Queria um "doguinho" emprestado para esquecer da realidade...

Desejo do dia...

...pegar um "doguinho", EMPRESTADO, e sair dando voltas pelas calçadas (montanhas russas urbanas) de Fortaleza, numa vã tentativa de esvaziar o tempo de qualquer sentido. Fico lendo o noticiário econômico e político, dever de ofício, e vai me dando um aperto no peito. Alguém mais aí?

As pessoas que caminham com seus cães, geralmente sem roupas íntimas - já notaram? -, apenas com uma bermuda qualquer e uma t-shirt esgaçada, elas transmitem esse sentimento de vácuo social, cronológico e conceitual. Elas renegam a realidade ao seu redor por instantes.

Já comentei isso meses atrás...

É como se parassem o relógio para ver "Bartolomeu" ou "Catarina" fazerem pipi e popô na Padre Antônio Tomás (engarrafada), não importando o aumento do IOF, canetada do Governo, e a ameaça do ministro Haddad de shutdown na máquina pública.

Elas também parecem não ter sido informadas acerca da última operação das polícias do Ceará e do Rio de Janeiro, desmantelando um QG de faccionados locais na Comunidade da Rocinha.

Para os "dog walkings, pelo menos naqueles segundinhos de pet-refúgio, nosso Estado segue sendo apenas do sol, das praias, do artesanato, dos peixes e dos frutos do mar, negligenciando o fato de todas as últimas grandes revelações do crime organizado terem, de alguma forma, braços operacionais por aqui, como é o caso do escândalo do INSS.

Estou mentindo? Mas vamos lá...

Um amigo me mandou um textão, pelo zap, refletindo sobre as últimas mudanças de cadeiras no jogo partidário local, com destaque para o ingresso oficial de Roberto Cláudio no campo da direita, "situ" que ele, RC, definiu como "clima de namoro novo, querendo se conhecer". Sabe o que pensei em responder para esse interlocutor?

- Fulano, se for para me mandar análise escrita pelo ChatGPT melhor me ligar ou irmos para a mesa de bar.

Francamente.

Já perceberam que pessoas antes monossilábicas ou que faziam postagens com um português barato, na profundidade de um pires, agora estão bancando o filósofo de botequim, com altas elocubrações sobre absolutamente tudo?

"Diabeisso", parece que, do nada, geral virou médium e recebeu espíritos de escritores com mensagens para o planeta. Eu, hein!

Esses dias, estava preenchendo um cadastro na web e, no final, o sistema me pediu para fazer marcações em fotos para provar que eu não sou "um robô".

Oh gente, era um domingo, dia mais down da vida, eu tinha tomado três tacinhas (acho que 5) de vinho branco e entrei naquelas paranoias filosofais.

Ser ou não ser um humano, eis a questão...

De todo modo, a preço de hoje, estou mais para robô mesmo, mas um autêntico, sem IA escrevendo por mim, nos poupem!

Só sei que, nesse rolê corporativo no qual estamos inseridos, em que as grandes empresas e seus CEOs vão ditando onde cabe e onde não cabem as diretrizes do ESG, chegou novidade...

Depois da Responsabilidade Social e Ambiental, a trend é a "Responsabilidade Bíblica", um mix de visões e posturas envolvendo ética nos negócios, cuidado com os funcionários, transparência e integridade, responsabilidade social e sustentável, dentre outros aspectos.

Com vocês, a palavra...

Eu, sinceramente, só observo, focado no plano alimentar de junho.

Desjejum: café com canjica, cuscuz e ovo caipira.

Almoço: vatapá, baião e carne de sol desfiada.

Lanche da tarde: bolo de milho ou macaxeira com café.

Jantar: paçoca com arroz de leite.

Ceia: cocada.

Vou indo, preciso devolver a "Elizabeth" para um casal amigo.

Flores...

"L'Amour Sellerie"

Foto: Renan Pinheiro/ Homem do Sapato/ Divulgação Marca Homem do Sapato inspira-se no universo equestre em campanha de Dia dos Namorados

Em clima de Dia dos Namorados, a Homem do Sapato lança hoje, na loja da Virgílio Távora, a coleção L'Amour Sellerie, mesclando o universo do hipismo ao romantismo da data. Em alta na cena fashion internacional, a estética equestre tem inspirado coleções e dá a pegada, também, da linha que Jhonathan Rêgo e Renata apresentam. Fotos da campanha foram feitas no Centro Hípico JLP.

Freud explica...

Foto: Iguatemi Talks/Divulgação Bella Freud

No mundo da moda e dos estudos da mente e do comportamento humano só se fala nela: Bella Freud, neta de Sigmundo Freud, o fundador da Psicanálise. Estilista, ela criou em 2024 o podcast "Fashion Neurosis", onde aborda a relação entre o que vestimos, sentimos, pensando, utilizando os princípios deixados pelo vovô Freud como parâmetros das entrevistas. Com ela, artistas, estilistas, filósofos, modelos, pessoas que foram esse universo de fantasia e mercado tentam descortinar o que nos move, intimamente e até inconscientemente, ao escolhermos entre uma calça jeans ou um terno. Num cenário que, há anos, vive de modismos e discussões insípidas, parece que chegou alguém para fazer diferente.

Celebrar

Fundadora e presidente da indústria de cerâmicas Cerbrás, Ana Lúcia Mota chegou às oito décadas cercada pelo amor da família. Com almoço íntimo na casa da filha Mariana Mota, empresária brindou as conquistas e o porvir, sempre com seu sorriso no rosto, marca de uma personalidade autêntica, sem deixar de ser firme e ainda esbanjando carisma, empatia e uma visão solidária do mundo por onde passa. Quem conhece sabe. Cenas...

(Foto: arquivo familiar )Ana Lúcia Mota (Foto: arquivo familiar )Felipe, Mariana, Ana Lúcia e Ticiana Mota (Foto: arquivo familiar )Janaina e Felipe Mota, Mariana e Francisco Marinho, Marcelo Torquatto e Ticiana Mota com a aniversariante (Foto: arquivo familiar )Mariana e Ana Lúcia Mota (Foto: arquivo familiar )Aniverariante entre os netos

Últimas...

Amarílio Macêdo e Patrícia recebem amigos, em casa, para "Ecos & Rumos", palestra do grande professor, analista e pensador do cenário econômico mundial Oliver Stuenkel.

Praia do Preá vai ser palco, dias 11 e 12 de julho, da primeira edição da micareta Verão Folia. Dentre as atrações, Tony Salles, Rogerinho, Rafa e Pipo, São 2.

Cabeleireiro queridinho das bacanas, Jô Rabelo organiza evento junino com atração musical, comidinhas e bebidas da época e ações promocionais para clientes. Este mês, o artista da beleza também oferece curso de visagismo e de mechas para cabelereiros.

Sobre a coluna de ontem, acerca da Festa do Pau da Bandeira, em Barbalha, um adendo: maior parte dos políticos citados, da esquerda e da direita, ficaram no Iu-a Hotel. Ao que consta, o clima foi de civilidade nos poucos momentos nos quais precisaram se cruzar.

Leitor do Cariri manda avisar a quem se interessou pelos festejos, que é melhor chegar antes e curtir o "Pré-Pau", festas que antecipam a abertura oficial do calendário.