Vem aí o TEDxMucuripe... e outras notas. Segundou!

Foto: Nicolas Gondim/ Divulgação Isabelle Temóteo trajando Catarina Mina

Pensamentos e afetos...

Foto: Ricardo Paulino/ Divulgação Médica Cinara Carneiro

Marcado para o próximo dia 7 de junho, às 8h, no Shopping Del Paseo, a primeira edição do TEDxMucuripe traz palestras únicas em torno do tema "Afetos".

Uma das falas é da médica intensivista e paliativista pediátrica Cinara Carneiro (foto), uma das autoras do projeto "Acalentar" do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias).

No evento, que marca o retorno do TEDx a Fortaleza, a profissional divide com o público sua experiência na humanização do processo de internamento infantil e o serviço de Cuidados Paliativos, essencial para atender às necessidades das crianças atendidas.

As inscrições para o TEDxMucuripe são limitadas e feitas pelo site Sympla, no link https://bit.ly/4mky9cp. Outras informações no perfil do Instagram @tedxmucuripe.

Inovação

Foto: divulgação Léo Carraretto

A fim de impulsionar a inovação e a digitalização no setor público, será realizado nesta segunda, 2 de junho, o seminário "Transformação Digital e Governança Interfederativa", no Hotel Gran Marquise.

Uma das palestras do dia será "Transformação Digital na Gestão Pública: Eficácia e Transparência", com o jornalista Léo Carraretto, especialista em inovação, futuro e desenvolvimento de negócios. Os debatedores serão Rafael Silveira (CEO da Casa Azul Ventures) e Hamilton Nogueira (colunista de Tecnologia da Rádio O POVO CBN).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo sympla.

Mercado

Foto: LUCAS ABRAAO FOTOGRAFIA/ Divulgação Adriano Nobre, diretor comercial e de incorporação do Grupo Direcional

A Riva, incorporadora do Grupo Direcional com atuação no segmento médio padrão, chega oficialmente a Fortaleza nesta terça-feira, em evento exclusivo para convidados no restaurante Pipo.

A marca, reconhecida por criar empreendimentos com lazer completo e em endereços relevantes, será apresentada ao mercado cearense por Ricardo Ribeiro, CEO do Grupo Direcional, na companhia de Ricardo Valadares, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Direcional; Adriano Nobre, diretor comercial e de incorporação do Grupo Direcional; e Paulo Sousa, diretor financeiro do Grupo Direcional.

Com atuação também nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e no Distrito Federal, a Riva integra o Grupo Direcional, junto com a Direto, uma fintech de soluções imobiliárias e a construtora Direcional Engenharia, que, fundada há 44 anos, é considerada uma das maiores do país e referência no segmento da construção civil na bolsa de valores. Na foto, Adriano Nobre, diretor comercial e de incorporação do Grupo Direcional.

Reconhecimento

Foto: divulgação Gonzaga Mota, Reginaldo Vasconcelos e José Carlos Pontes

Por ocasião da 15ª Assembleia Geral Aniversária da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, no Palácio da Luz, entidade concedeu títulos de Beneméritos ao empresário José Carlos Pontes e ao ex-governador Gonzaga Mota, honrarias que reconhecem suas contribuições à cultura e ao desenvolvimento do Ceará.

Fashion

Foto: Nicolas Gondim/ Divulgação Isabelle Temóteo trajando Catarina Mina

Inaugurada, em São Paulo, a segunda loja da marca cearense Catarina Mina. O handmade de luxo do Estado já estava disponível na cidade com a primeira unidade, no Shopping JK.

Agora, a grife de Celina Hissa chega a Pinheiros, com charmoso espaço na Rua Mateus Grou, 654. Por lá, as famosas bolsas de tramas manuais e as coleções de roupas que complementam o menu de opções das clientes.

Na foto, Isabelle Temóteo trajando um dos modelos da última coleção da Catarina Mina, precursora de um movimen to que jogou nova luz sobre as artesanias do Nordeste como um todo. Sucesso!

Experiências

Presidente executivo da J. Macêdo CAP, Amarílio Macêdo foi o palestrante-convidado de mais um Almoço Empresarial promovido pela Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza).

Industrial compartilhou, com as novas gerações, momentos marcantes e aprendizados de sua trajetória, além de análises sobre cenário econômico, associativismo, oportunidades, dentre outros temas.

Amarílio, vale destacar, já esteve à frente de instituições como o Centro Industrial do Ceará e o Conselho Estratégico da FIESP, é cofundador da Fundação SOS Mata Atlântica e foi patrono da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Seguem presenças...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Amarílio Macedo e Tiago Guimarães (Foto: JoaoFilho Tavares)Chiara Ary, Isabel Rolim e Paloma Ary (Foto: JoaoFilho Tavares)Chico Esteves, Amarilio Macêdo e Tiago Guimarães (Foto: JoaoFilho Tavares)João Pedro, Anieli Pinzon e Tiago Guimarães (Foto: JoaoFilho Tavares)Magno Câmara e Adrísio Neto (Foto: JoaoFilho Tavares)Lucas Braga, Pedro Crisóstomo e André Dantas (Foto: JoaoFilho Tavares)Joao Victor e Marcos Vinicius