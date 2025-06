Levei um pé na bunda! Um guia de sobrevivência ao fim de um amor

Foto: Globo/ Divulgação Vanessa Giácomo

E aí, como estão de coração? O Dia dos Namorados está chegando e, para muita gente, essa data é uma tortura, não por estar sozinho, mas por não conseguir superar o fim de um relacionamento.

O luto de um amor encerrado faz parte do processo de desapego. Em alguns casos, contudo, a pessoa que foi deixada para trás, levou o famoso - e triste - "pé na bunda", não consegue fechar o ciclo e seguir para novas histórias.

São dias e noites alimentando a saudade, a frustração, se culpando pelo fim, como se algo pudesse ter sido feito para que a relação não terminasse.

Essa condição pode durar meses, anos, às vezes é mantida até o resto da vida. São aqueles amores não correspondidos que são levados até o túmulo. Conhecem casos assim?

Vez por outra cito aqui uma conhecida da minha família que, mesmo 30 anos depois, ainda não se conformou com o divórcio e o relacionamento assumido pelo ex-marido, que já comemorou até Bodas de Pérola com a esposa.

Pensando nessas pessoas, os de coração ferido, amargurados e, ao mesmo tempo, petrificados nessa condição de sofrimento, o Programa Pause recebe uma das maiores especialistas do Brasil em relacionamentos.

Psicóloga clínica, terapeuta sexual, especialista em educação sexual e sexologia, ela escreve livros, profere palestras, é nossa articulista aqui no Grupo de Comunicação O POVO e também tem um quadro na rádio O POVO CBN.

É com alegria que converso com Zenilce Bruno no intuito de ajudar, como essa entrevista, a quem precisa de uma força para superar o passado. Vai ser nesta sexta-feira, às 16h ao vivo, no Youtube do O POVO, com transmissão simultânea no Instagram e no Facebook do O POVO Online. Te espero!

Inovação I

Seminário Transformação Digital e Governança Interfederativa, uma realização da Fundação Demócrito Rocha (FDR), em correalização com a Escola de Gestão Pública do Ceará e da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará, reuniu, no Hotel Gran Marquise, representantes dos governos estadual e municipal, startups aceleradas e atores-chave do ecossistema de inovação cearense.

Em foco: intercâmbio de experiências no campo de soluções tecnológicas para a gestão fiscal, aproximando o setor público do universo das startups. Um dos destaques da programação foi a apresentação de pitches das startups participantes do Programa de Aceleração Ceará Mais Digital, com soluções disruptivas voltadas para desafios da administração pública. Presenças...

Inovação II

Casa Azul Ventures, em colaboração com a Coalizão pelo Impacto, está com inscrições abertas, até esta sexta-feira, dia 6, para oHyper Jump, programa de aceleração voltado a startups tecnológicas com soluções inovadoras para desafios sociais e ambientais. Projeto busca empreendimentos sediados na Região Metropolitana de Fortaleza, que atuem nas áreas de saúde, educação, meio ambiente ou energia limpa. Os negócios selecionados terão acesso a mentorias especializadas, conexões com investidores como Ace Ventures e DOMO, além de visibilidade nacional no ecossistema de impacto. Mais informações: https://forms.gle/KSGrYjGUSLhXgops6

Questão de fé

Em alta, na Netflix Brasil, o filme "Fé para o Impossível", protagonizado por Vanessa Giácomo (foto). No longa, baseado em fatos reais, ela interpreta a pastora Renee Murdoch, norte-americana radicada no Rio de Janeiro, que em 2012 foi brutalmente atacada por um morador de rua, enquanto fazia cooper. Atingida com um pedaço de madeira na cabeça, foi submetida a várias cirurgias e teve a sobrevivência várias vezes posta em xeque durante a internação hospitalar. A plena recuperação da pregadora, que defedendeu o perdão ao criminoso, é vista como um milagre pela família e alguns médicos.

Bonjour

Foto: arquivo familiar Demerval Diniz e a filha Sara Diniz: Paris na agenda

Em Paris, onde se dedicou a temporada de estudos do idioma, empresário Demerval Diniz recebeu a visita da filha Sara Diniz. Dentre os programas na Cidade Luz, foram jantar no Le Meurice Alain Ducasse, um dos restaurantes mais emblemáticos da capital francesa. Fica dentro do clássico hotel da Rue de Rivoli, mantém três estrelas Michelin e é uma verdadeira imersão na arte, pela ambientação, e na alta gastronomia servida.

TRE: posse

Nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, e o novo vice-presidente e corregedor da Justiça Eleitoral do Ceará, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, tomaram posse para o biênio 2025-2027 em disputada solenidade na sede do órgão. Registros...

