dança com palhacinha durante visita a projeto social no Ceará, num contexto no qual ninguém ainda entendeu quais sãos (se é que existem) os focos de trabalho do Governo Federal, "Brasicalm".

Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, uma das últimas representantes públicas atuantes na política por convicção, compromisso com causas coletivas, respeitada internacionalmente, com um legado na defesa do desenvolvimento sustentável, é tratada com violência, desrespeito, desdém e misoginia no Senado Federal, "Brasicalm".

Já pensou?

Só tem um problema, como ser brasileiro não é uma nacionalidade, mas um karma compartilhado, permaneceríamos em constante estado de transe, com a cabeça lotadinha dessa substância, melhor não.

Quem sabe, de outra forma, para momentos pontuais, como aquele vivido entre a chic primeira-dama da França, Brigitte Macron, e Emmanuel Macron, enquanto desembarcavam no aeroporto do Vietnã.

Antes dela amassar mais um de seus terninhos Louis Vuitton, desferindo um tapa (adoro esse eufemismo) sobre a cara do engomado primeiro-ministro, ela tomava um suplemento "exotique", hype entre europeus, "fabriqué au Brésil".

Gente!!! Seria a pílula de cabeceira líder no mercado, não ia ter para clássicos de farmácia contra dor de cabeça e insônia.

Ciro Gomes, alimentando expectativas em torno de um apoio do PL do Estado, à sua candidatura ao Governo, recebe um sonoro "não" de Rogério Marinho, secretário-geral da sigla. "Brasicalm" - só para ele mesmo.

Tem marmanjo precisando dessa pílula mágica também na Praça dos Estressados, point de quem já tem a vida ganha na Avenida Beira Mar, ou por aposentadoria ou porque já juntou demais, não precisa mais nem contar...

É que as corredoras, nessa onda running que tomou a Cidade, têm adotado um novo modelo de peça, que fica entre o short e a calcinha, o "shortcinha". A indumentária, nas laterais, não tem costura, assim, do elástico da cintura saem as duas partes de tecido leve. Com o movimento do exercício, o vento levanta, abre, revela muito menos do que um biquíni, mas quem controla as mentes apimentadas?

O horário das resenhas pós-cooper, que antes ia até umas 8h30min, já está beirando as 10 horas, na expectativa pelos voos dos shortcinhas. Atenção, cardiologistas, pacientes em área de risco!

"Brasicalm", neles... e nelas, também, ora bolas!

Sabe quem não precisaria?

A supracitada influencer de (des)conteúdo Virgínia, a Rainha das Bets. Depois de ter sido tratada como uma "fofa" na Comissão do Congresso Nacional, que finge estar preocupada com esse grave problema social no País, a "estourada" parou a Internet com sua separação do marido.

Não obstante o problemão que é um divórcio, com ou sem amor, ela já usa de sua perspicácia em fazer dinheiro sobre a ignorância das massas e, rapidamente, transforma em mais uma de suas novelinhas onde insere seus "publis" milionários.

Vou parando, senão, serei eu a clamar por um "Brasicalm", que nem existe, ainda... embora sobrem motivos para ingeri-los.

Enquanto isso, serve vatapá com baião de dois e paçoca?

Flores...

Fortaleza na rota

Foto: Beatriz Boblitz/ Divulgação Vice-presidente e chefe de Operações Globais da Kwai, Cheng Ji e o prefeito Evandro Leitão

Prefeito Evandro Leitão em registro com o vice-presidente e chefe de Operações Globais da Kwai, Cheng Ji. Executivo da rede social chinesa busca estreitar relações entre a plataforma e a cidade. Junto dele estava a diretora de Assuntos Públicos Globais da plataforma, Zheng Xiangyu. O Kwai tem forte presença nos públicos C, D e E e busca ampliar ramificações no Nordeste. Já patrocinou eventos públicos em Salvador e Recife e, agora, apresentou seu leque de serviços e possíveis parcerias para Fortaleza.

Também participaram do encontro os secretários Júnior Castro (Governo), Antônio José (Desenvolvimento Econômico) e João Bosco Monte (Relações Internacionais e Institucionais), responsável pela articulação da agenda com a gigante digital chinesa.

Shark alert!

Foto: FREDERIC J. BROWNAFP Jai Courtney na première de "Dangerous Animals"

...E no meio do clima cult do Festival de Cinema de Cannes, espaço para algo raro de se ver nas telas do evento francês: filme de tubarão. Isso mesmo. Dentre as dezenas de longas apresentados figurou "Dangerous Animals", do diretor australiano Sean Byrne, conhecido por outras tramas de terror. No thriller, o ator Jai Courtney (foto) vive Tucker, serial killer obcecado por tubarões, que mantém reféns em cativeiro num barco para realizar rituais de alimentação dos tubarões. No registro, protagonista da sessão première do filme, no Egyptian Theatre, Hollywood, trajando costume com camisa numa composição collor block, tendência no vestuário masculino. Suspense deve chegar aos cinemas do Brasil entre julho e agosto.

Debut

Foto: arquivo familiar Antônio Holanda Neto e Daniela com a debutante Maria Beatriz

Empresário Antônio Holanda Neto e Daniela (ex-miss Ceará) promoveram noite de encanto e romantismo pelos 15 anos da filha Maria Beatriz. Celebração foi no La Maison. Para a posteridade, a família no cenário do bolo com aniversariante e a outra filha do casal, Maria Helena.

Celebrar

Filho de Everardo e Elisa Oliveira, requisitado decorador de eventos Victor Oliveira reuniu turma animada, no Colosso, comemorando nova idade. Aniversariante acolheu a todos com sua expertise, criar cenários de sonhos para os melhores momentos. Presenças...

