Reconhecimento, literatura e mercado

Estante

Filósofo, professor e escritor Luiz Felipe Pondé, um dos mais midiáticos pensadores contemporâneos no Brasil - amado e odiado -, acaba de lançar, pela Editora inVerso: "O Agente Provocador".

Produzida em coautoria com o jornalista Carlos Taquari, obra se autointitula como "uma metralhadora giratória contra a indigência mental e os donos das verdades absolutas".

De Descartes, Pascal e Hume a Hobbes e Rousseau; de Montesquieu, Kant, Popper e Tocqueville a Nietzsche, Camus e Sartre, para citar apenas alguns, "O Agente Provocador" foi escrito em formato de entrevistas entre Pondé e Taquari, abordando temas como política, imprensa, censura, religião e redes sociais.

Pondé ainda brinda os leitores com duas aulas de literatura, além de uma seleção de títulos como sugestão de leitura complementar, para entender todos os assuntos trazidos por ele, ou seja, abre um leque de linhas de pensamentos para quem busca novas e mais profundas perspectivas da realidade.

Com seus artigos na "Folha de S. Paulo" e suas tiradas - ferinas - no programa "Linhas Cruzadas" (TV Cultura), o filósofo conquistou legião de seguidores e inimigos, para os quais ele deixa, com o livro, um conselho: leiam e tentem escapar do poço da ignorância. Para ele, fica mais fácil entender as complexidades do mundo atual a partir da ótica dos grandes pensadores.

Fica a dica para começar a semana com menos telas e mais leitura e reflexão!

Segundou!

Reconhecimento

Rede cearense Amo Vacinas, com 45 unidades em operação no País e previsão de outras dez a serem inauguradas até dezembro, foi reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising (SEF) 2025, concedido pela Associação Brasileira de Franchising, na categoria Pleno, no segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar. A premiação, que chegou à sua 33ª edição, ocorreu no Golden Hall do WTC São Paulo.

A conquista do selo é um reconhecimento à qualidade da gestão, suporte e relacionamento da marca com seus franqueados. Em 2025, número recorde de 355 redes participou do processo e apenas 237 franquias em todo o Brasil foram chanceladas pela entidade.

No registro, irmãs e sócias da Amo, Juliana e Thaís Farias, orgulhosas pelo reconhecimento, que coloca a Amo no seleto grupo de excelência no franchising nacional. Sucesso!

Mercado: summit

Grandes questões envolvendo o cenário econômico nacional e internacional, assim como os desafios das lideranças contemporâneas na busca de desafios sustentáveis serão tratados na quarta-feira, 11, a partir das 13h30min, no M7 Summit, encontro de conteúdo e networking que a M7 Investimentos realiza, uma vez ao ano, em Fortaleza. Sócios Rodrigo Barroso, Daniel Demétrio, Nisabro Fujita, Cleonildo Correa e Gonzalo Mota recebem clientes, parceiros e amigos da casa no La Maison Buffet, com programação envolvendo nomes nacionais do mundo business.

Rodrigo Barroso, Nisabro Fujita e Daniel Demétrio Crédito: divulgação

Restrito a convidados, painel de abertura reúne Daniel Demétrio e Nisabro Fujita com Thiago Mafra, CEO da XP Inc. Na sequência, André Salles (CEO Solar Coca-Cola), Luciano Soares (CEO Icatu Seguros), Marcos Aragão (presidente Unimed Fortaleza) discutem o tema "Liderança e resultados sustentáveis). Palco segue com panorama econômico nas perspectivas de Gustavo Franco (ex-presidente do Banco Central) e Arthur Wichmann (CIO XP Inc.). No registro, Rodrigo Barroso, Nisabro Fujita e Daniel Demétrio.

Décor

Sócia-diretora da BS Home, loja de mobiliário alto padrão na Senador Virgílio Távora, Joana Figueiredo acabou de retornar de Sampa, onde foi conferir a CasaCor São Paulo, considerada a maior mostra de arquitetura, design e decoração da América Latina. Com a coluna, compartilha o que lhe chamou atenção: "Volto com muitas ideias para aplicar na curadoria de loja (BS Home), oferecendo ainda mais personalidade, sofisticação e tendências para os nossos produtos. A visita reforçou a importância de criar espaços que vão além da beleza, mas também emocionam, acolhem e contam histórias".

Joana Figueiredo: CasaCor SP na agenda Crédito: arquivo pessoal

Celebrar

Tarde de segunda-feira, 2, Thais Jereissati Ary reuniu amigas de toda a vida, em seu endereço, celebrando entrada em nova década. Ao lado do marido, Tarso Ary, e das filhas, Lívia e Clara, aniversariante recebeu com alegria, leveza, elegância e afeto. Presenças...

Luciana Pinheiro, Ana Elisa Mota, Thais Ary e Cecília Mota Crédito: arquivo familiar