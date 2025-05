Lançamentos, autógrafos, Jubileu e mais...

Foto: AURÉLIO ALVES Alexandre Cialdini é secretário do Planejamento e Gestão do Ceará

Lançamento I

Economista e secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini lançará, nesta quarta-feira, 28, às 11 horas, o livro "Solidariedade Fiscal: desmistificando o nível de tributação e seu impacto no crescimento econômico", escrito em coautoria com os pesquisadores Pedro Humberto Carvalho e Claudia M. De Cesare. O evento será realizado na sede do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do DF (Comsefaz), em Brasília, Distrito Federal.

Lançamento II

Artista plástico, arquiteto e urbanista Totonho Laprovitera realiza nesta quarta-feira, 28, às 19 horas, no Ideal Clube, mais uma sessão de lançamento e autógrafos do livro "Colecionando Afetos", obra que celebra os 50 anos de carreira multitalentoso profissional. Publicação reúne textos, imagens e relatos que retratam a trajetória de Totonho no universo das artes. Com 224 páginas, o livro é prefaciado pela professora e escritora Aíla Sampaio e conta com apresentação do galerista Max Perlingeiro.

Sucesso

Foto: Samuel Levi/ Divulgação Jonas Marques e Deusmar Queirós

CEO da rede de farmácias Pague Menos, executivo Jonas Marques, e o fundador, Deusmar Queirós, em registro último domingo, por ocasião do circuito de corrida da marca, que reuniu dez mil participantes nas areias de Iracema. Sucesso!

Autógrafos

Noite do último dia 21, Salão Nobre do Ideal Clube recebeu lançamentos de duas obras acerca da trajetória, vida e legado do deputado cearense Paes de Andrade. Historiador Juarez Leitão apresentou "Paes de Andrade - O Apóstolo da Democracia", projeto biográfico com foco no regime militar (1964 a 1985), destacando o papel do político na defesa da democracia e da liberdade. Simultaneamente, jornalista Francisco Bezerra lançou "A Epopeia da Antônio Paes de Andrade - O Internúncio da Liberdade", uma mistura de realidade e ficção, no intuito de retratar a bravura do político tecendo, para isso, comparações com figuras da literatura clássica, como Homero e Virgílio, em sua luta contra a opressão. Muitos nomes de expressão compareceram. Registros...

Zoom

Foto: SAMEER AL-DOUMYAFP Maria Fernanda Cândido em Cannes

...E quem circulou no Festival de Cannes assim, trajando blazer assimétrico e charmoso chapéu modelo Fedora, foi a atriz Maria Fernanda Cândido, sempre diva. Vivendo há anos na França, tem se dedicado a projetos muito bem escolhidos na Sétima Arte, sempre com um olhar de lince sobre as propostas que recebe, atitude de artistas por essência e vocação, espécie cada vez mais rara. Participava da coletiva de imprensa do filme "O Agente Secreto", do qual integra o elenco. A obra venceu os prêmios de Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e Melhor Ator para o protagonista, Wagner Moura. Brilharam, todos!

FB: 90 anos

O Farias Brito comemorou os 90 anos de sua trajetória de sucesso, formando gerações de estudantes, com uma grande festa no Iguatemi Hall. O evento aconteceu no sábado, 24, às 19 horas. Na programação, show do músico, instrumentista e cantor Waldonys e a celebração de nove décadas de conquistas, que fizeram da escola uma referência nacional em educação.

