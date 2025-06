Mercado recebe novo player da construção civil

Foto: Globo/ Rodolfo Sanches Isadora Cruz será protagonista em série baseada na vida de Lampião e Maria Bonita

Muitos nomes de expressão do mercado da construção civil cearense compareceram, noite da terça-feira, 3, ao Pipo Restaurante, para solenidade e brinde pela chegada oficial da Riva, incorporadora do Grupo Direcional, ao Estado.

Com atuação no segmento médio padrão e presente em Minas Gerais (sede do Grupo), Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Distrito Federal, a Riva expande para mais um estado e já chega com abertura de loja, ainda em junho, no Cocó, e três empreendimentos planejados para 2025 em Fortaleza.

Empresário Ricardo Ribeiro, CEO do Grupo Direcional, na companhia de Ricardo Valadares, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Direcional, atuaram como anfitriões da noite, recebendo o abraço de outros empresários do setor, além de corretores e executivos, que puderam conhecer os detalhes do Lúmina Fátima, primeiro Riva da Capital, com Valor Geral de Vendas estimado em R$ 132 milhões.

Adriano Nobre, diretor comercial e de incorporação do Grupo Direcional, deu detalhes dos outros empreendimentos em entrevista ao colunista, que acompanhou o evento com a cobertura Pause Experience, formato multimídia com o selo O POVO.

Épico de amor, vingança e resistência no sertão brasileiro, a novela "Guerreiros do Sol" (Original Globoplay) estreia na quarta-feira, 11, na Globoplay, e inaugura a Globoplay Novelas. Obra é livremente inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita e de muitos outros casais de cangaceiros que cruzaram o nordeste brasileiro nas décadas de 1920 e 1930. No papel de Rosa, protagonista da trama, está a atriz Isadora Cruz (foto), que forma casal com Josué, interpretado por Thomás Aquino. Promete!

Reconhecimento

Unimed Fortaleza foi reconhecida nacionalmente na 3ª edição do Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores (PEMCC), realizado na última semana, no Teatro CIEE, em São Paulo. A cooperativa conquistou duas importantes premiações com o case "De Carona com a Nossa Cultura", sendo 1º lugar (ouro) na categoria Employee Experience e 2º lugar (prata) na categoria Revolution, evidenciando a força de seu compromisso em construir experiências cada vez mais significativas para seus empregados. Na solenidade, a Unimed Fortaleza foi representada pelo presidente Marcos Aragão (foto).

Primeiro aninho

Rebeca Thomaz e Juan Bianchi reuniram a lista do coração, numa tarde no jardim, comemorando o primeiro aninho do filho Antoni. Com o tema piquenique, festa deixou aniversariante e amiguinhos bem à vontade para brincadeiras com animadores e o xodó dos avós. Cenas...