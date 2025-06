O amor estava no ar e que assim permaneça...

Foto: JoaoFilho Tavares Helder e Thaís Moreno

O que seria dessa vida sem o amor? Essa energia invisível, que une pessoas e forma histórias, é mesmo um dos componentes mais intensos e interessantes do ser humano.

Estava pensando sobre isso noite da quinta-feira, 5, quando tive o prazer de anfitrionar casais de expressão & inspiração na festa "Love Is In The Air".

Iniciativa da Tânia Joias, a tradicional joalheria de Tânia Leitão e família, em parceria com a marca Pause O POVO, evento teve como ponto central show da cantora Giovanna Bezerra, que montou repertório exclusivo - e divino - com canções de amor em vários idiomas e de todas as épocas.

Com Alexandre Leitão, diretor e um dos cabeças da rede de lojas deluxe, articulei lista eclética de presenças, entre nomes do mundo business e profissionais liberais de destaque.

A bolsa Bumbum de Marissa Oliveira Crédito: JoaoFilho Tavares

Primeiros a chegar foram Thaís Farias, fundadora e sócia da rede Ame Vacinas, com 50 lojas pelo País e em plena expansão. Grávida do primeiro bebê, foi com o marido Farias Filho, estudante de Medicina e filho do meu colega jornalista e icônico narrador esportivo Gomes Farias.

Filho de outro Gomes, o de Matos, chega o empresário Eduardo Hamdan com a esposa médica cirurgiã plástica Rebeca Hamdan. Também da Medicina, oftalmologista Abelardo Targino com marido empresário Fernando Targino, Thaís e Elder Moreno, Carolina e Roney Fechine, Herlon Pinheiro e Samara, ela empresária do ramo de alimentos.

Tânia Leitão, com sua energia e alegria de viver, estava acompanhada da amiga Eugênia Almeida, com a joia de maior expressão da noite: colar de (maxi)rubis e diamantes digno de uma rainha, impossível não admirar.

Sempre apaixonados com suas esposas, três respeitados e requisitados advogados criminalistas: Nestor Santiago com Andréa, dinâmica defensora pública; Leando Vasques com Aline, operosa fisoterapeuta da coluna; Bruno Queiroz com Juliana, do mesmo métier do marido.

De Londres, com coração cearense, o empresário Sebastian Walker com esposa Jordana Mourão, sócia da clínica de medicina estética Be.U, onde a irmã médica Jeovanna Mourão atende. Ficaram num cantinho da Maison, uma caixa cofre na Fonseca Lôbo.

Mulherada caprichou, tirou as joias do cofre e as bolsas - deluxe - dos closets, mas as it-bags da noite foram o coração cravejado de Sabrina Cordeiro, namorada de David Leitão, terceira geração do grupo de joias e relógios, e o bumbum de prata, literalmente, da modelo e influenciadora digital Marissa Oliveira Aquino, noiva de ontem, mediante casamento civil com o engenheiro Vitor Aragão.

Dietas foram ao chão com as delícias servidas pelo chef Rafa Sudatti, que craque! Também merece aplausos a decoradora Mariana Montenegro, que conseguiu decorar com o vermelho paixão (por vezes piegas), mas sem usar rosas, só com flores exóticas, deixando um ar absolutamente sofisticado.

A bolsa coração de Sabrina Cordeiro Crédito: JoaoFilho Tavares

Sempre de bem com a vida, Ton Pinheiro e Cybele, contando sobre o encontro que tiveram com os tubarões no mar de Fernando de Noronha, foram se bronzear para conhecer o Japão, embarcam essa semana. Também levíssimos o empresário Higor Santiago, elegante de blazer e t-shirt, com a esposa Bianca Dácia Santiago, influencer de moda. São da turma zero álcool. Sem querer fazer apologia aos bons drinks, mas só uma mente evoluída consegue encarar o mundo atual sem uma taça de vinho, admiro...

Quem também apostou em t-shirt, verde estruturada, foi o empresário da moda masculina Alexandre Magno Menezes Vale, da rede de lojas DLT. Estava com a esposa e sócia Renata Vale. Como são serenos e gentis. Do mesmo ramo, Jhonathan Rêgo, fundador da Homem do Sapato, com esposa e sócia Renata, empreendedores de marca maior e festeiros igualmente.

Com sua habitual animação, Odmar Feitosa, à mesa com o também anfitrião Ailton Leitão Jr. com Mariana. Em novo shape, Daniela Leitão, bela num tubo vermelho intenso, soltinho.

Vestidos-joias: ocre de Lino Villaventura trajado por Christianny Diógenes, que com Will Maranhão forma casal dos mais queridos e animados. E também o tubo manga longa de Letícia Leitão, esposa de Alexandre, com quem forma casal inspirador, exemplo de cumplicidade.

Enóloga Maria Braz e galerista Victor Perlingeiro faltaram o treino de corrida na Beira-Mar depois das tacinhas de champs ao longo da noite, sentaram com o reconhecido advogado Anastácio Marinho e Cristiane, sempre muito sóbrios e elegantes.

Nessa hora, amigos, eu já estava dançando hits do cancioneiro romântico com minha Anelise Holanda, assim como outros casais, que aproveitaram a voz e a presença cênica de Giovanna Bezerra para dançar agarradinhos.

Na minha cabeça, ainda ecoa o hit-tema da noite, "Love Is In The Air", escrita e composta por George Young e Harry Vanda e interpretada, pela primeira vez, por John Paul Young em 1978, de onde nasceu uma das músicas mais cantadas do planeta, regravada em inúmeras versões e com uma letra inquestionavelmente bela.

Num dos trechos, acerca do amor, diz assim:

"E eu não sei se estou sendo ridículo/ Não sei se eu estou sendo sábio/ Mas é algo que eu devo acreditar/ E é lá quando eu olho em seus olhos".

Fiquem com as cenas de uma noite de puro romantismo e beleza... Mais fotos em

